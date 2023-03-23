مهار تورم قیمت محصولات کشاورزی‌

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از صدا وسیما، علیرضا مهاجر با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در موضوع مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: از آنجا که نهادههای دامی و کشاورزی سهم زیادی در قیمت تمام شده تولید دارد، برنامه ما این خواهد بود که قیمت نهادهها را کنترل کنیم.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم گرفته شده است که امسال قیمت کود شیمیایی افزایش پیدا نکند.
وی خاطر نشان کرد: سهم قیمت نهاده در هزینههای تولید تا ۷۰ درصد است، بنابراین در این راستا دولت، مجلس و قوه قضائیه تلاش میکنند که قیمت نهادهها بیشتر نشود که در این صورت کنترل قیمت محصولات کشاورزی میسر خواهد شد.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای مهار قیمت محصولات کشاورزی در سال جدید ابتدا باید قیمت نهاده کشاورزی کنترل شود، در این راستا قیمت کود شیمیایی امسال افزایش پیدا نمیکند.
به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از صدا وسیما، علیرضا مهاجر با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در موضوع مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: از آنجا که نهادههای دامی و کشاورزی سهم زیادی در قیمت تمام شده تولید دارد، برنامه ما این خواهد بود که قیمت نهادهها را کنترل کنیم.
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