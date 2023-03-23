مهار تورم قیمت محصولات کشاورزی‌

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از صدا وسیما، علیرضا مهاجر با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در موضوع مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: از آنجا که نهاده‌های دامی و کشاورزی سهم زیادی در قیمت تمام شده تولید دارد، برنامه ما این خواهد بود که قیمت نهاده‌ها را کنترل کنیم.



معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم گرفته شده است که امسال قیمت کود شیمیایی افزایش پیدا نکند.



وی خاطر نشان کرد: سهم قیمت نهاده در هزینه‌های تولید تا ۷۰ درصد است، بنابراین در این راستا دولت، مجلس و قوه قضائیه تلاش می‌کنند که قیمت نهاده‌ها بیشتر نشود که در این صورت کنترل قیمت محصولات کشاورزی میسر خواهد شد.