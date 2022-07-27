چهل و دومین شماره نشریه «سرو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و دومین شماره ماهنامه فرهنگی و هنری «سرو» به‌تازگی توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با عنوان «عزای تو حماسه است» منتشر شده است.

نشریه سرو از بخش‌های مختلفی تحت عنوان «راهیان»، «یادمان»، «راویان»، «دیده‌بان»، «گفتمان»، «پرسمان»، «ترجمان» تشکیل شده است. در این شماره از ماهنامه «سرو» سرمقاله‌ای به قلم علی اصغر جعفری با تیتر «انقلاب عاشورایی» منتشر شده است.

در بخش یادمان سرو، در مقاله‌ای تحت عنوان بر آستانه‌ی عشق؛ با اشاره به وجوهی از ضریح حضرت اباعبدالله (ع) و ابالفضل العباس (ع) در تالار شهادت به تاثیرپذیری و نقش بنیادی قیام آن حضرت در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و فضای حسینی حاکم بر تالارهای موزه پرداخته است. یادمان در ادامه به مناسبت سالروز مبارزه با استعمار انگلیس در گفت و گویی با پرویز توانایی رئیس موزه «شهید رئیسعلی دلواری» شما را به شهر تاریخی دلوار در استان بوشهر برده و با این اثر فرهنگی اسلامی آشنا می‌کند. در قسمت دیگری از یادمان سرو، در یادداشتی به قلم نجمه بدر، موزه مجلس شورای ملی در بهارستان تهران را معرفی کرده است.

در فصل راویان این شماره از نشریه سرو، در گفت‌وگویی با «عباس سلیمی نمین»، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، نگاهی به رفتارهای تحقیرآمیز آمریکا در دوران پهلوی و نقش آن در کودتای ۲۸ مرداد داشته است. در این بخش همچنین در مقاله‌ای با عنوان «فرجام شوم» زندگی سیاسی و فرجام ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی واکاوی شده است. گفت وگوی سرو با سردارغلامرضا جلالی «رئیس سازمان پدافند غیرعامل» و بررسی و نقش سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در غائله کردستان، شکست در عملیات مرصاد و تحلیل وضعیت کنونی این سازمان منحوس از دیگر بخش‌های راویان است.

در قسمت دیده‌بان، گفت و گویی با محمدرضا ورزی نویسنده و کارگردان مجموعه‌های فاخر تاریخی و فرهنگی با محوریت لزوم پرداختن به اتفاقات مهم تاریخی معاصر از جمله نهضت مشروطه دارد. خاطره بازی با بوی پیراهن یوسف از فیلم‌های مطرح ساخته شده در مورد آزادگان سرافراز، گذری بر شعر عاشورایی پس از انقلاب اسلامی از دیگر بخش‌های دیده‌بان است.

در ادامه این نشریه و در بخش‌های گفتمان سرو، پرسمان سرو، راهیان سرو و ترجمان سرو به موضوعاتی همچون واکاوی جریان فکری مشروطیت و به تبع آن آغاز جریان‌های عدالتخواه در ایران، غائله کردستان، گرافیک و طراحی پوستر در ایران در دوره‌های انقلاب اسلامی و جنگ، فرهنگ در عصر بمب اتم و جنگ ۲۰۰۶ در لبنان پرداخته شده است.

این‌مجله با ۱۲۰ صفحه منتشر شده است.