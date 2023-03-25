به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در دومین نشست عملیاتی‌سازی شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» با محوریت افزایش تولیدات کشاورزی و شیلاتی هرمزگان، سرپرست اداره کل شیلات استان را با زمان‌بندی مشخص، مکلف به اجرای چند طرح مهم و پیشران کرد که اجرای این طرح‌ها به تحقق منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای عملی شعار سال می‌انجامد.

وی با اشاره به سفر ربیس جمهور به هرمزگان بیان کرد: در این سفر طرح‌های بزرگ استان در حوزه‌های مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار کرد: شیلات مکلف به انجام برق رسانی ۱۰ مزرعه پرورش میگو است، همچنین باید بندر رمچاه در سه مرحله تکمیل و سه مرکز تقویت ذخایر آبزیان را احداث و به مرحله بهره برداری برساند.

دوستی با تاکید بر اینکه چشم انداز پرورش و تولید ماهی در قفس استان در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای ترسیم شده که حداقل ۱۰ هزار تُن به ظرفیت فعلی افزوده شود، گفت: شیلات استان مکلف است در حوزه پرورش میگو نیز در مجموع ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار ظرفیت جدید را راه اندازی کرده و بهره برداری برساند.

وی بر حمایت کامل از پرورش بچه ماهی و میگو در استان تاکید و تصریح کرد: در حوزه شیلاتی باید در سال جدید زیستگاه‌های مصنوعی در شرق و غرب استان نیز نصب شود.

دوستی در حوزه کشاورزی نیز چند طرح مهم را جزو اولویت‌های اساسی برشمرد و گفت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باید در سال ۱۴۰۲ نسبت به اصلاح و نوسازی باغات به میزان سه هزار هکتار، تکمیل سد زاکین، احداث و بهره برداری از ۴۰ سازه آبخیزداری و راه اندازی و افتتاح بزرگترین نخلستان کشور در بشاگرد به مساحت یکهزار هکتار اقدام کند.

وی ادامه داد: کاشت پنبه در سه هزار هکتار از اراضی مشخص شده در شهر نساجی و اجرای خط انتقال آب به این مزارع، راه‌اندازی نخستین مزرعه چوب استان به علاوه مدل مشارکت مردمی پرورش چوب و پیشرفت ۵۰ درصدی کارخانه چوب و ساخت ۷۰۰ هکتار گلخانه جدید، راه‌اندازی مزارع میوه گرمسیری استان از جمله گردوی گرمسیری، آناناس و آواکادو و کاشت سه میلیون درخت از دیگر برنامه‌های مهم استان در حوزه کشاورزی خواهد بود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه باید در استان برخی کارها برای نخستین مرتبه به صورت نمونه اجرایی شود، گفت: به همین منظور به دنبال احداث نخستین واحد تولید خوراک دام از جلبک، نخستین مزرعه گیاهان شور ورز و نخستین مزرعه کشت با آب شیرین سازی شده از دریا هستیم.

دوستی تاکید کرد: بنا داریم بخش قابل توجهی از این طرح‌های توسعه‌ای و پیشران در سفر رئیس جمهور به هرمزگان مورد بهره‌برداری قرار گیرد، بنابراین نیاز است دستگاه‌های ذیربط برای اتمام این امور با تمامی توان و تلاش پای کار باشند.