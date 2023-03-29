به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان سرمربی فولاد خوزستان در نشست خبری پیش از بازی با پیکان حاضر شد و گفت: وقتی با تیم مجتبی حسینی دیدار داریم بازی بسیار زیبا و سختی است. سالی که در آبادان، ذوب آهن و تراکتور بودم این صحبت را کردم. تیمهای حسینی سختکوش هستند. این مربی ریسک بسیار بزرگی کرده و با جوانان خیلی خوب کار میکند. تقریباً سطح مربیگری اش به من بسیار نزدیک است چون من هم علاقه عجیبی به جوانان و استعدادها دارم.
فولاد کاملاً بیمار است
سرمربی فولاد اضافه کرد: بازی بسیار سختی داریم. بچهها را توجیه کردهایم که از بازی الهلال، استقلال و الفیصلی و گل گهر بیرون بیایند. با تیمی بازی داریم که به مراتب میتواند آسیب رسان باشد. فردا یک نقطه عطف برای ما است. تیم را من نبسته ام. تیمی را گرفتهام که از نظر روحی یک بیمار کامل است و قدم به قدم آن را درست میکنیم. سعی کردهایم با پلن A و از بالا بازی کنیم. این زمان میبرد. اصل کارمان را برای فصل بعد گذاشتهایم تا یک تیم فوق العاده خوب راهی مسابقات کنیم. امسال باید در شان هواداران نتیجه قابل قبول بگیریم تا گذشتهای که رخ داد را جبران کنیم. امید دارم با تلاشی که بچهها میکنند و زحماتی که مجموعه می کشند فردا سربلند باشیم.
نیاز به بنزین سبز داریم
سرمربی فولاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر بالا بودن میانگین سنی تیمش تصریح کرد: این تیم نیاز به بنزین سبز به صورت فوری دارد. خروجی آکادمی برای بزرگسالان فقط امین حزباوی بوده است. در شخصیت فوتبال خوزستان بخصوص این آکادمی نیست. یک خروجی بسیار کم است. تلاشمان این است بسیار نزدیک به آکادمی کار کنیم و از تمام استعدادهای استان استفاده بشود. حتی استانهای مجاور مثل بوشهر و کهگیلویه. سال بعد سعی میکنیم ستارهها را کنار تیم داشته باشیم و خوبهای خوزستان را به استان برگردانیم. همینطور از تیمهای پایه استفاده میکنیم. از تیمهای امید و جوانان خواهش کردم تمریناتشان را شروع کنند. چند مینی کمپ خواهیم داشت. سال بعد یک آکادمی بسیار پربار داریم. به باشگاه برنامه سه ساله، پنج ساله و ده ساله دادهام تا یک ساختار را طی سه سال ایجاد کنیم که هر مربی دیگری هم میآید این مسیر را جلو برود تا در سال ۱۴۰۴ از خرید بازیکن داخلی بی نیاز بشویم. از آن به بعد شروع به فروش استعدادها کنیم.
احتمال کنار گذاشتن دو بازیکن مصدوم و خارجی
منصوریان در خصوص میزان رضایتش از بازیکنان خارجی فولاد تاکید کرد: از روبرتو تورس بسیار راضی هستم. از کنت فوق العاده راضی هستم. هفته اول گفتم. الکس شمه ای از حرکات بازیکنان بزرگ را نشان داده ولی وقتی گزارش پزشکی گرفتم، هر دو بازیکن -الکس و سوگیتا- مصدوم هستند. وقتی بعد از بازی با الهلال آمدم در اولین تمرین، از تیم پزشکی خواستم گزارش پزشکی بدهد. طرفین عضله فتق الکس آسیب شدید دارد. سوگیتا از ناحیه زانو آسیب دیده و آرتروز کشکک داشته است. اگر بگویم از این دو راضی هستم دروغ است. من برای این بازی الکس قد بلند را نیاوردهام و به جای او باویه را آوردهام. این هفته با کادر پزشکی، مدیریتی و هیات مدیره جلسه فوری داریم. اگر شرایط همینطور باشد بهتر است این دو جایگاه را به دو بازیکن خوب خوزستانی بدهم تا برای فصل بعد آماده بشوند.
از آغاسی راضی نیستم؛ حزباوی پیشنهادات خوبی دارد
سرمربی فولاد درباره اردوی تیم ملی و حضور دو ملی پوش این تیم گفت: قطعاً فردا از حزباوی استفاده میکنیم ولی عارف آغاسی را فرستادیم اهواز. نه به خاطر خستگی. او نیاز به یک ریکاوری کامل و بازپروری فکری دارد. در سه بازی گذشته اصلاً از او راضی نبودیم. این شانس را داشتند به اردوی تیم ملی دعوت بشوند. سالهای گذشته هم گفتهام پرچم کشورمان به مابقی رنگهای باشگاهی ارجحیت دارد. انعطاف داریم که با قلعه نویی و قبل از آن با کی روش و ویلموتس و اسکوچیچ اولویت با تیم ملی باشد. فردا از حزباوی استفاده میکنیم. او یکی از بهترین بازیکنان ما است و پیشنهادات خیلی خوب خارجی دارد. باید در شرایط بازی باشد. تمام وقت خودمان را در اختیارش میگذاریم تا به حق واقعی اش برسد.
اصل کار من فصل بعد است
«راهی که در پیش گرفتهاید زمان میخواهد و حضور شما در فولاد ریسک بود. موفقیت برای شما در این فصل چه چیزی تلقی میشود؟» منصوریان در پاسخ به این سئوال گفت: با مدیران باشگاه صحبت کردیم و یک جایگاه در خور نام فولاد را در نظر گرفتیم. اصل کار ما برای فصل بعد است. تحویل گرفتن این فولاد ریسک بزرگی است. وقتی سر تمرین می روید میبینید از نظر روحی یک چیزی هستند. اینجا آسیب روحی شدید خوردهاند. به چهار تیم بالای جدول نمی رسیم.
حمله عجیب به بازیکن تیم ملی روسیه
منصوریان درباره برگزاری بازیهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال مقابل روسیه و کنیا اظهار کرد: هر دو بازی را تماشا کردم. یک نکتهای خیلی اذیتم میکرد. بازیکن روسیه دیوانه بود! یا از بیرون به او گفته بودند چیزی بگوید. او زندگی ما را با ازبکستان مقایسه کرده بود. تا جایی که می دانم آنها (کاروان روسیه) از هتل به ورزشگاه و از آنجا به فرودگاه رفتند. نمی دانم مرتیکه چطور تشخیص داد ما در ایران چطور زندگی میکنیم! و اینکه در تلویزیون میگوید شرایط ایران از ازبکستان کمتر است و اینترنت آنتن نمیداد! یکی این نکته برایم عجیب بود.
مردک! کسی با روسیه بازی نمیکند
سرمربی فولاد افزود: نکته دوم مربی تیم لوکوموتیو مسکو بود. او گفت چرا باید با ایران و عراق بازی کنیم. مردک! کسی با شما بازی نمیکند. وقتی کسی با شما بازی نمیکند باید افتخار کنید به کشور ما می آیید. ۲۵ سال پیش به کشور شما آمدیم. آن موقع اگر ۱۰۰ دلاری دست کسی میدیدند با چاقو به او حمله میکردید. امروز به یکی از بهترین شهرهای بزرگ دنیا آمدهاید. تا دو سال پیش از اینجا خاور، خاور جنس میبردید. ناراحتم؛ کاش مهدی طارمی دو گل دیگر را به روسیه میزد و آنها سه گل میخوردند و میرفتند. عراق هم همینطور. قول میدهم روسیه در آسیا نتیجه قابل توجهی نمیگیرد. ایران، ژاپن، استرالیا و کره در مسابقاتشان روسیه را میزنند خوشحالم که روسیه آمده است. دوست دارم این چند تیم روسیه را بزنند. فوتبال بازی کردن در آسیا سخت است. این دو موضوع مرا خیلی ناراحت کرد.
اسکوچیچ با کودتا برکنار شد
منصوریان گفت: گلایهای از دوستان مجری میکنم. چرا به خودتان اجازه میدهید در برنامههای تلویزیونی بگویید آیا امیرخان میتواند رختکن را کنترل کند یا نه. به کجا رسیدهایم. یک اشتباهی در دوره قبل صورت گرفت. کودتایی در تیم ملی صورت گرفت و اسکوچیچ را با نتایج خوب برکنار کردند. آن هم اشتباه بالادستیها بود که قبول کردند این اتفاق رخ بدهد. چهار، پنج بازیکن نهاد ریاست جمهوری میروند و اسکوچیچ را برکنار میکنند و کی روش را میآورند.
بازیکنان تیم ملی شاخ و شانه می کشند
سرمربی فولاد در پایان گفت: به مربی ایرانی توهین نکنید. من شاگرد او - قلعه نویی- بودم. او در بهترین زمان که هرکسی را نیاز داشت اگر از اصولش سرپیچی میکرد کنار میگذاشت. در سال ۹۸ علی دایی هم وقتی با مایلی کهن به مشکل خورد در سکوت مطلق رفت آلمان بازی کرد و بعد برگشت و بازی کرد و یک کلمه چیزی نگفت. ولی امروز بازیکنان ما شاخ و شانه می کشند. مجریان اصلاً در این حوزه وارد نشوید. یادتان باشد ما شاگردان پرویز دهداری مربی اخلاق جهان هستیم؛ کسی که ۱۴ بازیکن را از تیم ملی کنار گذاشت. مایلی کهن ۱۷ بازیکن را کنار گذاشت. رنسانس های خوبی با ایرانیها داشتیم. بله که قلعه نویی میتواند بازیکن را کنار بگذارد. به شما قول میدهم بهترین بازیکن ایران با بازیکن معمولی لیگ ۶ ماه کار فاصله دارد. قایدی و نورافکن و سرلک از کجا آمدهاند. طارمی از کجا آمده است؟ از دل همین فوتبال آمدهاند. قلعه نویی به راحتی تیم ملی را کنترل میکند. تیم سال ۲۰۰۷ به مراتب سنگینتر بود.
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