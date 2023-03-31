به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی درباره آخرین وضعیت ترافیکی راهها و جادههای کشور اظهار کرد: تردد در جاده چالوس از سمت چالوس به سمت مرزنآباد و تهران یک طرفه شده است و در مسیر آزادراه تهران- شمال و جنوب به شمال جاده چالوس ممنوعیت ورود وجود دارد و همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس و بالعکس در جاده چالوس ممنوع است. در محدوده هراز نیز مسیر شمال به جنوب ترافیک نیمهسنگین وجود دارد ولی هیچگونه محدودیت ترافیکی در این منطقه وجود ندارد این در حالیست که تردد انواع تریلر در محور هراز همچنان ممنوع است.
وی ادامه داد: محورهای منتهی به استانهای شمالی بار ترافیکی برگشت نیمهسنگینی را متحمل است. در برخی جادههای استان اردبیل بارش برف، در جادههای استانهای گیلان، مازندران و گلستان، لرستان، همدان و مرکزی نیز بارش باران گزارش شده است.
رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره استانهایی که شاهد بیشترین میزان تصادفات بودهاند گفت: بیشترین میزان تصادفات در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، سمنان و اصفهان رخ داده و سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و عدم توجه به مسیر از دلایل اصلی این تصادفات بوده است.
وی افزود: اگر شرایط ترافیکی سنگین شود طبق اطلاعیه قبلی در برخی از مناطق محدودیتهایی اعمال خواهد شد اما فعلاً محدودیتی وجود ندارد. اما در جاده چالوس برای برگشت به تهران طی روز ۱۳ فروردین محدودیت ورود به تهران پیشبینی شده است که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
سرهنگ شیرانی در پایان تصریح کرد: در صورت نیاز به اعمال محدودیتهای پیشبینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه، رؤسای پلیس راه استانها با هماهنگی پلیس راه راهور فراجا و بهصورت مقطعی و منطقهای با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع رسانی تصمیمات مقتضی اتخاذ میکند. مراتب توسط پلیس راه راهور فراجا به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا اطلاع داده میشود.
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