چهار طرح ورزشی در قم به بهره‌ برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این طرح ‌ها شامل مجموعه ورزشی شهید زین الدین، خانه ورزش ‌های رینگی، خانه ورزش‌ های رزمی و سالن اختصاصی کشتی هستند که شب گذشته با مجموع هزینه ‌ای بالغ بر 16 میلیارد و 800 میلیون ریال به بهره ‌برداری رسید.



مجموعه ورزشی شهید زین ‌الدین با مساحت یک هزار و 550 متر مربع در منطقه نوبهار قم ساخته شده است.



خانه ورزش‌ های رینگی با مساحت 840 متر مربع، خانه ورزش ‌های رزمی با مساحت 960 متر مربع و سالن اختصاصی کشتی با مساحت یک هزار و 440 متر مربع نیز طرح‌ هایی هستند که در منطقه نیروگاه بنا شده ‌اند.



مجموعه ورزشی شهید زین ‌الدین دارای چهار سالن چند منظوره، سه رختکن به مساحت 75 متر مربع، 130 متر فضای اداری، چهار سرویس بهداشتی، 20 متر مربع فضای تاسیسات مکانیکی، 50 متر مربع راه‌ پله‌ و راه ‌روهای دسترسی و 70 متر مربع واحد سرایداری مجهز و آماده اسکان است.



با بهره‌ برداری از این طرح‌ ها سرانه فضای ورزشی در قم هم ‌اکنون 55 سانتی متر مربع است و پیش ‌بینی می‌شود با بهره‌ برداری از 11 طرح دیگر تا پایان سال جاری، این سرانه به 60 سانتی متر مربع برسد.