وضعیت وخیم ۳۳ بیمار کرونایی در بیمارستان های فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۷۲ هزار و ۱۰۱ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۶۳ هزار و ۸۵۰ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۴۰ هزار و ۷۰۵ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۴ هزار و ۵۹۴ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۴۳۱ هزار و ۳۹۶ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۹ هزار و ۲۵۶ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۳۷ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۳۱ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۳ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، یک مورد جدید فوت ناشی از کووید ۱۹ در فارس گزارش شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۱۸۶ نفر رسیده است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۵ هزار و ۳۶۶ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دُز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دُز، به هشت میلیون و ۲۸۹ هزار و ۹۸۷ دُز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳۱۷ دُز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۲ هزار و ۳۵۳ دُز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۱۷۰ دُز نوبت سوم و ۱۳۶ هزار و ۱۴۷ دُز یادآور واکسن بوده است.