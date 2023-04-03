روستای العراقیب برای دویست و پانزدهمین بار پیاپی تخریب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، نظامیان اشغالگر صهیونیست صبح امروز دوشنبه با حمله به روستای فلسطینی العراقیب در صحرای النقب، برای دویست و پانزدهمین بار متوالی این روستا را تخریب و ساکنان آن را آواره و بی‌سرپناه کردند.

روستای العراقیب در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ قرار دارد که از اواسط سال ۲۰۱۰ ارتش رژیم صهیونیستی بارها اقدام به تخریب آن به بهانه های واهی کرده است.

در سال ۲۰۲۳ که تنها سه ماه از آن گذشته رژیم صهیونیستی چهار مرتبه این روستا را تخریب کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی نیز ۱۵ بار این روستا را ویران کرده بود.

مردم فلسطینی ساکن این روستا که پیش از اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی در این مناطق ساکن بوده اند ، هر بار پس از تخریب منازل شان بار دیگر اقدام به ایجاد کانکس و چادر زدن در این منطقه می کنند و تاکنون با وجود ۲۱۵ بار تخریب روستای خود، زیر فشارهای رژیم صهیونیستی سرخم نکرده اند.