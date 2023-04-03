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۱۴ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۳۵

اطلاعیه تمدید ثبت‌نام سامانه فروش خودرو/ ۲ شرط اصلی برای ثبت نام

اطلاعیه تمدید ثبت‌نام سامانه فروش خودرو/ ۲ شرط اصلی برای ثبت نام

فرآیند ثبت نام در سامانه و ثبت سفارش خودرو، برای کاربرانی که ۲ شرط را رعایت کرده باشند، از تاریخ ۱۶ الی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه درج شده روی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در مورد فروش گسترده خودرو، فرآیند ثبت نام در سامانه و ثبت سفارش خودرو، برای کاربران از تاریخ ۱۶ الی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ تمدید شده است.

در این دور، صرفاً کاربرانی با شرایط زیر می‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند:

۱- متقاضیانی که حساب خود را در تاریخ ۲۰ الی ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ به نفع سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان وکالتی کرده‌اند.

۲- مبلغ مسدود شده حساب ایشان ۱۰۰ میلیون تومان است.

نکته ۱- شماره حساب وکالتی و شماره موبایل باید به نام شخص ثبت نام کننده باشد.

نکته ۲- همچنین زمان ثبت نام شما هیچ تأثیری در اولویت و حق تقدم شما ندارد.

کد مطلب 5745644
سمیه رسولی

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نظر شما

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    نظرات

    • محمدمحمدی AE ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      86 36
      پاسخ
      چرا واضح به مردم نمیگین .میتونن ثبت نام کنند.من یکی از اونایی بودم که همه مدت پول واسه حساب وکالتی ریختم برای ایران خودرو اما حقمنا ضایع کردن .حالا صنعت ومعدن میخاد این کارا بکنه
      • دنا بوریی IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        25 16
        سلام زیاد نگران نباش هنوز دنا های دی۱۴۰۱ ندادن پس ضرر نکردی
      • AE ۰۲:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        39 21
        اگه دلال نیستی دو ماه دیگه مجدد ثبت نام هست به همه هم ماشین میدن، یه اشتباهی کردی تاوانشم سنگین نیست دو ماه بیشتر صبر کن، هر چند بعید میدونم شما حساب وکالتی ها دنبال ماشین باشین از طرح ایران خودرو چیزی گیرتون نیومد حالا اومدین این طرح رو شرکت کنین که وزارت خونه فهمیده و جلوی زرنگ بازیتون رو گرفته.
      • خان آقا خان بالاسی AE ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        21 29
        عزیز دل برادر کسی شما را اجبار نکرده ماشین ثبت نام کنی دوست عزیز از اولین روزی که گفتن این طرح را فرمودن حساب وکالتی باید به نام حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشه حالا شما نمیفهمی یا نمیخاهی بفهمی به خودت مربوطه لطفا ثبت نام نکنید خلوت باشه زودتر بتونیم ماشینمون را بگیریم یاعلی
      • احسان شعبانی ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        8 4
        خدا نگذره ازتون که اعلام نکردین درست به مردم و زندگی رو فروخکیم و با نام ایران خودرو چون زدیم دسگه نمیازرین ثبت نام کنیم..حالا یه عده خدا نشناس هم اومدن واسه ما انگ دلال بودن میزنند.... خدا از هر کس تهمت میزنه نگذده ....
      • جهادی RO ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        2 10
        خدایی قیمت ماشین خیلی پایینه و این باعث تفاوت حاشیه سود بالای بازار و کارخانه شده که درست نیست که همین سبب نابسامانی در بازار شده است. از طرفی مقام معظم رهبری بر رشد تولید در کشور تاکید کرده اند لذا وظیفه ما حمایت از تولید داخل هست ولی متاسفانه با قیمت های دستوری خودروسازان ما دارند ضرر می‌کنند...
      • جانم فدای ایرانم..♥️ IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        0 0
        داداش گلم بخدا توی جهنم میبینمت و گله مندی که چرا توی دنیا ندونستم این پولهایی که جمع کردم باید خرج میکردم وکیف ولذتش رو می‌بردم.کمی به خودت وخانواده ت برس .امانت دار مال خودت نباش..حالا اینبار نشد مثل دفعه های قبل.خب نشده...حرص نخور.
      • حسن IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
        0 0
        واضح تر از این میگفتند ،منم از اونایی بودم که ایرانخودرو هم ثبت نام کرده بودم وقتی اسمم در نیومد خیلی راحت طرح یکپارچه ثبت نام کردم
    • محمد IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      86 26
      پاسخ
      سلام اقای قالیباف زندگیم رافروختم تاپول پیس جوربشه. اقا چطوراین همه مردم بانک براشون اشتباه نکرده ولی شما میای تمدید میکنی میگی هرکی اشتباه کرده. بنده طلای خانمم رازیر قیمت فروختم تابتونم ماشین داشته باشم. خوب فوقش هرکی هم اشتباه شده که نشده باربداسم بنویسه و....
      • فریاد سلیمانی IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        108 5
        دادش میدونی داستان چیه دلار آمد پایین طلا کمی آمد پایین ثبت نام شروع شد مردم دلار طلا با قیمت پایین زدن فروختن پول نقدش کردن ریختن حساب دولت الان مردم دلار طلا ندارند می‌ره بالا بعد سود سپرده دولت میخوره پولتونو میده دوباره برو طلا دلار ماشین با قیمت بالا بخر این داستان مردم ساده لوح ایرانه
    • محمد IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      95 38
      پاسخ
      هرکی الان به قیمت خوب طلامیفروشه وثبت نام میکنه هیچ ضرری هم نمیکنه ولی بنده اسفند باضررطلافروختم خوب حق بنده بااین که الان به قیمت طلامیفروشه بایدیکی باشه خوب جواب بده اگه انسانیت باشه و.....یعنی چی داری تمدیدمیکنی خوب دیگه کم کلاسرمردم بزارید.واکذارتون به خدا که ملت رافلج کردید.
      • محمد IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        43 27
        شعور شما در همین حد اولا این که خیلی ها پول تو حسابشان هست به اشتباه وکالتی ایران خودرو را زدند نمونه اش خود من دوم این که پس همه دوست دارند طرف مقابل ضرر کند ولی دولت نه به جای این که بگید تمدید کنند تا آنهای که واقعا نیاز به خودرو دارند صاحب ماشین بشوند ولی در عوض می گید نه وقت برای ما باش
      • علی پرنیان IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        33 15
        انشاالله که فلج بدبختر ازاین بشن
      • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        34 17
        چقدر بخیلی
      • IR ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        28 8
        داداش حرص نخور تمدید برا ثبت نام جدید نیس واسه اوناییکه اسفند پول ریختن ولی نتونستن خودرو انتخاب کنن
      • ف AE ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        41 12
        دوست عزیز ماهم همون تاریخ پول رو واریز کردم فقط اشتباه وکالت ایرانخودرو زدیم
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      32 4
      پاسخ
      یک بار که تمدید کردید برای بار دوم یعنی چی خوب برای وارادتی ها تمدید بکنید
      • زهرا IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        21 5
        ونایی که تیک ایران خودرو رو زدن و یکماهه پولشون بلوکه است چی ؟
      • عظیم محمدیان IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        0 0
        تمدید نشده ولی اگه دست من بود برای مادران تمدیدش میکردم تا حداقل از فرزند آوری حمایت شده باشه
    • دوست IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      48 5
      پاسخ
      چه مسخره بازی هی تمدید کردن مردم رو مسخره کردی با این کارتون
      • ترکاشوند IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        0 0
        لطفاً یک زمانی برای ویرایش خودرو هم در نظر بگیرید خیلی از ثبت نام کنندگان پیشمان از خوردوی ثبت نامی هستند مایل به ویرایش خودرو هستند
    • ناصر IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      63 19
      پاسخ
      حساب‌وکالتی‌راچراتمدیدنمی‌کنی‌ولی‌ثبت‌نام‌راتمدید‌می‌کنی
    • مارداد IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      21 13
      پاسخ
      پدر مارو درآوردین واسه ثبت نام ایران خودرو چندروز بعد از ریختن کل پول میتونستی ثبت نام کنی. من قبل 23ام حساب رو وکالتی کردم و 24ام طلاهامو فروختم 100ملیون رو کامل ریختم... چرا بهانه میارید و میزارید ما ثبت‌نام کنیم اقلا واضح بگید نمیشه تا همون موقع پولمو درمیاوردم
      • عرفان IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        23 6
        دروغ نگو..تا پول تو حیاب نمیبود،نمیشد حساب رو وکالتی کنی و تیک وکالتی وزارت صنعت رو بزنی!تو چجوری قبل پول ربختن حسابتو وکالتی کردی؟!
      • محمد IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        0 0
        دوست عزیز همین کار رو اینقدر انجام دادن اشتباهی حساب وکالتی ایران خودرو داشتم رفتم حساب وکالتی رو کلا باطل کردم ماشین مال از ما بهتران هست نه ما
    • محمد رحیمی IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      28 20
      پاسخ
      با سلام با عنایت به اینکه ثبت نام برای جاماندگان سه مرحله تمدید شده است خواهشمند است نسبت به حساب وکالتی حداقل بیست چهار ساعت یعنی تا بیست وچهارم اسفند تمدید کنید تا بنده هم بتوانم ثبت نام کنم
      • رضا تبریز IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        21 9
        چشم قربان شما امربفرمایید تاازآسمان برف ببارد.
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      18 18
      پاسخ
      لطفا بگین برای کسانی که درتاریخ ۲۰ام تا ۲۳ام حساب وکالتی کردن واشتباه براشون ایران خودرو زده شده میتونن ویرایش کنن وثبت نام کنند ماهم بخاطر جورکردن ۱۰۰ملیون چقدر زحمت کشیدیم وبه زوروزحمت جور کردیم تابتونیم زود ماشین داربشیم.
      • ر،ه IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        27 14
        شماها که میگید با زور ۱۰۰میلیون جور کردین با فروش طلا و....پس بقیه پول که موقع تحویل یا ۶ماه قبل بریزین از کجا جور میکنین دزدی میکنین؟
    • حسام IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      50 10
      پاسخ
      اون سایت کوفتی ببند هی تمدید تمدید مسخره کردین
      • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
        0 0
        سود پول یک ماه مردم ساده دلو کی بخوره حساب کن ببین چقد میشه
    • جمشید IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      33 17
      پاسخ
      بانک به اشتباه حساب وکالتی را به نام ایران خودرو وکالتی کرده ،گناه مردم چیه ،ما صد میلیون رابانک وکالتی کردیم باید چکار کنیم،
      • علی IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        0 0
        آخه حساب وکالتی ربطی به بانک نداشته.شما چون بی سواد هستی به بانک مراجعه کردی وگرنه از طریق سایتها و لینک‌های اعلام شده خودت می‌تونستی ثبت‌نام کنی...
    • بهزاد IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      55 16
      پاسخ
      چرا ۲مرتبه تمدید کردید؟؟یعنی چی که ماها که اسفند ماه دم عیدی کل داراییمونو واریز کردیم برای ثبت نام خودرو.دیت خودمونو خالی کردیم.الان یک عده بیان خیییییلی راحت با یک ماه تأخیر وجه واریز کنم.این کجاش عدالته؟؟این کجاش انسانیته؟؟این دلال بازیهاتونو بزارید کنار
    • احمدجنتی AE ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      43 9
      پاسخ
      این چه مسخره بازی هر۲۰روز تمدیدمیشه که کسانی موفق ثبت نام نشدن تمدیدمیشه اعصابمو خراب کردید حالا ما منتظر باشیم تا آخرین نفر که کی از خواب بیدار میشه وثبت نام میکنه
    • فراهانی IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      32 32
      پاسخ
      چرا فکری برای افرادی که حساب وکالتی باز کردن ولی تو سایت فیروزه تیک ایران خودرو را زدن نمیکنید ما یه اشتباه کوچک کردیم لطفا یه فکری کنید حقمون ضایع شد
      • جوشی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        7 10
        بانک ملی خیلی آشغاله. منم طلا فروختم با ۴۰ میلیون ضرر. تا ماشین بنویسم. الان بنام ایران‌خودرو الکی چند هفته مسدوده. برا ماها باید یک کار کنن. وگرنه این ۴۰ میلیون ضرر را تا دزدی نکنم ول نمیکنم. هرشب کفری از خواب می پرم.
    • سعید IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      50 8
      پاسخ
      تورو خدا . جون عزیزانتون . جون مادرتون دیگ گرون نکنید . فلج کردین مارو . نمیتونم یک پراید مدل ۹۰ هم بخرم
    • وحید IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      13 8
      پاسخ
      تورو قرآن تور به امام حسین به داد منم برسین
    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      10 2
      پاسخ
      مشکل حساب وکالتی ندارم مشکل شماره تلفن یا شماره ملی خطا میزنه
      • مجید IR ۰۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        0 0
        یا خطی که موقع ثبت نام میزنی به اسمت نیس یا شماره تلفنی که بانک دادی.شمارتو بانک عوض کن .فکر میکنم تا آپدیت بشه ۲۴ساعت طول میکشه
      • شهریار IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        1 4
        سلام با گوشی نمیشه زد باید با کامپیوتر انجام بدی
    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      7 4
      پاسخ
      مشکل حساب وکالتی ندارم مشکل شماره تلفن یا شماره ملی خطا میزنه
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      15 48
      پاسخ
      اگه وزارت صمت گوش شنوا داشته باشه به خواسته و گلایه اکثریت مردم به دلیل اشتباه حساب وکالتی که ان هم بدلیل مبهم بودن واطلاع رساتی ناقص از طرف خود وزارت صمت بوده احترام قائل میشه
    • حسین IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      20 55
      پاسخ
      سلام من یکی از اونایی بودم که ماشین زیرپام فروختم تا بتونم وسه یک ماشین ثبت نام کنم حساب وکالتی بود رو ایران خودرو حال نمیشه ثبت نام کنم تو را به یه مهلت بده تا ما همه بتونیم ثبت نام کنیم آقای قالیباف
      • عابد IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        1 0
        اقای قالیباف سرش درد میکنه شما نتونستی ثبت نام کنی، یا بیکاری گرفتشه بیاد پیام شما را بخونه
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      18 22
      پاسخ
      ترو خدا تمدید کنید ماگناهمون چیه به نام ایرانخودرو وکالتی کردیم
    • معین IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      14 67
      پاسخ
      سلام اقای قالیبافت لطفأ تمدید کنید بقران بنده کلیه سمت راستم فروختم این پول رو جور کردم ک زن بچم اسایس داشته باشن لطفا تمدید کنید .
      • عباس IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        13 4
        اون یکی کلیه ات هم بفروش تابتونی موتوری بخری کبدت هم بفروش تابتونی خونه بخری قلبت هم بفروش واسه سنگ قبرت مغزنداشتت هم بده گربه محله بخوره
      • محمد IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        14 2
        دروغ از این بزرگتر
      • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        12 3
        کلیه قیمتش چنده داداش
      • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        16 1
        جلل خالق کلیه فروختی داداش منم قلبمو فروختم
      • عباس ناصری IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        6 0
        اگه بقول خودت گفتی کلیه فروختی تا صاحب یه فرغون بشی همون بهتر که پولت بره ماشینم بهت ندن همین امثال تو مغز فندوقی باعث این همه بدبختی ملت شدین اخه ادم ناقص العقل سلامتی خودت با ارابه معامله میکنی اونم میزاری به حساب ارامش خانواده فردا که مشگل برات شد اون خانواده عذابتو میکشه
      • عباس ناصری IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        10 0
        اگه بقول خودت گفتی کلیه فروختی تا صاحب یه فرغون بشی همون بهتر که پولت بره ماشینم بهت ندن همین امثال تو مغز فندوقی باعث این همه بدبختی ملت شدین اخه ادم ناقص العقل سلامتی خودت با ارابه معامله میکنی اونم میزاری به حساب ارامش خانواده فردا که مشگل برات شد اون خانواده عذابتو میکشه
    • محمد IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      65 19
      پاسخ
      اطلاع رسانی دقیق شده حالا دیگه درخواست حساب وکالتی دارن درست نیست حق اونا که به موقع حساب باز کردن ضایع میشه چرا فقط خودتون رو میبینین ایشا... دور بعدی اسم بنویسین
      • کریمی AE ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        21 28
        چقدر بی انصافی شما متاسفم براتون
    • محمد علی IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      27 8
      پاسخ
      شما که پول جلو اینقد نداشتین طلا فروختین خوب درست توجه میکردین حساب درست باز میکردیم ماهم طلا فروختیم تو ارزونی حق نیست تمدید کنین
      • مه لقا IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
        1 0
        همه می گین طلا فروختیم . خوبه برای این خانم های بیچاره طلا خریدید که الان بفروشین
    • اعظم IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      22 34
      پاسخ
      لطفا حساب وکالتی رو یک روز هم شده باز کنید تا ماهایبکه اشتباها حساب وکالتی رو برای ایرانخودرو زدیم بتونیم تو این اوضاع بد اقتصادی گرونی شدید صاحب خودرو بشیم
    • اسدی IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      16 28
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم ی فرصت دویاره بدین ما حساب وکالتی باز کردیم ۱۰۰ تومان هم ریختیم ب حساب ولی حمایتی نمیدونستیم نتونستیم ثبت نام کنیم الانم از بانک پرسیدم ک ثبت نام کنم گفتن واجد شرایط نیستین این یعنی چی
    • محمد IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      22 7
      پاسخ
      بشینید تا ماشین بدن بهتون تازه میخوان گرونش کنن بازم برید بفروشید طلاهاتونو
    • فرشاد IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      3 7
      پاسخ
      سلام علیکم توربخدابرای تحویل ماشین برای وجہ یکم فرست بیشتر بہ مردم بدین
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      10 12
      پاسخ
      بد بلایی سر مردم بدبخت میارن واگدارشون به خدا.ما ۳روز قبل از ۲۰اسفندبه سامانه یکپارچه وکالت دادیم وپول هم داخل حساب بود حالا میگن اونایی که از۲۰تا۲۳فقط اونا میتونن ثبت نام کنن .ای داد ازدست این از خدا بی خبرا
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      3 10
      پاسخ
      بد بلایی سر مردم بدبخت میارن واگدارشون به خدا.ما ۳روز قبل از ۲۰اسفندبه سامانه یکپارچه وکالت دادیم وپول هم داخل حساب بود حالا میگن اونایی که از۲۰تا۲۳فقط اونا میتونن ثبت نام کنن .ای داد ازدست این از خدا بی خبرا
    • مجید مقدس US ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      17 35
      پاسخ
      با سلام کسانی که برای ایران خودرو حساب وکالتی قبل از ۲۳ اسفند باز کرده به خیال اینکه همان حساب برای این دوره مورد قبول واقع می شود و برای وکالت مجدد اقدامی نکرده اند چکار کنند
    • بهمن IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      47 3
      پاسخ
      آقا گناه ما چیه طلا به قیمت ۱و۹۰۰ فروختیم سهام زیر قیمت فروختیم پدرمون در اومد اونقدر حرص خوردیم حی دارن تمدید میکنن تورو خدا یه بارم شده رو حرف خودتون بایستید اینطرفم در نظر بگیرید ۹۰۰ هزار نفر پروسه رو درست انجام دادن والا اگه این تمدیدا به خاطر مردم باشه اگه به خاطر مردمه شما اکثریتو در نظر بگیری
    • ناشناس IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      23 3
      پاسخ
      من که میدونم نوبت همین ۹۰۰هزار ثبت نامیها تا دوسال بعده.... ولی این همه تمدید رو نمیدونم واسه چی.... فقط جهت دریافت پول بیشتر در خزانه و کیسه ی شماست.... همون اول واضع صحبت کنید وزیرساخت رو مهیا کنید...
    • مهدی AE ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      28 1
      پاسخ
      چقدر دارین مردم رو سرکار میزارید زودتر تکلیف مردم رو مشخص کنید تکلیف پولمون توی این بازار تورمی مشخص بشه
    • مهدی IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      19 1
      پاسخ
      چقدر تمدید میکنید 😐
    • علی رضا IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      17 1
      پاسخ
      برید جمع کنید این کلاهبرداری عظیم رو. جدیدتری خودرو اریزو 5 چین 11 هزار دلار برید حساب کنید با دلار 55 تومنی ببینید چند میشه.مافیای خودرو سازی مملکت ما رو به لجن کشیده.
    • مهلا IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      13 7
      پاسخ
      این عدالت نیس همش میگین به علت کوتاهی بانک که اسامی رورد نکرده تمدید شد که حقی ضایع نشه اگه اینجوره پس ما چی ک بانک اشتبا وکالتی کرده،؟چرانمیزارید ماهم ۱۶هم که اشتباه بانک وکالتی کرده اشتباهی ماهم درس کنیم حسابمون رو....لطفاا
    • امید IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      34 6
      پاسخ
      اونیکه میفرمایدزندگیموفروختم چراالکی چیزی میگی خوب برای مابقی مبلغ زندگی کیومیخوای بفروشی پس حق ماچی میشه که یکماهه ماشین فروختم ریختم توی حساب چطور900هزارنفرحسابشون درسته حالایک عده دلال که جاموندن توقع تمدیددارن
    • ناشناس IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      9 2
      پاسخ
      الان مایی که زدیم انصراف و چند روز از ۷۲ ساعته گذشته باید چیکار کنیم؟؟میریم بانک میگن شرکت قفل کرده باید باز کنه از طرفی دیگه هم شرکت جوابگو نیست،یکی هم نیست جوابگو مردم باشه حتما مشکلی داریم که زدیم انصراف چرا کسی جوابگو نیست؟
    • جوادحق شناس IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      14 2
      پاسخ
      سلام یعنی چی هرروز تمدید میکنین یه ماه پولم جور کردیم ریختیم بعدش جناب عالی دوباره تمدید میکنی خودتم نمیدنی چیکار میکنی یک ماه ثبت نام کردیم مردمو سرکار میزاری
    • ک IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      6 26
      پاسخ
      مهلت دوباره به مردم بدید حسابشان دربانک درست کنن عادلانه نیست این یک بازی هست
    • محمدی IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      13 9
      پاسخ
      چرا وقتی میدونیدبانکها حساب وکالتی ایران خودرو رو درست نکردند این فرصت روازما میگیرید وتمدیدنمیکنید خوب حساب وکالتی روهم‌تمدیدکنید واقعا این ضایع کردن حق ملته واونایی که میگن نباید تمدیدشه میدونن سه ساله ملت منتظره اینند اسمشون دربیاد وپولشون سه ماهه توحساب شون مونده خودشون تواین شرایط باشند میفهمند
    • IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      14 0
      پاسخ
      یک ماه شد این همه پول مردم مسدود کردین سودشو چکار می کنین
    • سادات IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      2 3
      پاسخ
      سلام در بانک صادرات 100ملیون گزاشتم حساب وکالتی کردم ولی زمان ثبتنام یکپارچه نوشته حساب وکاتی یافت نشد الان مراحعه میکنم به بانک صادرات معترض شدم حسابم مسدود نکرده اسمس بانک مانده حساب با وحود فعال بودنو پیامک برام نیمده الان برا انتقال پول 1700تومان از 100ملیون بابت کارمزد کم کرده نمیتونم ثبت نام ک
    • سلام .این ایرانگردی هست ما ۱۳۰میلیون درطرح قرعه کش DE ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      3 49
      پاسخ
      سلام این آخر نامردیست درقرعه کشی ایران خودرو ۱۳۰میلیون تومان مسدودشد بعدازیک ماه میکویند رزو بودید تعلق نگرفت کسی نیست به اینها بکه آقا من طلا بچه هام فروختم رفتم پول ریختم بانگ سپه . چرا اینقدر نامردی میکنید آموزشگاه کردیم دیدیم حذف کردند خدا ازتون نگذره...
    • سلام .این ایرانگردی هست ما ۱۳۰میلیون درطرح قرعه کش DE ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      4 4
      پاسخ
      سلام این آخر نامردیست درقرعه کشی ایران خودرو ۱۳۰میلیون تومان مسدودشد بعدازیک ماه میکویند رزو بودید تعلق نگرفت کسی نیست به اینها بکه آقا من طلا بچه هام فروختم رفتم پول ریختم بانگ سپه . چرا اینقدر نامردی میکنید آموزشگاه کردیم دیدیم حذف کردند خدا ازتون نگذره...
    • ۴۱۹۰۱۳۳۰۸۶ IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      13 8
      پاسخ
      با سلام.پس گناه ما چیه که بانک برامون اشتباهی بنام ایران خودرو حساب وکالتی باز کرده
      • IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        1 1
        خخخخ
    • رضا IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      7 36
      پاسخ
      چرا فقط برای سازمان حمایت تمدید میکنید چرا یه بار برای اونایی که به نام ایران خودرو وکالتی کردن تمدید نمیکنید تا به نام سازمان حمایت تغییر بدن واقعا حق مردم تلف میکنید
      • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        0 0
        وب گناہ دارہ ایران خودرو ھم یہ سود پولی عیدی بھش دادہ باشی749
    • رضا IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      7 15
      پاسخ
      چرا فقط برای سازمان حمایت تمدید میکنید چرا یه بار برای اونایی که به نام ایران خودرو وکالتی کردن تمدید نمیکنید تا به نام سازمان حمایت تغییر بدن واقعا حق مردم تلف میکنید
    • علی IR ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      2 2
      پاسخ
      من از سایپا ثبت نام کردم میخوام عوض کنم در ایران خودرو ثبت نام کنم آیا کسی هست بگه چطور میشه عوض کرد؟
    • اسماعیل IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      1 4
      پاسخ
      بااین که قرعه کشی برداشته شده بازم دست مصرف کننده نمیرسه همش یادلال یابنگاها یا پارتی بازی یا دولتیها اصلان مردم براشون مهم نیستن من هم طلا فروختم خدا شاهده این درستش نیست که اقای قالیباف میاد میگه سری اولیها ثبت نام کننده واقعی نبودن.
    • فردین IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      6 4
      پاسخ
      یه عده دزد جمع شدن دور هم من روز ۲۰ اسفند حساب وکالتی کردم مسدود نشده هر بارم رفت بانک جواب درستی به من نداد گفت دست وزارت خدا فقط ازتون نگذره انشالله داغ بچه هاتون ببینید
    • مهدی IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      7 1
      پاسخ
      سلام. آیا امکان ویرایش نوع خودرو ثبت نامی در طرح یکپارچه وجود دارد لطفاً راهنمایی کنید
      • ابراهیم IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        1 0
        سلام بله،اول تو قسمت درخواست ها برو، درخواست قبلی رو لغو کن و مجددا انتخاب کن.
    • ناشناس IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      8 1
      پاسخ
      شما بیاید تکلیف ما که نزدیک به یک ماه هستش حسابمون رو وکالتی کردیم رو مشخص کن بعد هی تمدید کن
    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      6 0
      پاسخ
      بابا ینی چی کاش تو بحثهای دیگه هم اینقدر ب مردم فرصت میدادین
    • علی بدوی IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      4 46
      پاسخ
      خواهش میکنم دوباره حساب وکالتی باز کنید
    • Yas IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      49 5
      پاسخ
      بیخود میکنید تمدید میکنید...بانک اشتباهی نکرده..اصلا بانک وکالتی نمیکنه که بخواد اشتباه کنه..همه میرن تو سایت مربوط به بانکشون و شخصا وکالتی میکنن...مشکل اینجاست که یه عده میخواستن زرنگی کنن هم ایران خودرو ثبت نام کنن هم طرح یکپارچه که قاطی کردن..میخواسن نکنن...
      • علی بالا IR ۰۱:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        3 2
        احسنت🌹
    • علی RO ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      46 5
      پاسخ
      سلام خدمت آقای قالیباف.خواهشن ای تمدید کردن تموم کنید تکلیف ای ثبت نام کننده ها مشخص کنید.ای پولی ما ریختیم حساب کن قید مسافرت عید زدیم از بی پولی حالا بعضی ها عید رفتن تفریح تموم شد حالا اومدن تو دلار قیمت بالا طلا فروختن که ثبت نام کنن ما اعتراض داریم چون حق ما ضایع میشه
      • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        2 1
        احسنت
    • یزدان IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      5 3
      پاسخ
      سلام تمدید میکنه که شورای رقابت قیمت خودرو را اعلام کند
    • IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      7 8
      پاسخ
      سلام.آقای قالیباف سخنگوی محترم.. دو با تمدید شده ؟ بخاطر بانک یک بار هم بخاطر مردم تمدید کنید تا حسابو بنفع سازمان حمایت وکالتی کنن بعضیا در جریان نبودند
    • محرم IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      9 12
      پاسخ
      لطفا حساب وکالتی تمدید کنیدمن اشتباه ایرانخودرو شده از ۲۳ اسفند پول داخل حسابه به خدا
    • ناسناس IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      9 2
      پاسخ
      مردم سرکار گذاشتید نوبت دهی و قیمت ها را اعلام کنید تا از سردرگمی نجات پیدا کنیم مسخره بازیه هروز تمدید می کنید
    • ناسناس IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      6 0
      پاسخ
      مردم سرکار گذاشتید نوبت دهی و قیمت ها را اعلام کنید تا از سردرگمی نجات پیدا کنیم مسخره بازیه هروز تمدید می کنید
    • هادی ک IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      8 3
      پاسخ
      سلام دوستان عجله نکنید بزارید قیمتها را اعلام کنند خیلی ها انصراف میدن.اینها نمیتونن نهصد هزار تا ماشین به ملت بدن واسه همینه که حساب وکالتی را تمدید نمیکنن
      • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        0 1
        سلام آقای قالی باف تورو خدادوباره تمدید کنین الان سه ماهه پول تو حساب وکالتی هست ولی نمیدونستم باید وکالتی سازمان حمایتی باشه تو رو جان بچه هات سایت روباز کنین تا بتونیم وکالتی مونو ویرایش دهیم ممنون میشم
    • موسی IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      5 39
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم لطفآ حساب وکالتی را تمدید کنید
    • موسی IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      6 19
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم لطفآ حساب وکالتی را تمدید کنید
    • فاطمه هادیان IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      8 4
      پاسخ
      با سلام لطفا به اطلاعات صمت برسونید که ما که از طرف بانک ها برامون مشکل پیش آمده حسابمون وکالتی نشده به نام شرکت حمایت از تولید وهمه زندگیمون گرو هست چکار کنیم آیا امکان ثبت نام دوباره ایجاد می‌شود
    • IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      1 2
      پاسخ
      سلام من فکر کردم در تاریخ هفتم میتونم ماشین ثبت نام شده رو تعییر بدم که متاسفانه پس از حذف دیگه نتونستم ثبت نام کنم خواهشمند است پیگیری فرمایید بنده هم بتونم ثبت نام کنم
    • مهران IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      6 8
      پاسخ
      آقا ما هم ندونسته ایران خودرو را زدیم خواهشا برای کسایی که اشتباهی ایران خودرو را زدن باز کنید و فرصت بدید
    • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      2 1
      پاسخ
      یعنی دوباره باید ثبت نام کنیم .؟
    • سارا IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      3 3
      پاسخ
      چرا اینقد دروغ من از بیستم حساب وکالتی باز کردم وصد میایون هم مسدود کردم ولی هر دقیقه ی حرفی می زنید ماهنوز نتونستیم ثبت نام کنم
    • سهیل IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      10 2
      پاسخ
      همه سر کارید بدبختا
      • امید IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
        0 0
        میبینم بورسی جدید در قالب خودرو در راهه... میبینمتون یکی یکیتون ۱۰۰میلیون و باختید و دنبال پولتون دارید میدوئید... دولت با پول شما بخشی از کسری بودجشو جبران کرده... مگه دیوانست خودروی یک میلیاردیشو بشما بده سیصدتومن... چقدر ملت طمعکار وبدبخای هستید شما...از آب وبرق مجانی بکجا رسیدید... ایرانی مایه .
    • علی IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      2 1
      پاسخ
      تکلیف پول مردم بعد از تعین نوبت چ میشود ایا اونی ک تو س ماه اول برنده میشه یا اونی ک اسفند ماه 402 باید پولشون همچنان تو حساب وکالتی باشه .پس نود این پول چه میشود
      • IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        0 0
        اونی که سه ماه دیگه برنده میشه باید پولش مسدود بمونه ولی هرکی بیشتر از سه ماه بشه میتونه پولشو برداشت کنه وقتی نوبت تحویل ماشینش شد باید همه پولو یدفه بریزه بحساب
    • امیر IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      11 2
      پاسخ
      من ۲۲اسفند حسابمو تو بانک ملی وکالتی کردم (سامانه فیروزه حمایت تولید کنندگان...)۲۸ ۲۹ اسفند رفتم ثبت نام کنم کافینت سامانه برای من باز نشد .خطا زد که حساب وکالتی نداری.تا الان ک ۱۴ فروردین است من نتونستم ثبت نام بکنم ....خدا شاهده من و خانمم از برج ۳...۹۹ تا الان ۱۰۰ بار ثبت نام کردیم و برنده نشدیم
      • دکتر IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        3 0
        بانک ملی خیلی بانک چرتیه
    • ... IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      6 0
      پاسخ
      سلام ببخشید ما ثبت نام رو در کافی نت انجام دادیم ولی کد رهگیری بهمون ندادن و گفتند ثبت نام انجام شده، الان این ثبت نام درسته؟
      • زهره IR ۰۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        1 0
        کد رهگیری نمیده داخل حساب کاربری زده جزییات سفارش ماشینی ک ثبت نام کردی و از اونجا پیگیری میکنی
    • سروش ایرانی IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      15 14
      پاسخ
      فرصت مجدد افتتاح حساب وکالتی به دیگران، ظلم بزرگ به کسانی است که در اسفند سال گذشته با مشقت و سختی۱۰۰ میلیون پول جور کردند و از سفره شب عید خانواده خود زدند تا بتوانند در نوبت دریافت خودرو قرار بگیرند. اینایی که حسابشون رو برای سازمان حمایت وکالتی نکردن بر اثر سهل انگاری یا بی دقتی خودشون بوده!
      • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        0 0
        من همه کارم درست بود فقط برای رنگ خودرو هرکاری کردم ثبت نشد
      • سمیه IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        3 2
        سلام خیلی بده که فقط به فکر خودتون هستید امیدوارم جز نفرات آخر باشید
    • امیر IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      به خدا من حسابمو برای سازمان حمایت تولید کنندگان سامانه فیروزه وکالتی کردم ۲۲ اسفند ولی موقع ثبت نام حساب وکالتی منو خطا زد ک وکالتی نداری ۱۰۰ میلیون و دویست هم پول داشتم ک اصلا مسدود نشد من الان چ کار کنم ک عده ای معترضند .
    • محمد AE ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام والا توشهر ما کارمندا بانک متوجه همچین چیزی نبودن گفتن باید ایرانخودرو یا سایپا وکالت بدی سه روز هم هرکار کردم ثبت نام نشدم آخر که تمام شد متوجه شدیم وکالت برای سازمان حمایت باشه چرا روزی یه سایت وسیستم راه اندازی کردین چه میشد ازسایت قبلی استفاده میشد حالا خداوکیلی ظلمه کاری برام دم انجام بدین
    • سلام IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام واحترام من پول همون اسفند ماه ریختم حسابم هم وکالتی کردم اما الان می‌گن درست وکالتی نکردی من چکار کنم که زندگیم رو فروختم وپول گذاشتم اما اشتباه بانک ها بود تو رو خدا دوباره زمان بدید برا اونایی که حسابشون رو اشتباهی وکالتی کردن من دارم دیونه میشم
    • محمد AE ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آقایان مسؤل اگرامکانش هست فرصت به مردم عزیز بدین وکالت راتعغیر بدن برا سازمان حمایت مشکل ازما نبودازبانک هاهست کل زندگیمون فروختیم تابتوانیم دراین طرح ثبت نام کنیم که بانک ها مقصرهستن ازاین وکالتی کردن میگفتن همونه قبلن انجام دادین فرق نمیکنه دردمون به کی بگیم کل طلاها همسرم فروختم کلی ضرر میکنم فرص
    • محمد AE ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      آقایان مسؤل اگرامکانش هست فرصت به مردم عزیز بدین وکالت راتعغیر بدن برا سازمان حمایت مشکل ازما نبودازبانک هاهست کل زندگیمون فروختیم تابتوانیم دراین طرح ثبت نام کنیم که بانک ها مقصرهستن ازاین وکالتی کردن میگفتن همونه قبلن انجام دادین فرق نمیکنه دردمون به کی بگیم کل طلاها همسرم فروختم کلی ضرر میکنم فرص
    • علی LT ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بنده پولم را درحساب وکالتی ایران خوردو گداشته بودم و متوجه نشدم که آنرا بای به حساب وکالتی سازمان حمایت از تولیدات داخلی منتقل کنم آیا این رسم جوانمردی هست که مجاز به ثبت نام خودرو نشوم؟؟؟
    • محمود IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام. معلومه عده ای از اول خوب توجه نکردند و گرنه بانک که میگه خودتون توی سامانه وکالتی کنید اونجا هم سایت گزینه سازمان حمایت رو داره که باید تیک میزدید. دوما اون ٱقایی که گفته داغ بچه هاتونو ببینید یک کم فکر کنه ارزش داره تو ماشین سوار شی کسی داغ ببینه. خیلی بی‌رحمی.
    • علی IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام شمای که طلا فروختی چتور یک آدم توروستا زندگی می کنه حساب وکالتی درست زده بعد شما که تو شهرین درس خونده ای نفهمیدی دولت چندین بار اعلان کرد
    • قاسمی IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من حساب وکالتی انجام دادم ولی توسایت میزنه حساب وکالتی نداری لطفاً خواهش میکنم حداقل یک روز برای حساب وکالتی تمدید کنید ممنون
    • ساده لوح IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دزدی و بیشرفی تا اینجاها هم رخنه کرده ، آخه چند بار ، تمدید میکنید ...ه ها؟ اگر هم لازم به تمدید بوده که از اولش هم کاملا مشخص بود اون زمان کافی نیست ، چرا با فاصله تمدید میکنید ؟ از ۲۶ اسفند چجوری کشوندیدش تا ۱۸ فروردین؟ این پول ملت که ۹۰۰،۰۰۰ نفر ثبت نام کردن ، سودش چی میشه ، تووی جیب کدوم ارگان
    • شیلان AE ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ازمسعولان محترم خواهش میکنم حساب وکالتی راتمدیدکنن خیلهاموندن
    • سهراب IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب قالیباف ماچه گناهی کردیم که باید تاوان کم کاری بانکهارابدیم چرابرای ثبت نام چندمرحله تمدید میکنید ولی یک باربری خطای بانک‌ها تبديل حساب های وکالتی به حمایتی راتمدید نکردید به کی وکجا باید شکایت کرد
    • شارخ IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بریدخداروشکرکننین،حسابتون،وکالتی،نشدپولارفتن،تازه،شماهاکه،میگین،همه زندگیمون ۱۰۰میلیون بودیاکلیه فروختیم،بقیشو،که حداقل۳۰۰میلیون،دیگه،بایدبدی،ازکجامیارین
    • بهنام باقری AE ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من 100ملیون حساب ریختم وکالتی کردم ولی وکالتی حمایت نشده مشکل از بانک و قرعه کشی همزمان بود لطفاً سایت باز کنید 100تومن مسدود کنیم ثبت نام کنیم
    • امین US ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تکلیف فرسوده چی شد؟؟؟
    • داریوش IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفاً یک زمانی برای ویرایش خودروی ثبت نامی در نظر بگیرید چراکه خیلی از ثبت نام کنندگان مایل به تعویض خودروی هستند که قبلاً ثبت کردند
    • فاضل IR ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام کسی پلاک وانت پیکان فعال توسیستم داره چرانمیتونه خودرو ثبت نام کنه پس زن و بچه رو چجور جابجا کنه . در این زمینه کاش یه نظر بدن مسعولین
    • محمد IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      باسلام خدمت وزیر محترم صنعت شما رو به خدا بس کنین ۳من ۳ سال ماشین ندارم واز زمان قرعه کشی عمیشه ثبت نام کرده ام ول هیچوقت برنده نشده ام بابا افسرده شدم به خدا حالا که یه زره این دوره امیدوار شده ایم هر روز به بهانه های مختلف افرادی رو اضاف میکنین شما رو به خدا این کارو نکنین
    • جواد IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      سلام آقای قالیباف دوتا برادر دارم خدا شاهده خانه فروختن ولی حساب بنام ایران‌خودرو ثبت کردن بدجور ضرر کردن
    • حمید امیری IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 2
      پاسخ
      لطفا حساب وکالتی تمدید کنید ناحقی نکنید تو این شبای عزیز
    • غلامحسین کریمایُی IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام امنیت قانون را چه منبعی تقابل کرده که قوانین مورد احترام عموم قرار گیرد چرا شرکتهای خودرو ساز پاسخ گوی قانون جایگزینی فرسوده نیستند چرا اموال عمومی اینگونه حیف ومیل شود به کجا میرویدظلم چقدر حامی قانونی باید داشته باشد
    • IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      سلام آقای قالیباف تورو خدا حساب وکالتی رو تمدید کنید خدایش بدون وسیله تو شهر غریب سخته خواهش میکنم به نظرات مردم احترام بزارید
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      چقدر رو دارید مکرر تمدید میکنید کاش کمی ثبات داشتید
    • علی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      سلام همه اونای که الان دم ازقانون ضایع شدن حقتون میزنیدفقط یه درصدخودتون بزاریدجای بقیه که به هرمشکلی نتونستن ثبت نام کنن فقط چندلحظه ببینم بازم همین حرفهارامیزنیدحساب وکالتی بایدتمدیدبشه واگرنه این ظلم بزرگی به همه اونای که نتونستن ثبت نام کنن
    • IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 0
      پاسخ
      کلاً ملت سرکار گذاشتین تا حقوق رتبه بندی معلمها را از جیب مردم تامین کنید . بعد هم اکثراً یا مدت انتظار باب میلشان نیست یا قیمت اضافه شده در توانشان نیست که انصراف میدن ، تاریخ ایران حقه بازهایی مثل شما به چشم ندیده و نخواهد دید
      • یلدا IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        3 0
        احسنت ب شمالعنت ب همه شون
    • آتش دامن IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 1
      پاسخ
      ی فکری هم واسه ما که رفتیم بانک پول رو واریز کردیم ولی نتصدی بانک اشتباه کرد بکنید
    • طاهره US ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      سلام اقای قالیباف شمارو بخدا اجازه بدین مایی که پولمون جور نبود الان تونستیم جورش کنیم هم ثبت نام کنیم بخدا خونه ما همش سر ماشین دعواست جوونم خسته شده لج کرده میگه دانشگاه نمیرم سر کار نمیرم باید ماشین بخرم میگه همه دوستام مدل بالاشو دارن باعث سرافکندگی جوونا نشید باعث خودکشی یه عده نشین
    • aA123456 IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      میشه خودرو را ویرایش کرد؟؟
    • میثم IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من حسابم وکالتیه ولی می‌خوام ثبت نام کنم نمیشه میگه اطلاعات حساب وکالتی یافت نشد
    • بلوچ ایران زمین IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      داداش ماکه بردیم الان هم داریم باهاش دوردورمیکنیم ایشالله قسمت همه بشه
    • احمد IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      هی کش بدین چندین میلیاردپول مردم روتوحساب خودتون نگهدارین سودشوبخورین چرا16و17هم چرا14و15هم نه یا7تم 8تم نه به قول یاروکشش بدین ملتومثل زالومیمکیدفقدوبس
    • حضرت مهدی علیه السلام IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      4 4
      پاسخ
      میخواستین درست وکالتی کنین. بهونه نیارین همه وکالتی کرده بودین به حساب ایران خودرو چون قرعه کشی داشت اون تاریخ و پولتون مسدود بود الان که تو قرعه کشی ایران خودرو ماشین به اسمتون درنیومده میگین ما اشتبا وکالتی کردیم..ای خدا این مردم چقدر دروغ میگن هر بلایی که سرتون میاد حقتونه
    • امید RO ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام آقا وقتی بانکی ما حساب باز کردیم اشتباه کرده تقصیر مردم چیه فکر نمیکنن مردم پول به چه بدبختی جور کردن چرا ثبت نام باید خرداد زودتر بذارین که حق مردم ضایع نشه
    • جعفر IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      گل بگیرید ..... تف
    • علی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      سلام عدالت کجاس بنده از سال 99تلاش میکنم برا ثبت نام هنوز نتونستم الانم 130میلیون روی حساب ابرانخودرو دارم که وکالتی نشده ما خانواده سه نفری هستیم ماشین نداریم خانواده چهار نفره هست سه تا ماشین در آورده اگه شانس یا هر چیز دیگه بوده نمی دونم این انصاف نیس دوتاش برا سود فروختن و بعضی خانواده ها ماشین
    • سبحان IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      سلام لطفا یه فکری بحال اونایی که حساب وکالتی رو اشتباه زدن بکنید اگه واقعا سر کاری نیست تمدید کنید تا حق ماها هم پایمال نشه دوماهه پول تو حساب داریم ولی نمیتونیم ثبت نام کنیم
    • ک IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ریس بانک تیک اشتباه زده واقعا مایی که زندگی مون دادیم. یه آدم بیسواد. گذاشتین ریس بانک ما باید ضرر کنیم. الان هم. حاضر نیست گردن هم بگیره
    • راستی IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      اقای صمتی ها زودتر تکلیف ما و روشن کنید بابا ی ماهه پولامونو بولوکه کردید قینتها و بگین ما کارگرها دودو تا بکنیم ببینیم می تونیم بازم به دولت کمک کنیم یا نه .فکر کنم بازم مثل همیشه ما با قیمتهای جدید شما کاری از دستمون بر نیاد وبرادران زحمت کش دلال دوباره مثل همیشه دست به کار بشن خلاصه جان مادرتون ز
    • حقگوی IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      انقد تو این سایتها پیام گذاشتم دیگه حال ادم به هم میخوره بازی ندید تمام
    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 2
      پاسخ
      سلام مرحله بعدی هم برای جاماندگان هست شما که چندسال صبر کردید سه ماه صبرکنید
    • IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      شما تکلیف ۹۰۰ هزار نفرو که الان یک ماه پولشون مسدود شده و بی تکلیف موندن رو روشن کنید به انقد هی سایت رو باز کنید تا بقیه هم بیان اسم بنویسن.یعنی چی دارید حق ۹۰۰ نفرو پامال میکنید.اگه شما راست میگین میخواید حق کسی ضایع نشه اول تکلیف ۹۰۰ نفرو روشن کنید.نمیشه ۹۰۰ نفر پا سوز بقیه بشن
    • کاکتوس IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      من موندم فقط حرص اینامیزنیدکه نکنه دوباره سایت برای ثبت نام با زبشه...آخه این همه حسادت برای چیه.....🤔🤔🤔🤔
    • نبی IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      اون دسته از عزیزانی که خودرو اسقاط دارن چکار کنن
    • ایرانی IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 1
      پاسخ
      آقای قالیباف مگه قرار نبود مادران بدون پیش پرداخت ثبت نام کنند.در این باره هم لطفاً توضیح بدید
    • ناشناس IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 2
      پاسخ
      هربلایی سر ما ملت بیاد حقمونه..هیچ کس به هیچ کس رحم نمیکنه..هرکی پول ریخته ولی اشتباه بانکی بوده دیگه صاحب ماشین نشه..؟؟؟عجب مامردم بهم رحم نکنیم از دولت چه توقع داریم
    • مهدی IR ۰۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      4 1
      پاسخ
      چراحساب وکالتی وتمدید نمیکنیدکه یسری نتونستند واریزکنن لااقل اوناهم بتونن ثبت نام کنن
    • فریبا IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 3
      پاسخ
      سلام اصولا نباید دیگه تمدید بشه چون حق بقیه ضایع میشه طبق قولی که داده بودند باید نیمه دوم فروردین تقسیم بندی انجام شود
    • بلوچ US ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      اگرما ملت ثبت نام نمیکردیم وماشین نمیخریدیم به خاطر چی چون این ماشین ها به خدا ده درصد امنیت جانی ندارن چهارتا قوطی سرهم میکنن تو یک حادثه یک نفرسالم درنمیاد ولی کشورهای اروپایی اولین چیزی درنظر میگیرن امنیت جان مردم درنظرمیگیرن وخودرو رو تاجایی میتتونن ایمن اش میکنن بعد روانه بازار میکنن این قوطی ش
    • IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      جهت پلاک های سرقتی که فعالند یه فکر منطقی بکنید
    • ایرج MD ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      اینهااطلاع رسانی درستی نکردند بانک‌ها هم گزینه ای بنام حمایت ازم وت نداشتند دارند به مردم دروغ می‌گویند اگر ثبت نام کرده باشند حدود۵۰هزارنفر آنهم ازخودیهای خودشان اینها می‌خواهند کل تولیدخودرودرسال جدیدراتوباز آزاد به قیمت بالا بفروشند وگرنه دلیلی ندارد که قالیباف مرتبا می‌گوید امکانات نداریم که ک
    • حسین IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      6 0
      پاسخ
      کامنت ها رو که خوندم متوجه خیلی چیزا شدم اینکه مردم مثل زامبی میخوان همدیگه رو بخورن چقدر با هم دشمنی میکنید خودخواهی و بخیل بودن و حسادت تا وقتی اینجوری برای هم میزنید هیچ کدوم به هیچی نمی‌رسید بخاطر رفتار و عقاید پوچ شماست که خودرو ساز و هر تولید کننده دیگه ای ازایرانی سوء استفاده میکنه
    • IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 2
      پاسخ
      ماشالله به این خانم ها همه طلا داشتن ما بیشترش رو قرض کردیم اشتباه هم حساب وکالتی باز کردیم شاید قسمتمون نشده آخه یکساله ثبت نام کردم درنیومد این یعنی دیگه بسه دست از سر ماشین بردارم
    • عبدالرسول البوغبیش هستم IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      4 2
      پاسخ
      با سلام لطفآ فرصت حساب وکالتی تمديد کنید تاکسانی که به هر دلیلی نتوانستن حساب وکالتی کنن برن بانک وحساب بازکنن باتشکر
    • نسرین IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 2
      پاسخ
      با سلام لطفا برا اونایی که اشتباهی وکالت زدن هم فرصت بدین ممنون
    • حبیب IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      قانون جایگزینی خودرو فرسوده خبری نیست ما نیز از منتظران طرح فرسوده هستیم
    • مهبد IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      عزیزان من که میدونم این تمدید ها بی دلیل نیست😏 فقط دارن هی تمدید میکنن که از اونور مدت زمان اعلام دریافت خودرو رو به این بهونه عقب بندازن و با این حرکت پول مدت زمان بیشتری تو حساب بمونه و زمان بیشتری بخرن و در نتیجه دیر تر تحویل بدهند و از اون افزایش قیمت ارز و طلا جلوگیری بشه... 🚗🚗🚗
    • قشقائی IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      4 0
      پاسخ
      از یک ماه قبل اش صد جا اعلام نمودند حساب وکالتی باید بنام سازمان حمایت تولید باید باشد چطور نهصد هزار نفر فهمیدند بقیه نفهمیدند این ها همه بی بند باری است و خودشان را بی اعتبار می کنند یک کار درست و دقیق انجام نمی دهند تا برای همه یک تجربه باشد تا نظم سر لوحه همه قرار بگیرد یکی بچه اش گریه می کند
    • محمد حنیفه نژاد IR ۰۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 1
      پاسخ
      آیا کسانی که قبل ا اسفند ماه حساب وکالتی باز کردن میتوانند از فرست ۱۶ تا ۱۸ فروردین بنام سازمان حمایت از تولید داخلی جهت ثبت نام خودرو استفاده کنند
    • سیامک غیاثی DE ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      سلام من 5تا بچه دارم تا 401 چرا من ماشین نمیدی من کجا پول پیش میا یم عزیزم کار کاسبها نزر کن
      • IR ۰۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        1 1
        وقتی پول پیش رو نداری چجوری میخوای پول کل ماشینو بدی، اتفاقا همین شماها حواله و امتیاز میفروشین برا چندر غاز باعث بازی دلالا شدین
    • نگار US ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      میشه لطفا بگید نتایج ثبت نام کی میاد؟
    • قشقائی IR ۰۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      هر دقیقه یک اطلاعیه می دهید چرا صنعت و معدن تجارت کارش را درست انجام نمی دهد چرا به کسانی که کارشان را درست انجام داده اند ظلم می کنید نهصدهزار فهمیدند حساب وکالتی بقیه نفهمیدند همین کارها را انجام می دهید مردم سلب اعتماد می شوند هر کی یک متن می نویسد یک دوره تمدید می کنند این مسخره بازی‌ها چیه
    • دیاکو IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      هی تمدید کنیدشما هی کم ارزش بشه پول ما ! بعدشم از همه مهمتر معلوم نیست قیمت کارخانه چند میشه؟ آیا توان خرید با قیمت کارخانه ای جدید رو داریم؟؟
    • مهدی براتی IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خ ا ک تو سر ت ون با این ماشینتون
    • علی IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      سلام.ماشین میخوان بدن ولی به چه قیمتی بازار آزاد بدترش کردین ۷۰درصد جریانش چیه اگه ایجور بشه بازم بازار میشه ۳برابر اگه واقعا میخواین به همه ماشین بدین پس به قیمت قبل بدین تا همه ماشین دار بشن بازار خراب بشه نه قیمت ببرین بالا تا بازار بره بالا.خواهش قیمت نبرین بالا حاقل کم ببرین ۳۰درصد نه ۷۰درصد
    • IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بنده ۲۳م ساعت ۱۲ظهر حساب وکالتی رو انجام دادم که حسابم در بانک تجارت بود که اسکرین شات هم گرفتم و واقعیت ۲۷ میلیون پولم کم بود که تا ساعت ۱۱ شب واریز کردم که پیامک‌ها موجوده ولی متاسفانه ۲۶م رفتم خودرو انتخاب کنم سایت گفت حساب وکالتی شما باطل شده واقعا چرا اول قبول و قبل ۱۲ شب لغو کرده اين انصافه؟
    • IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تاکی‌قرارتمدیدکنیدتوروخدادست‌برداریدمردم‌باچهبدختی‌پول‌جورکردن‌حالانزدیک‌یکماه‌الکی‌هی‌تمدیدمیکنید
    • حمیدمحمدی حسینابادی IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      سلام 17اسفند حساب بانک ملت راوکالتی کردم ندانستم 23اسفند هم باید وکالتی کنم الان امثال من زیاد هستش 130میلیون تو حساب دارم 2ماه علم غیب که نداشتم باید هر 5روز یکبار وکالتی کنم لطفا فکری به حال امثال ما هم بکنید
    • علی IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      پول مردم گرفتن دادن خزانه باهاش حقوق کارکنان دولت دادن حالا موندن چکار کنن برا ماشین دادن به مردم هی الکی تمدید میکنن کا مردم انصراف بدن وگرنه کسی نمونده برا ثبت نام .از اونهای پول ندادن صبر کنن بزارن به ماهایی پول دادیم اگه ماشین رسید شما هم به قول خودشون اخر بهار ثبت کنید
    • حکیم جهانگیرخان IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      خواهشا دیگه تمدید نکنیدبی عدالتی را باب نکنید بیشتر از این سلب اعتماد نکنید حق نهصدهزار نفر را پایمال نکنید با اعصاب مردم بازی نکنید خواهشا آقای سخنگو وزارت صمت
    • علیرضا IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      انشاالله با این تصمیم درست عدالت اجرا خواهد شد و افرادیکه ثبت نام کرده اند خودرو می‌گیرند.وبعد از رده بندی واعلام نتایج و تحویل خودرو مرحله بعدی فروش اعلام شود تا در حق آنهاییکه ثبت نام کرده اند اجحاف نشود .با تشکر
    • IR ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 0
      پاسخ
      یکی میگه من طلا فروختم برا ماشین و..اون یکی میگه دولت چرا بعدا برای این جدیدا ثبت نام نمیکنه؟ما و امثال من که پول وطلا نداریم بدیم دولت که ماشین بخریم...مردیم؟.یاضررکردیم.بشنین زندگیتون درکنارخانواده به خوشی بگذرونید.این آلات قتل که ماشین نیستن....مگه جند وقت دیگه زنده اید؟بابا از همینی که داری لذت
    • علی جهاندیده IR ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 1
      پاسخ
      سلام،من از کسی طلا گرفته بودم که بعد بهش بدم بخاطر ماشین 20 میلیون ضرر کردم یه کارگری هستم آخه خدا خشش میاد، من 32 سالم هست و اولین باره که میخواستم ماشین ثبت نام کنم، توی خانوادم 7 نفر هستیم هیچ کدوممون ماشین نداریم، همون موقع رفتم بانگ حسابم وکالتی کردم ولی خود بانک به نام ایران خودرو وکالتی کرد
    • مهدی براتی IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      گوگل همه خبرهاش دروغه دوستان بحث نکنید
    • IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      آقای قالیباف، آخه خدا خوشش میاد منی که یه کارگری هستم و طلا قرض گرفتم بخاطر اینکه پول بریزم حساب و حالا بخاطر بانک که اشتباهی به نام ایران خودرو برام وکالتی کرده، من باید این همه زمین بخورم، 32 سالم هست و توی خانواده 7 نفر هستیم و یه ماشین نداریم، آخه چرا با مردم همچنین کاری میکنین چرا چرا چرا 😔😔
    • علی ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      شما ۳ روز گذاشتید واسه حساب وکالتی و تمدید نمیکنید ولی ثبت نام خود رو مدام تمدید میشه.دلیلی که به حد دلخواه نمیرسید حساب وکالتیه که فرصت ثبت نام نمیده.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟۳۷۵
    • علی ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      حساب وکالتی رو تمدید کنید
    • علی ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      4 1
      پاسخ
      چرا برای طرح جمعیت و جوانی شرایط حساب وکالتی گذاشتید ولی الان فرصت نمیدید حساب وکالتی ثبت بشه.معلوم نیست برنامه هاتون چطوره.همه سر در گم هستن؟؟؟؟
    • IR ۰۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      پس تکلیف مادران بدبخت چی میشه یه عده گرفتن یه عده نگرفتن چقد دروغ میگید به ملت ایران باید برای یه ماشین ایرانی که اصلا امنیت نداره ملت مثل سگ التماس بکنیم
    • ایرانی IR ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بس کنین اقا این همه تمدید. پس تکلیف اونایی ک ثبت نام کردن چی میشه. یه ماهه ک ثبت نام کردیم هی تمدید هی تمدید
    • قنبر IR ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 1
      پاسخ
      لعنت بر شما که دستتون را از جیب مردم خارج نمیکنید از اسفند ماه پول مردم را مسدود کردید و به بهانه های مختلف این فرصت را تمدید میکنید که سود بیشتری گیرتون بیاد شرکت های خودرو سازی گردن کلفت تر بشن بعد آخرش معلوم نیست به مردم بیچاره این خودروی آشغال شما تعلق بگیره یا نه و بعد به ریش مردم میخندید.لعنت
    • کاکو IR ۰۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      مافیای خودروی موجود در شورای تشخیص مصلحت ردیف بودجه ورود خودروی کم.کارکرده را از لایحه حذف کرد به هوش باشید و هر نقصی را متوجه رهبری عزیز نکنیم بیکار نباشید کامنت بگذارید
    • IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      ما هم اشتباها به نام حمایت وکالتی نکردیم و پول هم از همون تاریخ تو حساب گذاشتیم یه بار هم اون قسمتی که وکالتی رو که به نام حمایت می‌کنیم باز کنید تا اونایی که تو اون تاریخ پول گذاشتن و بنام سازمان حمایت وکالتی نکردن انجام بدن
    • مهدی IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چی مردمو مسخره خودتون کردن هی تمدید قرعه‌کشی کنین تموم شه بره ديگه ازبلا تکلیفی در بیارین
    • م ر علیپور IR ۰۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      خواهشن یکبار دیگه برای ویژه مادران حساب وکالتی باز کنید ،که اطلاع رسانی دقیق نداشتید و عده ای جا موندیم و این مرحله ۵۰ درصد تعلق به مادران هست بتونیم ثبت نام کنیم ،شما که میگفتد مادران بدون قرعه کشی، حالا چیشد ،پس یه فرصت دیگه آقای قالیباف بدید بتونیم وکالتی باز کنیم
    • علی IR ۰۴:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 3
      پاسخ
      اقایان مسعول خیلی ها مثل بنده اشتباهی به نام ایران خودرو وکالتی کردن چرا دو روز برای این افراد تمدید نمیکنید که همه به حقشون برسن اینجوری درست نیست نکنید این کارو با این ملت مظلوم و شریف
      • فرهاد IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
        3 1
        حتما برای محکم کاری ۱۳۰ تومن بلوکه کردی اونم برای ایران خودرو شماها همه اونایی هستین که توی قرعه کشی ایران خودرو برنده نشدین حالا همتون اومدین برای پیش فروش حمله ور شدید.
    • ایوب IR ۰۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام هم وطن صاحب ۴چرخ میشی ولی باید صبور باشی خودت که داری میبنی مضلول نکن خودتو باید اول تو پولمون سرمایه بشه بعد ماشین میشه سره قرعه میموند بهتره از اینکه این کامانتارو بخونیم
    • محسن IR ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      مسولین محترم لطفا برای حساب وکالتی که به اشتباه ثبت کردیم هم یه وقت تمدید بزارید...خیلی ها به حساب ایران خودرو وکالتی کردن و ۱۰۰ میلیون مسدود کردن....
    • IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 3
      پاسخ
      خداخیرتون بده ثبت نام رادوباره تمدید کنید جامانده هاثبت نام کنند.تشکر
    • صادق IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      واویلا به این مملکت داری
    • ابوالفضل IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 4
      پاسخ
      سلام ..خواهش میکنیم طوری تمدید کنید که اوناییکه الان پول جور کردن تا ثبت نام کنند هم بتونند شرکت کنند تو اسفند ماه پولم کم بود نتونستم حساب وکالتی باز کنم الان خب شرایط رو مهیا کنین
    • سالار IR ۰۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      برای اینکه حق کسی ضایع نشه تمدیدکنیدولی اول ماشین بدیدبه اسفندهرکی ثبت نام کرده
    • اسماعیل IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام خدمت مردم عزیز ایران زمین چا اینقدر شور خودرو میزنید دلیل چیه به خدا شش ماه نخرید ببینم خودرو ساخت داخل بی‌کیفیت کی میخره برید ماشین دست دوم خارجی بخرید تا با سر بخوره زمین خودرو سازی داخلی چرا ملت ما اینقدر بدبخت هستیم .
    • حنیفی AE ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 4
      پاسخ
      این بی انصافی تمام عیار هستش اونایی که حساب وکالتی خود را بدون اطلاع بنام ایرانخودرو دارند پس چه گناهی کرده اند این مسخره بازی ها را وزارت صمت جمع کند
    • سیروس مرادی IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      واقعا اگه وجدان دارید وخدا پرست هستید من از قبل عیدپول تو حساب وکالتی برای ایران خودرو داشتم اطلاع از اینکه حساب باید به نفع حمایتی باشه خدا میدانه نداشتم الان شما مردانگی کنید واجازه ی ویرایش بدید به ما که این‌اشتباه را کردیم حالا خودتون و خداتون
    • علی IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      کلاه برداری بزرگ
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      پی اشتباه بانک شش بار دولت ثبت نام روتمدید کرده ولی اشتباه مردم جهت حساب وکالتی قابل چشم پوشی نیست وبایستی تنبیه بشن خیلی هم خوب !!..
    • مهرداد IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 2
      پاسخ
      اخه چه فرقی میکنه سایت ایرانخودرو ثبت نام کنیم یا درکنارش طرح حمایت رو بزنیم..هرکسی که به ایرانخودرو حسابشو وکالتی کرده اونارو هم اجازه ثبت نام کنید خودتون به طرح حمایت اوکی کنید.در هردوصورت سایت ایرانخودرو وکالتی کردیم..شما که همه جا دستتون باز هرکاری دوست دارین مبتونید انجام بدین.دیگه خودتون به سا
    • رضا IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 2
      پاسخ
      لطفا حساب وکالتی ما رو که بانک به ایرانخودرو وکالتی کرده ،یه فرصت بدین که تصحیح کنیم به نفع سازمان حمایت تغییرش بدیم یا خودتون به نفع سازمان حمایت بزنید..چون بالاخره در هردوصورت سایت ایرانخودرو وکالتی کردیم
    • وحید IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      کسانی که بیستم تا بیستوسوم حسابشونو بانک به سایت ایرانخودرو وکالتی کرده امکان ثبت نام بدین وفرصتی بهشون بدین حسابشونو به نفع سازمان حمایت تعقیر بدن..در این صورت کسی دیگه الان نمیتونه ونزارید که الان بخواد حساب وکالتی باز کنه وثبت نام کنه..عدالت اینطوری برقرار میشه وحق اون کسانی که بین بیستم تا بیستو
    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 3
      پاسخ
      آیا میشه امروز حساب را به نام وزارت صمت کرد خودرو ثبت‌نام کرد
    • مرتضی IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      با سلام وزیر صمت باید شرایط را اینجوری اعلام کنه که عدالت باشه یعنی هرکسی در تاریخ گفته شده حساب باز کرده و واریزی را داشته میتونه ثبت نام کنه چون هدف همه خرید خودرو بوده حالا تیک حمایت مصرف کننده را فعال نکرده
    • سروش IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تا ریال آخر پول ملتو نگیرین شروع ب تولید نمیکنن هه اشغال بگیر التماس کن پول پیش بده شعار ایران خودرو از ماست که برماست
    • حسین IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      حرص نخوریین اخر خرداد میتونین ثبت نام کنین باز
    • حامد IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      تمدیدا برا اینه که دلالا هنوز موفق به ثبت نام نشدند! چرا قضیه رو نمیگیرید!!!!!!
    • کریم IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      چرا حساب وکالتی را تمدید نمی کنید ما ۱۵ اسفندحساب وکالتی به نام ایران خودرو زدیم ما هم پول ریختیم یک دوره شرکت کردیم ولی در نیامد فکر کردیم با همان حساب میتونیم ثبت نام کنیم
    • شهباز تهیدست US ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من تا به حال از کارخانه تولید ماشین به هیچ عنوان ماشین نکرفتم
    • بیژن RO ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 2
      پاسخ
      دوست عزیز من از همون اول وارد سامانه که می‌خوام بشم میگه اطلاعات حساب وکالتی شما یافت نشد رفتم بانک هم هیچ کاری برام نکردن هیچ جا هم نیست که جوابی بهمون بدن
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      ایا کسی که بعد ساعت اداری روز 23 اسفد حسابش را وکالتی کرده وسیستم پیام حساب وکالتی یافت نشد می دهد میتواند در این دوره تمدید ثبت نام کند
    • فرشته IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 2
      پاسخ
      سلام من پرایدم رو فروختم 100 الان سر زدم شده 190 چکار کنم دارم دیونه میشم
    • خوشدل IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 0
      پاسخ
      اقای قالیباف لطفا برای ویرایش و تغییر نوع خودرو ثبت نامی هم تمهیدات در نظر بگیرید خدا خیرتون بده
    • محسن IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      سلام خواهشا افتتاح حساب تمدید کنید من ۲۴پولم جورشدبه امیدتمدیدافتتاح حساب طلافروختم قرض کردم لااقل واسه یروزم شده مهلت بدید ماهم افتتاح حساب کنیم
    • محسن IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 2
      پاسخ
      سلام خواهشا افتتاح حساب تمدید کنید من ۲۴پولم جورشدبه امیدتمدیدافتتاح حساب طلافروختم قرض کردم لااقل واسه یروزم شده مهلت بدید ماهم افتتاح حساب کنیم
    • ابوالفضل IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      الان اون شخصی که 20روزه پولش مسدود شده و اونی که تازه میخواد حساب وکالتی به اسم سازمان حمایت مسدود کنه یکی حساب میشه ؟پس اولویت چی..؟
    • مختار IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      با تمدید کردن دارن پول ملت رو استفاده می کنن بعدشم پول مازاد با اینکار از دست مردم جمع کردن از اون طرف داره طلا گرون میشه دست ملتم خالی مونده
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا ثبت نام در نوبت تحویل خودرو تاثیر نداره ما که یک ماه پیش پول بلوکه کردیم با کسی که الان پول میده فرق نداریم این عدالت نیست
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 3
      پاسخ
      سلام منم حساب وکالتی را فقط اشتباه وکالت ایران‌خودرو زدیم چیکار کنم
    • ابراهیم دلایی میلان IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      کلاهبرداره همشون ،با این ماشینای بی کیفیت وبدرد نخور ب قیمت خون باباشون میدن
    • حامد IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 4
      پاسخ
      سلام وقت بخیر دوستان . برای من که حساب وکالتی نکردم میشه الان انجام بدم چون گفتن که از ۱۶ تا ۱۸ فروردین میشه دوباره ثبت نام کرد ممنون میشم جواب قطعی بدید و راهنمایی کنید🌹
    • ا IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 3
      پاسخ
      باسلام ب مسولین محترم بنده بعداز25بار ثبت نام ناموفق.موفق شدم حساب خودمو وکالتی کنم ولی .حساب ب نغع حمایت خودرو بدون اطلاع رسانی بود.خواهشا ی روز واس حمایتی کردن سایتو بازکنید.همه ب مشکل خوردن بخاطرحمایتی بودن
    • فرهاد حبیبی IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      هیچ اشتباهی در کار نبوده چرت و پرت چرا میگید همتون رفتید فروش فوری ایران خودرو رو بچسپید براتون در نیومده حالا دارید داستان درست میکنید یا اون وری باید میرفتی یا اینور عجب آدمایی هستید خدایی البته خود وزارت شمارو شناخته که اجازه نداد دوباره ثبت نام کنید.
    • محمد چاکری IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام این مطلب خوب بود خلاصه شفاف در چندجمله بعضی از خبرگزاری ها داستان تعریف می کنند
    • فرهاد IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      عزیزان به وضوح اعلام شد که کسانی که بخواهند در هر دو طرح شرکت کنن باید ۱۳۰ برای ایران خودرو و ۱۰۰ تومن برای سازمان بلوکه کنن.
    • سعید IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 0
      پاسخ
      چرا قبل از شروع قرعه کشی تعداد هر نوع ماشین رو اعلام نمیکنن که هر کسی بدونه تو کدوم خودرو شانسش بیشتر هست تو یه نوع ماشین به هر چند هزار نفر یه ماشین میدن تو یه نوع دیگه زیر ده نفر یه ماشین
    • علی IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 1
      پاسخ
      پس قرار بود نیمه دوم فروردین اسامي مشخص بشه، تازه دارند ثبت‌نام انجام می دهند
    • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      هی دارن میندازن عقب بانک ها دارن با پول مردم نیازشونو برطرف میکنن لطفا ملتو ب تخمتون نگیرید چون قراره برای همه یک ساله در بیاد و انصراف بدن دارن وقت کشی میکنن .
    • سامان IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 4
      پاسخ
      با سلام،وزارت صنعت و معدن و جناب آقای قالیباف اگه قصد حمایت از مصرف کنندگان واقعی دارند یک بار دیگر حساب وکالتی رو تمدید کنند.با تشکر و قدردانی از پیگیری شما
    • حسن IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      3 4
      پاسخ
      ا سلام و درود،از شما خبرگزاری محترم خواهشمندم که حقوق از دست رفته امثال ماها رو برگردانید.زیرا بانک برای ما بجای تیک سازمان حمایت،تیک ایران خودرو رو فعال کرده است.با تشکر و سپاس
    • Sssssssss IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خدا مرگتون بده خبر مرگشون چرا تکلیف مردم روشن نمیکنند یک ماه پول مردم بلوکه کردن اراجیف تحویل مردم میدن خدا ازتون نگذره
    • س IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      شما تو اسفند پول کم داشتین بعد از ثبت نام چه جوری میخوای پول جور کنی بیشتر اینها دلال هستن که میخواد تمدید بشه عجله نکنید ۲ماه دیگه دوباره حساب وکالتی باز می‌کنند این بار که اونهای تونستند معلوم نیست کی ماشین بهشون بدن فعلا دارن تمدید می‌کنند فقط دولت داره پول تو حساب ها جمع میکنه
    • n IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 1
      پاسخ
      اونایی که می گویند سایت را باز نکنید دلالها می خواهند ثبت نام کنند کور خوندند دلالها آنقدر زرنگن که زودتر از همه ثبت نام کرده اند ولی ما بیچاره ها که پولمان را در ایران خودرو وکالتی کردیم حالا نه می توانیم ثبت نام کنیم و نه پولمان را می توانیم برداریم
    • علیرضا یوسفی IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 2
      پاسخ
      سلام خواهشن حساب وکالتی را تمدیدکنید با هزاربدبخی پول جور کردم
    • امید IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      2 0
      پاسخ
      سلام .آقا من از طرح انصراف زدم ولی به جای 72ساعت 14روز هست پولم آزاد نکردن دزدی از این شفاف تر
    • حمید AE ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سر همه مردم ایران هر روز کلاه میزارن و همه خوشحالیم . فکر کردید پول مسدود کردید ماشین با قیمت قدیم بهتون میدن . اینا فقط جیب مردم رو میزنن
    • مجید هرمزانی IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام دوستان کسی خبر داره ثبت نام طرح مادران دوباره شروع میشه؟
    • وحید AE ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام کسی میدونه طرح جوانی جمعیت تو سال ۱۴۰۲ چی میشه اصلا اینا برنامه دارن که ماشین بدن به این طرح تو این سال
    • وحید AE ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      من موندم منی که طرح جوانی جمعیت نتونستم پول واریز کنم الان پول گیرم اومد باید تو سال ۴۰۲ ماشین بازم دست دلال بگیرم یا کارخانه اقای قالیباف....
    • IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ماهم به نام ایران خودرو ثبت نام وکالتی انجام دادیم
    • نادر IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      ببین چه جور حلبی هارو به ما غالب میکنن منت هم میزارن سر مردم
    • علی بدوی IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خواهش میکنم حصاب وکلاتی رو تمدید کنید ما اشتباه زدیم ایران خودرو ا
    • داود IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام وزارت صمت چرا جواب درست حسابی به مردم نمی دهی چرا سایت وکالتی رو باز نمیکنی ؟
    • عمرانی IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام متاسفم برای هموطنانی که باسختی پول جورکردن ولی نتونستن ثبت نام کنند بهتره پولتون روبرداشت کنین وبه یک کاردیگه بزنین چون ماشینی نیست که بخوان تحویل بدن همین نهصدهزارنفر هم حداقل دوسال طول میکشه وازطرفی دوستانی که موفق به ثبت نام شدند یک وقت گزینه تغییر خودرو رو نزنین که کلا حذف میشین
    • IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کار از توهین گذشته حالا که همه ثبت نام شدگان خودرو می برند دارین میگذارید روقیمتا با کیا طرفید با مردم ابلح انشالله تابستان امسال پایان شماس
    • محمد صادق برید جوان IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چرا اینقدر با روح روان ملت بازی میکنید. چرا اینقدر کش میدین،
    • ایرج IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      یک بار هم بیاییدهم صدا اینها را تحریم کنیم مثل کشورهای دیگه اینها همه دوزدند دست تو جیب مردم میکنند خودمان باعث میشیم
    • محمد مقدس IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام من پول کم داشتم حساب وکالتی بازنکردم کی حساب وکالتی بازمیشه ازسال ۹۳ گواهینامه دارم پژو پارس ۱۵بار ثبت نام کردم نیفتاد امتیازش بفروشم یک پراید مدل پایین بخرم واقعیتش الانم منطظرم حساب وکالتی بازکنم بازهم امتیازش بفروش کل داراییم ۱۰۰ ملیون هست با ۳تا بچه از سه سال تا ۱۱ سال خانمم افسردگی گرفته
    • AE ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چه خبرتونه افتادین به جون هم سر یدونه ماشین که هنوز جوابش و قیمتش مشخص نشده همدیگرو بستین به رگبار حقتونه همیشه له له بزنین
    • سبحان IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام آیا در این مرحله امکان تغییر نوع خودرو ثبت نامی قبلی وجود دارد؟
    • جواد یوسفی IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام به نظر بنده کسانیکه مبلغ ۱۰۰ میلیون به نفع ایران خودرو وکالتی کردن می باعث این امکان را داشته باشند که حساب خودرا ویرایش کنند چراکه این افراد با هزار بدبختی تونستن این مبلغ را فراهم کنند
    • Ramin IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بانک حساب مارو اشتباهی وکالتی کرده به نام خودرو وارداتی ساز مان حمایت مسخرشو در آوردن این بانک ها
    • افشین IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام چرا وزارت صمت فکری برای تعویض خودروهای فرسوده نمی کنند، سال گذشته بنده ۵ مرتبه ثبت نام کردم ولی نشد، ثبت نام مجدد فرسوده چی شد، . باتشکر
    • حمید IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خوب من که یک ماهه پولم بلوکه شده به موقع هم ثبت نام کردم چرا اولویت ندارم تا اونکه تازه میخواد بیاد
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      تورو خدا به فکر ما فقر ها هم باشین اخه ما هم دلمون ماشین می خواد ؛
    • فرزاد AE ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام به همه شما عزیزان واحترام به همه نظرها.من نودو پنج ملیون به هزار بدبختی جور کردم.ثبت نامم نکردن.پولم کم بود.تاریخ گواهینامه دار تموم میشه ولی نتونستم صاحب ماشین بشم.حالا هم پولم بی آرش شده هیچی هم نمیکنه.لطفا اگه میشه مارو هم ثبت نام کنید.مستاجرم با دوتا بچه.میترسم این مقدار پول رو خرجش کنم.
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      همش دروغه من از برج ۹ زده رزرو طرح مادران دیگه هم ثبت نام نمیکنم فقط اون دنیا پس میدن یا خانواده شون پس میدن
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      همش دروغه من از برج ۹ زده رزرو طرح مادران دیگه هم ثبت نام نمیکنم فقط اون دنیا پس میدن یا خانواده شون پس میدن
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      همش دروغه من از برج ۹ زده رزرو طرح مادران دیگه هم ثبت نام نمیکنم فقط اون دنیا پس میدن یا خانواده شون پس میدن
    • IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      همش دروغه من از برج ۹ زده رزرو طرح مادران دیگه هم ثبت نام نمیکنم فقط اون دنیا پس میدن یا خانواده شون پس میدن
    • محمد علی IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام، این وضع ثبت نام، یعنی حمایت از سرمایه دار، و بزن تو سر فقیر بیچاره اگه اونی که 100 میلیون نقدداشته باشه پس نصف یه خودرو 200 میلیونی رو داره پس وضعش نسبت به اونی که هیچ پولی نداره، بهتره و جلوتره، به عبارتی دیگه، اونی که فعلا 100 میلیون نداره اصلا نمیتونه حتی شانسشو امتحان کنه، فقر برو پایینتر
    • سید محمد زواره IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      لطفایک بار دیگر فرصتی برای بر گرداندن حساب وکالتی ایران خودرو به سازمان حمایت از مصرفکننده گان بدهید ما جا ماندگان هستیم حق ما از بین رفته است
    • پاهید IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      برای مادران دیگه نباید 100میلیون شرط میزاشتن
    • محمد IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      دوستان من دنا پلاس ثبت نام کردم ولی این جور که بوش میاد از ۷۰ درصد زیاد میخوان بزارن روش آیا میشه سایت باز شد با یه ماشین ارزون عوضش کنم
    • مردایرانی IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ماشین‌ های اسباب بازی بی کیفیت مفت گرونن ارابه های مرگ برگشتی ته انباری هزینه نگهداری ها بالا رفته درآمدها مثل سابق ما سواری میدیم به ماشینها نه اونا به ما اجاره خونه رو بچسب ماشین پیش کش
    • پرویز محمدی جانکی IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 1
      پاسخ
      خداوکیلی ،خواهش میکنم. کاری کنید. ماهم بتونیم حساب وکالتی باز کنیم. تابتونیم، ثبت نام کنیم
    • RO ۰۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به اطلاع زرنگای کویر برسونم که خیلی ساده اید بزار شورای رقابت قیمت های جدید رو برای فقط سه ماه اعلام کنه تازه شما رفت که از سه ما ه تا یک سال و نیم دیگه ماشین بگیرید و وقتی به قیمت روز گرفتید میفهمید که چه ضرری کردید چون اختلاف با بازار انقدر کم خواهد شد که نیمی از شما انصراف خواهید زد و به سیاست
    • علی RO ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اقا بس کنید تو رو خدا اینقدر هعی باز نکید ک ثبت نام کنند از ۲۰ ام اسفند تا الان شده ی ماه و شما هنوز هیچ کاری نگردید معلوم نیست داره چهدکار می کنید خجالت بکشید بس کنید اگه زورتون میاد ندید این بچه بازی هایی ۲ سالتون رو جمع کنید هر چه سریعتر مشخص کنید ک کی میخواین تحویل بدید
    • علی اکبر خطیب از اصفهان IR ۰۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باسلام وخسته نباشید. من در اسفند ماه به هر دری زدم نتونستم پول جور کنم و الان وامم در اومده.خداوکیلی پگید که آیا منم میتونم الان حساب حمایت را باز کنم و در قرعه کشی ایران خودرو شرکت کنم. تورا خدا یکی منا راهنمایی کنه. با کمال تشکر و قدردانی از شما.
    • حسن IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جواب اونی که نوشتی اگه دلال نیستی دو ماه صبر کن بی شرف دلال چیه خودت ثبت نام کردی میگی گور بابای بقیه
    • نورالله ملائي ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام طاعات و عبادات واقعی قبول باشد .. بازنشسته فرهنگی هستم ک سواری ار دی دارم در طرح فرسوده بایستی ثبت نام کنم متاسفانه در این طرح منظور نشده .. چکار باید بکنیم ک بتوانم جایگزین ار دی یک سوا ری دیگر در طرح ثبت نام گیرم بیاید...
    • مهدی IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      واسه ما که حسابمون رو به اشتباه وکالتی کردیم چی پس ؟ خدا خوش میاد ؟ شما برو تو سایت بسطام بانک ملت اگه واسه سازمان حمایت تیک وکالتی کردن بود بیا من والله عین ۱۰۰ میلیون رو میدم به شما
    • نورالله ساری زاده IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آقایون بالا سری حداقل بگید خودرو هایی ک ثبت نام کردین کی تحویل داده میشه اصلا خودرویی تحویل تحول میکنین در قبال اینک پول ما رو گرفتین یا اینک همش سر کاریه
    • IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چراازجایگزینی خودروهایفرسوده خبری نیست؟لطفاپیگیری کنید
    • جبار FR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بنده ۴۰ سالمه هنوز ماشین ندارم باز هم مهم نیست داشته باشم همین شماها ی مشت بی فکر باعث گرونی ماشین میشید وگرنه چند ماه هیچ کی خرید نکنه حتی یک نفر ببینید چه بلایی به سرشون میاد .... از ماست که بر ماست
    • روح الله IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام یه فرصت دوباره بدید برا کسانی که اون موقع نتونستند پول جور کنن برا ثبت نام و حالا موفق شدند دوباره اجازه باز کردن حساب وکالتی و ثبت نام رو بدین شاید کسانی باشند که دور متوجه این طرح شده باشند تو سه روز که فرصت داده بودین که وقت خیلی کمی بود
    • روح الله ریسی IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام ما دو ماه پیش حساب رو به نام ایران خودرو وکالتی کردیم و تو قرعه کشی برنده نشدیم پول هم 110تو حساب بود نمیدونستم باید حساب وکالتی جدید باز کنم رفتم برا ثبت نام 24 اسفندگفتند دیروز وقت حساب وکالتی کردن تموم شد حالا میشه یه فرصت دوباره بدید تا دوباره حساب وکالتی کنیم به اسم سازمان حمایت ثبت نام کن
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا زمان وکالتی کردن رو هم تمدید کنید
    • عظیم محمدیان IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام کاش حداقل ثبت نام در طرح بدون قرعه کشی یا وکالتی کردن حساب رو برای مادرانتمدید میکردن تا فکر کنیم حمایت از فرزند آوری راست هستش
    • بهی IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      لعنت بهتون. فقط همین.
    • احمد IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      جمع کنید مسخره بازیهای که یه عده دارن در میارن شما برای نیمه شعبان حساب وکالتی کردین شب روز بد بخت اعلام کردن که برین حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بزنید حالا که انجام ندادیم هی نیاین فیلم بازی کنین که
    • علیرضا IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چرا فرصت وکالتی کردن برای سازمان حمایت رو تمدید نمیکنن آخه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما پول تو حسابمون هست برای سایپا و ایران خودرو هم وکالتی کرده بودیم ولی نمیدونستیم که برای یه سازمان جدید هم باید وکالتی کنید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • امیری IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام شرایط طرح مادرانه یا افزایش جمعیت چه جوری هستش،؟؟؟
    • محمد ناجی IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفا برای کسانیکه در بازه زمانی ۲۱ الی ۲۳ به هر دلیل نتوانسته اند حساب بانکی شان را به نفع سازمان حمایت وکالتی کنند امکان ثبت مجدد بدهید. بنده پدر خانمم مرحوم شده بود، از وکالتی کردن حساب بانکی جا ماندم.
    • سعید شاکری فرد IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام عرض ادب من حساب وکالتی که معرفی کردم اشتباها حساب جاری من بوده و بانک هم سوال کردم به من نگفتن وقتی خواستم ثبت نام کنم حسا جاری رو قبول نکرد و با وجوده اینکه ۱۵ دوره ثبت نام کردم و موفق نشدم الان یه فرصت برای ویرایش و اصلاح حساب وکالتی به ما بدن تا انجام بدیم ، سپاسگزار
    • ناشناس IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ملت مسخره شدن متاسفانه اصلا دارن میگن هرچه ما بگیم
    • کاش آشنا داشتیم IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا وکیلی سیستم از این مسخره تر هیچجا نمیشه پیدا کرد،گفتن ۲۰ تا ۲۳ اسفند وکالتی کنید من ۲روزم زودتر انجام دادم این کارو یعنی هجدهم،روز خرید تو سایت میزنه هیچ حساب وکالتی یافت نشد پیگیر شدم بانک میگه حتما حتما باید تو این ۳ روز وکالتی میکردی چون ۲ روز زودتر انجام دادی اینطوری شده😐ایرانه دیگه
    • شهرام IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      2 0
      پاسخ
      دلشون بحال مردم نسوخته گربه هم محض رضای خدا موش رو نمیگیره فقط هدفشون جمع کردن نقدینگی است و جیب مردم رو خالی کنن همین و بس قیمت خودرو هم بالا۵۰در صد افزایش میکنه با یک تیر دو نشونه میزنن هم جیب ها خالی میشن هم خودرو رو با قیمت خیلی بالاتر به خلق الله می چپونن
      • اکبر IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
        0 0
        واقعا چقدر دولت ضعیفه و ضعیف عمل می‌کنه خدا وکیلی صد سال عقب هستیم از دنیا
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ای لنت بهتان. ما بنام ایران‌خودرو وکالتی کردیم. اصلا جای ویرایش نذاشتین. خسارت میلیونی بهم زدین. تا باهاتون تسویه نکنم، ول نمیکنم. حالا یا با دزدی، یا جور دیگه...
    • اصغر IR ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حساب وکالتی رو دوباره تمدید تا ما هم بتوانیم ثبت نام کنیم شما رو به خدای بزرگ
    • منصور ساریجالو IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام به ما فرصت داده شد وکالتی کنیم ولی حالا هرچقدر ثبت نام می کنیم جواب نمیده
    • لیلی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      من حساب وکالتی به ایران خودرو زدم حالا میگن حمایت از مصرف کننده باید وکالت میدادم تکلیف چیه
    • ف م IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفا برای اشتباهی که کرداید باید پاسخ گو باشید چرا ایرانخودرو دو طرح اعلام کردن هم مردم و بانک ها به اشتباه انداختن من برای حساب وکالتی ۱۳۰ تومن به نام ایرانخودرو باز کردم دو باره رفتم بانک برای طرح یکپارچه گفتم که ۱۰۰ تومن بود بانک گفت هر دوطرح یکی هست هر چه اسرار کردم که فرق داره قبول نکرد
    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خدا از تون نگذره هم ضرر پول و طلا و... کردیم هم صاحب ماشین نشدیم آخرت آه این مردم شریف هفت پشت صنعت معدن و شرکت های خودرو ساز بگیره خصوصا امید قالیباف بحق محمد وآل محمد
    • حسین IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام حساب وکالتی دیروقته بازکردم امابه اسم ایران خودرونمیتونم ثبت‌نام بانکم هیچی نگفت توروخدادستورویرایش حسابوبدین بعداز۲۰سال میخام ماشین بخرم
    • حسین IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      باسلام آقای قالیباف عزیزمیدونم هدفت عدالت بین ملت هست امابعضیاناراضی به نظرم استعلام بگیرن کی از۲۰سال قبل تابحال ماشین نداشتن اونارودراولویت قراردهیدودیگه هیچ وقت ثبت‌نام نکنه ماشین به صورت دولتی حساب وکالتی بازکردم دوعاملی اماایرانخودروهیچی هم نگفته اندبانکهاکافینت رفتم سایت مشکل داشت چیکارکنم
    • رامین US ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خداایران خودرو سایپا نابود کنه واسه خودروی که میدن من طلا فروختم به اسم ایران خودرو وکالتی کردم حالا 30ملیون خسارت طلا باید بدم همون دوباره بخرم
    • a IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام، آخه من الان فوش بدم یا چی؟؟؟ مارو گرفتید یا خودتون رو؟؟؟ تاریخ میزنید ولی وارد خرید خودرو میشیم میگه برنامه ی فروشی وجود ندارد، پس چجوری ما خرید کنیم؟؟؟ ۳۵ بار ثبتنام کردم انگار منو نمیبینه ایرانخودرو
    • محمد IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام ،،، دوستان گرامی آیا در این طرح برای خودروهای فرسوده هم سهمیه ای هست و در کل کسی در این مورد اگر اطلاعاتی داره که ب چه صورت میشه ثبت نام کرد ،لطفآ محبت کنه شرح بده متشکرم
    • شهنوازی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      1 1
      پاسخ
      سلام ما که درنقطه صفرمرزی بلوچستانیم اصلن ۱۰۰میلون رادرزندگی ندیم ازکجا بیاریم بریزیم ماامتیازمون رامی فروختیم
    • حسن IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آقا اینقدر سخت گیری نباشید خداوکیلی بنز خو نمبفروشید تویوتا خو نیستین
    • رامین IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام قیمت جدید خودرو که اعلام شد کسانی که تحویل ماشینشان 3ماه بیشتر هست کل پول خودرو را نگیرید حداقل 50 درصدش را بگیرید و مابقی دعوت نامه که امد واریز کنیم . خیلیا اطلاع دارم که کل پول ماشین رو ندارن یکجا واریز کنن و مردم گناه دارن با هزار ارزو امدن برای ثبت نام ماشین لطفا اطلاع رسانی کنید ممنون
    • نارویی IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خدا شما را لعنت کنه با این کار شما که مردم مسخره کردید با حساب وکالتی
    • علی AE ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام..چه مسخره بازیی د راوردین اونایی که ثبت نام کردن را بزارین توی نوبت بعدش بقیه هم دوره بعد..جوری تمدید میکنین انگاری ماشین آماده تحویله .لعنت به خود تون وبرنامه های مضخرف تراز خودتون
    • رامکال IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      اینایی ک از طریق بانک ثبت نام کردند بانک اصلا گزینه حمایت از مصرف‌کنندگان رو نداشته . اونایی هم ک درست ثبت نام کردند احتمالا از طریق کافی نت بوده
    • پیمان IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ترو خدا یه بار دیگه گزینه تغیر خودرو رو فعال کنید تا بتونیم ماشن رو عوض کنیم
    • حسن شاملو US ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      خیلی عالیست به شرط اینکه اسم من درثبت نام بیادسپاس

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