به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه درج شده روی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در مورد فروش گسترده خودرو، فرآیند ثبت نام در سامانه و ثبت سفارش خودرو، برای کاربران از تاریخ ۱۶ الی ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ تمدید شده است.

در این دور، صرفاً کاربرانی با شرایط زیر می‌توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند:

۱- متقاضیانی که حساب خود را در تاریخ ۲۰ الی ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ به نفع سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان وکالتی کرده‌اند.

۲- مبلغ مسدود شده حساب ایشان ۱۰۰ میلیون تومان است.

نکته ۱- شماره حساب وکالتی و شماره موبایل باید به نام شخص ثبت نام کننده باشد.

نکته ۲- همچنین زمان ثبت نام شما هیچ تأثیری در اولویت و حق تقدم شما ندارد.