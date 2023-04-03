«در خود خویشتن» به شلمان رسید/ آثاری با رجعت هنرمند به ناخودآگاهش

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی نقاشیهای محمدجواد خداخواه با عنوان «در خود خویشتن» از جمعه ۲۵ فروردین ماه در گالری شلمان به نشانی بلوار میرداماد، رودبار غربی، کوچه کاووسی پلاک ۲۷ طبقه اول گشایش مییابد. این نمایشگاه تا ۳۰ فروردین ماه در این گالری برقرار است.
در متن استیتمنت نمایشگاه «در خود خویشتن» آمده است: «محتوای نمایشگاه حاضر با رجعت هنرمند به ناخودآگاه خود شکلگرفته است، الگوی عینی برای تولید و اثرگذاری در آثار وی وجود ندارد و منبع الهام تصاویر پس ذهن است؛ از آن دسته افرادی که با هر نوع بیان و ابزار هنری که بهواسطه آن فعالیتها و انعکاس درونی ذهن خود را بهنمایش میگذارند و حاصل چیزی جز ارائه منحصر به فرد نیست، سوژهها و بن مایههای کارهای هنرمند از منابعی غیر عینی و بدون موقعیت مکانی و زمانی خاصی بیرون میآید. غالباً همه ادراکهای انسانی قابلیت عینیتبخشی را ندارند، هنرمند سعی میکند به ادراک خود از گذشته و رابطه بین عناصر و رنگهای گمشده در پستوی ذهن خود به تجسمی همراه باسلیقه شخصی دست پیدا کند، نشانهها و تصاویری آشنا و نخنما شده، تکههای الوان از آثار هنری گذشته، برشهایی از کتب چاپسنگی، بقایای بستهبندی انواع مواد مصرفی (زباله)، اوراق اداری باطله قدیمی و درنهایت استفاده بدون محدودیت از هر چیزی که بتواند اثر بگذارد.
آثار ارائه شده در این نمایشگاه را میتوان پس ذهنی نامید. آثاری که در درون خود راهی را باز میکنند تا مخاطب بدون واسطه قدم بگذارد و سیاحتی بکر را تجربه کند، با اثر درگیری ذهنی معما گونهای از جنس خاطرات کمرنگ و خاک گرفته داشته باشد، همانند نگاهی وارونهشده به گذشتهای نهچندان دور، تصاویری که بقایای خاطرات فرهنگی و هنری مشخصی را نشان میدهد ولی متعلق به فرهنگ و اقلیمی خاص نیست. بهنوعی مجموعه از خاطرات در یک قاب، این آثار به خاطرات شخصی یا به واقعه تاریخی مشخصی اشاره نمیکنند درعینحال که کاملاً متعلق به اشخاص است.»
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