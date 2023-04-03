ترمیم حس شنوایی با روش آندوسکوپیک برای نخستین بار در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش پزشکان متخصصان گلستانی فرآیند ترمیم حس شنوایی با روش آندوسکوپیک برای نخستین بار در این استان اجرایی شد.
متخصص گوش و حلق بینی عصر دوشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: ترمیم حس شنوایی با روش آندوسکوپیک برای نخستین بار در مراکز درمانی گلستان اجرا شد.
شهاب الدین گودرزی افزود: در این روش جراحی عمل ترمیم پارگی پرده گوش بدون نیاز به برشهای وسیع و آسیب به بیمار در زمان کوتاهتر انجام میشود.
وی ادامه داد: جراحی ترمیم پارگی پرده گوش به روش آندوسکوپیک بر روی یک خانم ۳۷ با سابقه عفونت گوش از دوران کودکی که در بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس انجام شد.
متخصص گوش و حلق و بینی گفت: برش بسیار کوچکتر، عوارض کمتر برای بیمار، کوتاهی دوران نقاهت پس از عمل و زمان کمتر عمل جراحی از مزیتهای این روش جراحی نسبت به روش میکروسکوپیک است.
گفتنی است؛ پیش از این بیماران برای جراحی آندوسکوپیک پرده گوش باید به مراکز درمانی استانهای دیگر مراجعه میکرد.
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