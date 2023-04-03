رایزنی مشاور امنیت ملی عراق با سفیر مصر در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و ولید محمد اسماعیل، سفیر مصر در بغداد دیدار کردند.

براساس این گزارش، دو طرف در این دیدار درباره اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه و راه های تقویت روابط برادرانه بین عراق و مصر در همه سطوح رایزنی کردند.

تداوم همکاری و شراکت بین بغداد و قاهره در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و تجارب از دیگر محورهای گفتگوی طرفین بود.

قاسم الاعرجی در این دیدار تاکید کرد که دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی درصدد روی آوردن به سوی برادران و دوستان و تحکیم همگرایی در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه و جهان است.