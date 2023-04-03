  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

رایزنی مشاور امنیت ملی عراق با سفیر مصر در بغداد

رایزنی مشاور امنیت ملی عراق با سفیر مصر در بغداد

مشاور امنیت ملی عراق امروز در دفترش میزبان سفیر مصر در بغداد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و ولید محمد اسماعیل، سفیر مصر در بغداد دیدار کردند.

براساس این گزارش، دو طرف در این دیدار درباره اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه و راه های تقویت روابط برادرانه بین عراق و مصر در همه سطوح رایزنی کردند.

تداوم همکاری و شراکت بین بغداد و قاهره در زمینه مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و تجارب از دیگر محورهای گفتگوی طرفین بود.

قاسم الاعرجی در این دیدار تاکید کرد که دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی درصدد روی آوردن به سوی برادران و دوستان و تحکیم همگرایی در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه و جهان است.

کد مطلب 5745928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه