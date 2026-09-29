مرال مازندران در وضعیت قرمز نیست

روحالله اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل جفتگیری مرالها که به «گاوبانکی» شناخته میشود، اظهار کرد: این فصل علاوه بر اهمیت حفاظتی، فرصت مناسبی برای ارزیابی و برآورد جمعیت مرالها در زیستگاههای استان است.
وی افزود: امسال برای افزایش دقت علمی در فرآیند برآورد جمعیت مرالها، همزمان با تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تربیت مدرس، یک کارگاه آموزشی با حضور کارشناسان محیط زیست استان، فعالان محیط زیست و جوامع محلی برگزار شد.
معاون محیط زیست مازندران ادامه داد: بسیاری از فعالان و جوامع محلی که در سالهای گذشته سابقه مشارکت در برنامه گاوبانکی را داشتند، در این کارگاه حضور پیدا کردند و در خصوص نحوه حفاظت، پایش و چگونگی سپری کردن این دوره حساس زیستی مرالها تبادل نظر شد.
اسماعیلی با اشاره به ارائه روشهای علمی از سوی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: در این برنامه علاوه بر شنیدن صدای بانگ مرالها، موضوع مشاهده مستقیم و ثبت دادهها نیز مورد توجه قرار گرفت تا بتوان برآورد علمیتری از جمعیت این گونه به دست آورد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاه تربیت مدرس بتوانیم امسال سرشماری مرالها را با دقت بیشتری انجام دهیم و در ادامه نیز گزارش جامعی از وضعیت جمعیت و روند حفاظت از این گونه ارزشمند تهیه و منتشر کنیم.
معاون محیط زیست مازندران از برگزاری یک کارگاه مجازی برای سایر علاقهمندان و افرادی که برای مشارکت در این برنامه ثبتنام کرده بودند نیز خبر داد و گفت: تلاش شده است آموزشها و هماهنگیهای لازم برای مشارکت افراد علاقهمند در فرآیند پایش و حفاظت از مرالها انجام شود.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه برنامه پایش مرالها نباید تنها به فصل گاوبانکی محدود شود، افزود: پس از پایان این فصل، جلسهای با حضور افرادی که در برنامه مشارکت داشتند برگزار خواهد شد تا تجربیات و مشاهدات امسال جمعبندی و مستندسازی شود و برای فصل گاوبانکی سال آینده نیز برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
وی همچنین به همکاری بیناستانی در زمینه حفاظت از مرالها اشاره کرد و گفت: امسال از استانهای گیلان، گلستان و سمنان نیز برای حضور در کارگاه آموزشی دعوت شد و هماهنگی میان این استانها شکل گرفت، چراکه این استانها نیز با زیستگاهها و جمعیت مرال به عنوان یکی از گونههای ارزشمند تنوع زیستی مواجه هستند.
معاون محیط زیست مازندران درباره وضعیت حفاظتی مرالها نیز بیان کرد: مرال در حال حاضر بر اساس طبقهبندیهای مربوط به وضعیت حفاظتی گونهها، در گروه گونههای در معرض انقراض قرار ندارد، اما این موضوع به معنای بینیازی از حفاظت نیست.
وی ادامه داد: تعارض ناشی از شکار و تخلفات مرتبط با حیات وحش همواره یکی از تهدیدهای این گونه بوده و به همین دلیل حفاظت و پایش مرالها با جدیت دنبال میشود.
اسماعیلی درباره تخلفات شکار مرال در فصل جاری نیز گفت: با افزایش ضریب حفاظت در سطح استان، برخی تخلفات مشاهده و با آنها برخورد شده است، اما خوشبختانه تاکنون گزارش مشخصی از شکار مرال در این فصل در سطح استان نداشتهایم.
وی با اشاره به دشواری سرشماری مرالها افزود: شیوه سرشماری در گونههای مختلف حیات وحش متفاوت است. برای برخی گونهها مانند کل و بز و قوچ و میش، سرشماری در مقاطع مختلف سال انجام میشود، اما سرشماری مرال با توجه به ویژگیهای زیستی این گونه در فصل گاوبانکی انجام میشود.
معاون محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: برخلاف برخی گونهها که امکان مشاهده مستقیم آنها برای برآورد جمعیت بیشتر است، در مورد مرالها بخش مهمی از برآورد بر اساس بانگ و علائم حضور آنها انجام میشود و همین مسئله، سرشماری این گونه را به کاری تخصصی و دشوار تبدیل کرده است.
اسماعیلی با اشاره به آخرین سرشماری مرالها در استان گفت: آخرین سرشماری این گونه سال گذشته انجام شد، اما در حال حاضر آمار دقیق آن را در اختیار ندارم و نمیتوانم عدد مشخصی اعلام کنم.
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