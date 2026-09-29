حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت امروز با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی و تداوم آن طی روز چهارشنبه در سطح استان و روی دریا، سواحل استان (بویژه مناطق شمالی و مرکزی) به نسبت متلاطم پیش‌بینی می‌شود. در این مدت خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه با وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس در برخی از ساعات مواج پیش بینی می شود، همچنین از امروز تا روز پنجشنبه در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات شرقی استان رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، گاهی باد و گرد و خاک و فردا در برخی نقاط جنوبی مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امروز در سواحل شمالی و مرکزی استان، ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و از اواخر وقت امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.