طرح تذکر لسانی برای حفظ حجاب در مترو تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ضمن آرزوی قبولی عبادات و طاعات شهروندان محترم در ماه مبارک رمضان، به استحضار می‌رساند؛ در راستای مطالبات عموم مردم شریف ایران در موضوع حجاب، «طرح تذکر لسانی، وظیفه همگانی» از امروز در ایستگاه‌های مترو تهران و حومه اجرا شد.

این طرح پیرو بیانیه وزارت کشور و دعوت از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی برای حضور مسئولانه خود در میدان و تبیین این موضوع حساس و باب گفت‌وگوی مثبت در امر حجاب صورت می‌گیرد. البته غالب مسافران محترم مترو تهران و حومه به مسئله حجاب که یک ضرورت شرعی و الزام قانونی مورد اتفاق آحاد جامعه است اهتمام دارند و این شرکت خود را موظف می‌داند نسبت به رعایت هرچه بیشتر این مهم، اقدامات لازم فرهنگی را انجام دهد.

در پایان این شرکت بار دیگر از قاطبه مسافران فهیم و عزیز شهر زیرزمینی به جهت رعایت ارزش‌ها و قوانین و مقررات پوشش در همه اماکن مترو تشکر و قدردانی می‌کند.