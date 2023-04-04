اسکان ۵۲ هزار مسافر نوروزی در مدارس گلستان

سید رضا نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در اسکان نوروزی فرهنگیان شامل اقامتگاه‌های فرهنگیان و مدارس مشمول طرح در گلستان بیش از ۵۲ هزار نفر اقامت داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: در مجموع از روز نخست پذیرش مسافران نوروزی (۲۴ اسفندماه) تا سیزدهم فروردین تعداد ۴۹ هزار و ۹۱۷ نفر مسافر در مراکز طرح اسکان و دو هزار و ۵۴۳ نفر در مراکز آموزشی، رفاهی استان پذیرش شدند که رشد ۲۴.۸ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

وی بیان کرد: امسال هم همانند سالیان گذشته، آموزش و پرورش گلستان میزبانی شایسته برای میهمانان نوروزی ۱۴۰۲ بود تا خاطره‌ای شیرین از سفر به استان به یادگار داشته باشند.

نظری گفت: در قالب طرح اسکان، ۱۳۷ مدرسه متشکل از هزار و ۱۵۲ کلاس درس در ایام نوروز برای اسکان فرهنگیان در نظر گرفته شده بود که امکاناتی همچون فرش، پتو، یخچال، تلویزیون و غیره برای ارائه خدمات به فرهنگیان و مسافران داشتند.