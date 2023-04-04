به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی عصر سهشنبه در مراسم روز جهانی اتیسم در اردبیل اظهار کرد: ۱۳ تا ۲۱ فروردین ماه به نام هفته اتیسم نامگذاری شده که ۱۳ فروردین ماه نیز روز جهانی اتیسم نامگذاری شده بود که ما در این هفته سعی میکنیم با برنامههای متنوع آگاهسازی و اطلاعرسانی را در اولویت برنامهها قرار دهیم.
وی به شناسایی و پوشش ۲۷۲ کودک اتیسم زیر نظر بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: شعاری که امسال برای هفته اتیسم در نظر گرفته شده، شعار «جهان عصب شمول برای همه است» که امیدواریم با طرح این شعار خانوادهها بیشتر فرزندان خود را مراقبت کنند تا در صورت وجود علائمی از این بیماری نسبت به معرفی این کودکان به مجموعههای بهزیستی با هدف دریافت خدمات اقدام کنند.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: کودکان اتیسم با علائمی نظیر جیغ زدن در قبال شنیدن صداهای ناهنجار، عدم ارتباط چشمی و تقلیل نکردن در انجام بازیها بیشتر شناخته شده و شناسایی این کودکان بین ۲ تا پنج ساله توسط خانوادهها با علائم رخ داده انجام میشود.
رضایی افزود: البته غربالگریها در این زمینه حتی پیش از ازدواج و در قالب مراکز مشاوره ژنتیکی انجام میشود تا ما کنترل این بیماری و جلوگیری از تولد فرزندان را با علائم این بیماری شاهد باشیم.
وی اهمیت موضوع شناسایی بیماران اتیسم و توجه به ایجاد فضای آرام را برای این کودکان یادآور شد و خاطرنشان کرد: هر چند این بیماری داروی خاص ندارد اما با روشهای مختلف میتوان کنترل این بیماری را انجام داده و از تشدید آن جلوگیری کرد.
رضایی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: سازمان بهزیستی با ارائه خدمات مشاورهای و آزمایش ژنتیک سعی میکند غربالگری را مورد هدف قرار داده و جلوی تولد فرزندان معلول به ویژه اتیسم را بگیرد.
وی از افزایش آمار کودکان اتیسم در سالهای اخیر به ویژه در بین نوزادان پسر خبر داد و بیان کرد: به ازای هر ۶۸ کودک متولد شده در دنیا یک کودک مبتلا به اتیسم هستند که در گذشته این تعداد به ازای هر ۱۰۰ کودک متولد شده بوده است.
رضایی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: به ازای هر چهار کودک دختر ما با یک کودک پسر مبتلا به اتیسم روبهرو هستیم که نشان میدهد این بیماری در بین کودکان پسر بیشتر از دختر است.
وی ضرورت جلوگیری از ازدواجهای فامیلی و ارائه مشاورههای ژنتیکی را قبل از ازدواج از عوامل مؤثر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۲۷۲ کودک اتیسم تحت پوشش بهزیستی هستند ولی به نظر میرسد آمارهای استانی بیشتر از این رقم باشد.
رضایی از ارائه خدمات متنوع بهزیستی برای این کودکان خبر داد و افزود: این خدمات در قالب پرداخت مستمری و خدمات آموزشی ارائه تجهیزات توانبخشی است که به صورت مستمر کودکان اتیسم و خانوادههای آنها این خدمات را دریافت میکنند.
فعالیت ۲ مرکز روزانه خدمات به بیماران اتیسم در اردبیل
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۲ مرکز روزانه خدماتی را به کودکان اتیسم انجام میدهند که این خدمات در حوزههای مختلف متنوع است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به غیر از اردبیل در سایر شهرستانها مراکز ارائه خدمات اتیسم نداریم ولی تلاش ما بر این است تا پایان امسال در شمال استان و شهرستان پارسآباد مرکز خدمات روزانه اتیسم را راهاندازی کنیم.
رضایی اضافه کرد: در این ۲ مرکز بیش از ۱۳۰ کودک اتیسم خدمات آموزشی در حوزه موسیقی درمانی، کار درمانی و بخشهای مختلف دریافت میکنند که همچنان تلاش ما بر ارائه متنوع خدمات در این مراکز است.
وی بحث آگاهسازی به خانوادهها و کاهش دغدغههای آنها را یادآور شد و بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا از ظرفیت ادارات، تشکلها و رسانهها برای آگاهسازی بیشتر مردم در این حوزه استفاده کنیم.
رضایی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۵۰ مرکز مثبت زندگی که در سطح استان پل ارتباطی بین بهزیستی و جامعه هدف هستند در بحث آگاهیسازی و آموزش ورود پیدا کردند و امیدواریم همچنان این روند ارائه خدمات را با رویکرد آموزشی و پیشگیرانه شاهد باشیم.
وی از برپایی نمایشگاه توانمندی کودکان اتیسم در جوار بقعه شیخ صفیالدین خبر داد و تصریح کرد: همزمان با هفته بیماری اتیسم، برپایی این نمایشگاه و ارائه سایر خدمات را برای این بیماران و خانوادههای آنها شاهد هستیم.
راهاندازی پارک ویژه کودکان اتیسم
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: در کنار راهاندازی پارک معلولان در شورابیل که با پیشرفت ۹۰ درصد در حال تکمیل است، در بهترین نقطه شهر اردبیل و فضای آرام راهاندازی پارک ویژه کودکان اتیسم را پیگیر هستیم.
رضایی افزود: در معدود استانهایی چنین پارکی راهاندازی شده ولی سعی ما بر این است تا با هدف ایجاد فضای آرام و کم دغدغه برای خانوادهها و کودکان اتیسم پارک ویژه کودکان دارای اختلال اتیسم را راهاندازی کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل به ارائه ۵۹ خدمات بیمه سلامت در دولت سیزدهم با رویکرد حمایت و پشتیبانی از خانوادههای معلولان اشاره کرد و ادامه داد: این خدمات با کمترین هزینه شامل کار درمانی، فیزیوتراپی و خدمات تخصصی بهداشتی، درمانی ارائه میشود که صاحبان پوشش بیمهای سلامت میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
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