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۱۵ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

رادان در جلسه با فرماندهان تأکید کرد؛

باید نهضتی نهادی و جهادی را محقق کنیم

باید نهضتی نهادی و جهادی را محقق کنیم

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: باید نهضتی نهادی و جهادی را محقق کنیم؛ به گونه‌ای که نتیجه این نهضت را مردم در امنیت، آرامش و احساس امنیت روز افزون حس کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان امروز در جلسه با فرماندهان، رؤسا و مدیران ارشد حوزه مرکزی فراجا با تبریک سال نو و حلول ماه رمضان اظهارکرد: به رسم ادب و احترام از فرماندهان پیشین ناجا و فراجا که زحمات بسیاری را کشیدند تا امروز سکان به من و شما بزرگواران سپرده شده یاد می‌کنیم؛ از امیر و سرداران عزیز و بزرگواری چون "سهرابی"، " سیف اللهی"، " لطفیان"، " قالیباف"، " مقدم" و " اشتری " عزیز و برای همه عزیزان آرزوی خیر، سلامتی و توفیق روزافزون داریم.

فرمانده کل انتظامی کشور با قدردانی از زحمات آحاد فرماندهان و نیروهای پلیس در سال ۱۴۰۱ و انجام مأموریت‌های نوروزی، افزود: به همه همکاران و همرزمان عزیزم خداقوت عرض می‌کنم که انصافاً شاهد تلاش‌هایشان بودیم؛ "همت جانانه" و " لطف کریمانه حضرت حق" دو عامل مهم برای تحقق اهداف و رسیدن به سرمنزل مقصود است و باید بدانیم و باور کنیم که تلاش مضاعف و اتکاء و توکل به خداوند می‌تواند ما را به فتح قله‌ها و رسیدن به مقصود برساند.

رادان با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن اظهارکرد: لطف خداوند شامل حالمان شد تا نوروز و بهار طبیعتی را که با بهار دل، معنویت و ضیافت الهی تقارن یافته را ببینیم و از مواهب این تقارن بهره ببریم؛ پس باید قدر فرصت‌ها را دانسته و از این ماه ضیافت الهی نهایت بهره را ببریم.

وی با گریزی به تلاش آحاد نیروهای پلیس برای اجرا و انجام مأموریت‌های نوروزی خاطرنشان کرد: در این ایام نیز شاهد تلاش همه پلیس‌های تخصصی، معاونت‌های ستادی و صفی بودیم و بنده به سهم خود از تلاش‌ها و همت گذاشتن‌ها قدردانی می‌کنم؛ ما مأمور به انجام تکلیف و وظیفه هستیم و نتیجه را حضرت حق رقم می‌زند.

فرمانده فراجا ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر انجام اولویت‌های مأموریتی به ویژه مقابله با سرقت و سایر مأموریت‌های اولویت دار، باید نهضتی نهادی و جهادی را محقق کنیم؛ به گونه‌ای که نتیجه این نهضت را مردم در امنیت، آرامش و احساس امنیت روز افزون حس کنند.

رادان با اشاره به لزوم عزم جدی و راسخ برای تحقق مطلوب‌های مدنظر مقام معظم رهبری " مدظله العالی"، عنوان کرد: علاوه بر حرکت پرشتاب برای هوشمندی پلیس با توجه به سه بعد تجهیزات، نیروی انسانی، ساختار و سازمان باید اقدامات جهادی، فناورانه، مقتدرانه و هوشمندانه را عملیاتی کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور بر لزوم هم افزایی همه پلیس‌های تخصصی، معاونت‌های ستادی و صفی به منظور پیشبرد هر چه بهتر مأموریت‌ها، تاکید و خاطر نشان کرد: توجه به شأن پلیس در کنار اجرای مأموریت‌ها یک اصل الزام آور است.

کد مطلب 5746810
فاطمه کریمی

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    نظرات

    • سالاری AE ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
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      برادر ارجمند جناب سردار رادان فرماندهی محترم انتظامی کل کشور. با سلام واحترام، خواهشمنداست تغییرات سال نو را از استان کرمانشاه شروع فرمایید وانتظارومیرود با توجه به موقعییت جغرافیایی این استان کلانشهر ، یک نفر امین، ولایت مدار، با تجربه وسابقه درخشان برای این استان تعیین ومعرفی نمایید.به امید حق.
    • محمد IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      13 1
      پاسخ
      با سلام سردار بزرگوار به فکر حقوق ناچیز ما باشید بقیه موارد خود با خود درست می شود
    • مسعود IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      3 7
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      انشاالله با شروع استارت خانه دار شدن ما معلولین.بعد از 24سال
    • محمد IR ۲۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
      0 0
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      سردار عزیز؛ شغل پلیس قطعا از مشاغل سخت است لطفا در این خصوص و ارفاق سنوات برای بازنشستگی دستورات لازم را صادر فرمایید
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 1
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      وارد کلانتری‌ها میشی چه شاکی باشی و چه متشاکی همه انتظار رشوه دارند.
    • غلامحسین IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
      0 0
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      باسلام دست مریزاد برسرداررادان وپرسنل که در ایام نوروز باایثار باعث امنیت و آرامش در جامعه شدین انشالله همیشه موفق و سلامت باشین

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