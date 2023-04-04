به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان امروز در جلسه با فرماندهان، رؤسا و مدیران ارشد حوزه مرکزی فراجا با تبریک سال نو و حلول ماه رمضان اظهارکرد: به رسم ادب و احترام از فرماندهان پیشین ناجا و فراجا که زحمات بسیاری را کشیدند تا امروز سکان به من و شما بزرگواران سپرده شده یاد می‌کنیم؛ از امیر و سرداران عزیز و بزرگواری چون "سهرابی"، " سیف اللهی"، " لطفیان"، " قالیباف"، " مقدم" و " اشتری " عزیز و برای همه عزیزان آرزوی خیر، سلامتی و توفیق روزافزون داریم.

فرمانده کل انتظامی کشور با قدردانی از زحمات آحاد فرماندهان و نیروهای پلیس در سال ۱۴۰۱ و انجام مأموریت‌های نوروزی، افزود: به همه همکاران و همرزمان عزیزم خداقوت عرض می‌کنم که انصافاً شاهد تلاش‌هایشان بودیم؛ "همت جانانه" و " لطف کریمانه حضرت حق" دو عامل مهم برای تحقق اهداف و رسیدن به سرمنزل مقصود است و باید بدانیم و باور کنیم که تلاش مضاعف و اتکاء و توکل به خداوند می‌تواند ما را به فتح قله‌ها و رسیدن به مقصود برساند.

رادان با اشاره به تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن اظهارکرد: لطف خداوند شامل حالمان شد تا نوروز و بهار طبیعتی را که با بهار دل، معنویت و ضیافت الهی تقارن یافته را ببینیم و از مواهب این تقارن بهره ببریم؛ پس باید قدر فرصت‌ها را دانسته و از این ماه ضیافت الهی نهایت بهره را ببریم.

وی با گریزی به تلاش آحاد نیروهای پلیس برای اجرا و انجام مأموریت‌های نوروزی خاطرنشان کرد: در این ایام نیز شاهد تلاش همه پلیس‌های تخصصی، معاونت‌های ستادی و صفی بودیم و بنده به سهم خود از تلاش‌ها و همت گذاشتن‌ها قدردانی می‌کنم؛ ما مأمور به انجام تکلیف و وظیفه هستیم و نتیجه را حضرت حق رقم می‌زند.

فرمانده فراجا ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر انجام اولویت‌های مأموریتی به ویژه مقابله با سرقت و سایر مأموریت‌های اولویت دار، باید نهضتی نهادی و جهادی را محقق کنیم؛ به گونه‌ای که نتیجه این نهضت را مردم در امنیت، آرامش و احساس امنیت روز افزون حس کنند.

رادان با اشاره به لزوم عزم جدی و راسخ برای تحقق مطلوب‌های مدنظر مقام معظم رهبری " مدظله العالی"، عنوان کرد: علاوه بر حرکت پرشتاب برای هوشمندی پلیس با توجه به سه بعد تجهیزات، نیروی انسانی، ساختار و سازمان باید اقدامات جهادی، فناورانه، مقتدرانه و هوشمندانه را عملیاتی کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور بر لزوم هم افزایی همه پلیس‌های تخصصی، معاونت‌های ستادی و صفی به منظور پیشبرد هر چه بهتر مأموریت‌ها، تاکید و خاطر نشان کرد: توجه به شأن پلیس در کنار اجرای مأموریت‌ها یک اصل الزام آور است.