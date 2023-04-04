۲۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان یزد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی، عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری رزمایش نهضت کمک مومنانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دومین مرحله رزمایش کمک مومنامه در سال «مهار تورم، رشد تولید» در سطح استان به یاد ۴ هزار شهید استان با تهیه و توزیع بیش از ۲۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان در حال اجراست.
وی بیان کرد: این بستهها توسط پایگاههای مقاومت بسیج در سراسر استان بین نیازمندان شناسایی شده توزیع میشود و علاوه بر آن، با کمک خیرین محدوده پایگاههای بسیج بستههایی تهیه و بین نیازمندان توزیع میشود.
زارع کمالی با بیان اینکه این بستهها حاوی اقلام مختلف غذایی از جمله حبوبات و پروتئین است، گفت: ارزش تقریبی هر بسته معیشتی تهیه شده، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و مجموع کل بستههای تهیه شده از ۲۸ اسفندماه تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار بسته بوده است.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه یکی از رسالتهای سپاه پاسداران، محرومیتزدایی در جامعه است، یادآور شد: ساخت خانه برای محرومان توسط بیش از ۴ هزار جهادگر بسیجی، ارائههای کمکهای تخصصی توسط گروههای تخصصی و انجام بیش از ۱۰۰ هزار ویزیت رایگان دندان توسط متخصصان دندانپزشکی و تهیه و توزیع بستههای معیشتی از جمله اقدامات سپاه الغدیر در راستای محرومیت زدایی در سال جدید است.
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