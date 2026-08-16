دستگیری متهم ردیف اول و دو همدست در پرونده زورگیری در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر،کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ملارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیات ویژه، موفق شدند متهم ردیف اول و دو نفر از همدستان او را که در قالب یک تیم اقدام به ساماندهی و فروش اموال مسروقه می‌کردند، دستگیر کنند.

در این عملیات که با حضور میدانی سرهنگ امیر کریمی، فرمانده انتظامی بخش صفادشت، در پاسی از شب انجام شد، متهمان شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند. همچنین چهره متهم ردیف دوم پرونده نیز شناسایی شده و تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.

محمدتقی اسدی، رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت، ضمن تشکر و قدردانی از حضور میدانی و اهتمام ویژه سرهنگ امیر کریمی، فرمانده انتظامی بخش صفادشت، گفت: این عملیات نشان‌دهنده عزم جدی نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار و برخورد قاطع با مخلان نظم عمومی است.

وی با اشاره به هماهنگی مطلوب بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، افزود: دستگاه قضایی با حمایت از اقدامات مؤثر پلیس، اجازه نمی‌دهد هیچ متخلفی از چرخه عدالت مصون بماند و امنیت مردم همواره خط قرمز ما خواهد بود.

اسدی در پایان از تلاش‌های شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی و عوامل انتظامی بخش صفادشت که در جهت ارتقای امنیت عمومی گام برمی‌دارند، قدردانی کرد و گفت: و سایر متهمان نیز شناسایی و تحت تعقیب قرار دارند.