ارجاع پرونده یک هزار و ۸۸۷ نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت هراتی اظهار کرد: پرونده یک هزار و ۸۸۷ نانوایی متخلف طی سال گذشته در این استان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی بیان کرد: این واحدهای متخلف در بازدید رؤسای شعب سیار تعزیرات حکومتی، بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف استان شناسایی شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تصریح کرد: بیشترین تخلفات شامل کم فروشی، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت و عدم رعایت مقررات نظام صنفی در خصوص عدم رعایت ساعات مصوب پخت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون طرح ویژه نظارت بر نانواییها تشدید شده و بازرسان بر رعایت بهداشت فردی و محیط، کیفیت، وزن و رعایت نرخهای مصوب نظارت دارند.
هراتی متذکر شد: با توجه تخلفات زیاد در سطح نانوایان و نارضایتی مردم از برخی واحد صنفی نانوایی به دلیل کاهش ساعات پخت و تعطیلیهای خودسرانه و کم فروشی طرح تشدید نظارت بر این بخش به صورت ویژه اجرا شده است.
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