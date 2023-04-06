ارجاع پرونده یک هزار و ۸۸۷ نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت هراتی اظهار کرد: پرونده یک هزار و ۸۸۷ نانوایی متخلف طی سال گذشته در این استان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی بیان کرد: این واحدهای متخلف در بازدید رؤسای شعب سیار تعزیرات حکومتی، بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف استان شناسایی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تصریح کرد: بیشترین تخلفات شامل کم فروشی، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت و عدم رعایت مقررات نظام صنفی در خصوص عدم رعایت ساعات مصوب پخت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون طرح ویژه نظارت بر نانوایی‌ها تشدید شده و بازرسان بر رعایت بهداشت فردی و محیط، کیفیت، وزن و رعایت نرخ‌های مصوب نظارت دارند.

هراتی متذکر شد: با توجه تخلفات زیاد در سطح نانوایان و نارضایتی مردم از برخی واحد صنفی نانوایی به دلیل کاهش ساعات پخت و تعطیلی‌های خودسرانه و کم فروشی طرح تشدید نظارت بر این بخش به صورت ویژه اجرا شده است.