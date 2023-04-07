برگزاری تمرین پرسپولیس پس از شکست ملوان

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دو گروه تمرین خود را برگزار کردند. بازیکنانی که در بازی دیشب مقابل ملوان به میدان رفته بودند ریکاوری کردند و سایر بازیکنان یک ساعت زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.
«راندو»، حمله به دروازه و ارسال از جناحین بخشهای مختلف تمرین امروز بود.
کمال کامیابینیا امروز زیر نظر کادر پزشکی بود و اختصاصی تمرین کرد.
تعدادی از هواداران نوجوان پرسپولیس از یک خیریه در تمرین امروز حاضر شدند و مورد استقبال گرم اعضای تیم قرار گرفتند. در پایان بازیکنان با این هواداران عکس یادگاری گرفتند.
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