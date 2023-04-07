داروی دیابت نوع۲ در کاهش ریسک آلزایمر موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، تخمین زده میشود که ۵۵ میلیون نفر در سراسر جهان به زوال عقل مبتلا هستند که انتظار میرود این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به ۱۳۹ میلیون نفر برسد.
برخی از افراد در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء به بیماریهای مرتبط با زوال عقل هستند، از جمله افرادی که دیابت نوع ۲ دارند.
اکنون، محققان دانشگاه یون سی در سئول، کره جنوبی، دریافتهاند که افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که داروی دیابت پیوگلیتازون مصرف میکنند، نسبت به افرادی که این دارو را مصرف نکردهاند، کمتر در معرض ابتلاء به زوال عقل هستند.
به گفته محققان، دیابت تقریباً بر تمام سیستمهای بدن از جمله مغز تأثیر منفی میگذارد.
خطر ابتلاء به زوال عقل در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از افراد بدون دیابت است. این یکی از قویترین عوامل خطر قابل تغییر برای زوال عقل است.
محققان توضیح میدهند: «مقاومت به انسولین که در دیابت مشاهده میشود، تصلب شرایین را تقویت میکند و متابولیسم انرژی را تغییر میدهد، که میتواند منجر به تغییرات میکروواسکولار در مغز و در نهایت قطع جریان خون به شبکههای عصبی شود.»
علاوه بر این، دیابت نوع ۲ با افزایش بیان اینترلوکین ۶ در مغز مرتبط است، که باعث التهاب و استرس اکسایشی میشود که منجر به آغاز فرآیندهای پاتولوژیک دیده شده در بیماری آلزایمر، شایعترین شکل زوال عقل در افراد مسن میشود.
برای این مطالعه، محققان از دادههای پایگاه دادههای سلامت ملی کره جنوبی از افرادی که به تازگی دیابت نوع ۲ تشخیص داده شده بود و زوال عقل نداشتند، استفاده کردند. بیش از ۹۱۰۰۰ شرکتکننده بهمدت متوسط ۱۰ سال پیگیری شدند. از این تعداد، ۳۴۶۷ نفر داروی پیوگلیتازون دریافت میکردند.
پس از تجزیه و تحلیل، محققان دریافتند که ۸.۳ درصد از افرادی که پیوگلیتازون مصرف میکردند به زوال عقل مبتلا شدند، در حالی که ۱۰ درصد از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که این دارو را مصرف نکرده بودند، دچار زوال عقل شده بودند.
پس از محاسبه برخی عوامل سبک زندگی، دانشمندان دریافتند افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که پیوگلیتازون مصرف میکنند، ۱۶ درصد کمتر در معرض ابتلاء به زوال عقل در آینده هستند.
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