تاثیر داروهای دیابت در مقابله با زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند که داروی دیابت امپاگلیفلوزین و اسپری بینی انسولین هر دو اثرات امیدوارکننده‌ای بر حافظه، سلامت مغز و جریان خون به مغز نشان داده‌اند.

«سوزان کرافت»، محقق ارشد و مدیر مرکز تحقیقات بیماری آلزایمر ویک فارست در کارولینای شمالی، گفت: «مطالعه ما نشان می‌دهد که هدف قرار دادن متابولیسم می‌تواند روند بیماری آلزایمر را تغییر دهد.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «برای اولین بار، دریافتیم که امپاگلیفلوزین، یک داروی شناخته شده برای دیابت و قلب، نشانگرهای آسیب مغزی را کاهش می‌دهد و در عین حال جریان خون را در مناطق بحرانی مغز بازیابی می‌کند.»

کرافت افزود: «ما همچنین تأیید کردیم که رساندن مستقیم انسولین به مغز با یک دستگاه تازه تأیید شده، شناخت، سلامت عصبی عروقی و عملکرد ایمنی را افزایش می‌دهد. این یافته‌ها در کنار هم، متابولیسم را به عنوان یک مرز جدید قدرتمند در درمان آلزایمر برجسته می‌کنند.»

در صورت تأیید، این نتایج می‌تواند یک شکاف درمانی حیاتی در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر را برطرف کند.

محققان خاطرنشان کردند که داروهای اخیراً تأیید شده که پروتئین‌های سمی آمیلوئید را از مغز پاک می‌کنند، پیشرفت‌هایی را نشان می‌دهند، اما مزایای آنها نسبی است.

محققان افزودند که بسیاری از بیماران به دلیل عوارض جانبی نمی‌توانند داروهای ضد آمیلوئید مصرف کنند و این داروها همچنین مشکلات متابولیک و رگ‌های خونی را که در زوال مغز نقش دارند، برطرف نمی‌کنند.

برای آزمایش جدید، محققان ۴۷ سالمند با میانگین سنی ۷۰ سال را که همگی دچار اختلال شناختی خفیف یا آلزایمر زودرس بودند، استخدام کردند.

شرکت‌کنندگان به طور تصادفی برای مصرف اسپری بینی انسولین، امپاگلیفلوزین، هر دو دارو با هم یا یک داروی دارونما انتخاب شدند.

امپاگلیفلوزین متعلق به دسته‌ای از داروها به نام مهارکننده‌های SGLT۲ است که با جلوگیری از جذب قند خون در کلیه‌ها عمل می‌کنند. در عوض، قند خون اضافی از طریق ادرار دفع می‌شود و به کاهش سطح قند خون کمک می‌کند.

نتایج نشان داد که هر دو دارو برای بیماران بی‌خطر بودند و ۹۷٪ از آنها در طول آزمایش چهار هفته‌ای به رژیم درمانی تعیین شده خود پایبند بودند.

با این حال، داروها مزایای متفاوتی نشان دادند.

محققان گزارش دادند که اسپری بینی انسولین عملکرد را در آزمایش‌هایی که تغییرات اولیه حافظه و تفکر را تشخیص می‌دهند، بهبود بخشید. اسکن‌ها نشان داد که انسولین یکپارچگی ساختاری ماده سفید مغز را که مناطق مختلف مغز را به هم متصل می‌کند، افزایش داده و جریان خون را در مناطق حیاتی حافظه بهبود می‌بخشد.

در همین حال، امپاگلیفلوزین به طور قابل توجهی سطح تاو، یکی دیگر از پروتئین‌های سمی مرتبط با آلزایمر، را کاهش داد. این دارو همچنین نشانگرهای عصبی-شیمیایی و رگ‌های خونی مرتبط با پیشرفت بیماری را کاهش داد، جریان خون را در مناطق کلیدی مغز تغییر داد و سطح کلسترول HDL خوب را افزایش داد.

به طور کلی، تغییرات ایجاد شده توسط هر دو دارو نشان می‌دهد که آنها به فعال شدن پاسخ‌های ایمنی محافظتی و کاهش التهاب مضر کمک می‌کنند، که هر دو ممکن است از سلامت مغز پشتیبانی کنند.

افراد مبتلا به بیماری آلزایمر اغلب در مغز خود مقاومت به انسولین دارند، همراه با مشکلات رگ‌های خونی که جریان اکسیژن و مواد مغذی را به سلول‌های مغزی محدود می‌کند.

این اختلالات همچنین می‌توانند تجمع پلاک‌های آمیلوئید و گره‌های تاو را تسریع کنند، در حالی که مانع از پاکسازی پروتئین‌های سمی توسط مغز می‌شوند.

محققان افزودند، از آنجا که هر دو دارو قبلاً توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای دیابت و سایر بیماری‌ها تأیید شده‌اند، می‌توانند سریع‌تر از داروهای کاملاً جدید در دسترس بیمارانی که سلامت مغزشان رو به زوال است، قرار گیرد.