به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «مرزوق الغانم» رئیس پارلمان کویت در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد که باید از تمام راه‌ها برای اعلام حمایت از ملت فلسطین در سطوح رسمی یا ملی استفاده کرد.

وی افزود: تداوم قلدری‌های رژیم‌صهیونیستی و تجاوزات این رژیم در مسجدالاقصی و اماکن دیگر، نیازمند اتخاذ یک اقدام عربی فوری است.

الغانم بیان کرد: این اقدام فوری نباید تنها از سوی اعراب و مسلمانان اتخاذ شود بلکه تمام جهانیان باید برای رسوا کردن تجاوزات این رژیم اشغالگر وارد عمل شوند.

وی اضافه کرد: سلسله تجاوزات رژیم‌صهیونیستی علیه نمازگزاران و معتکفین در مسجدالاقصی و عملیات نظامی این رژیم علیه غزه و جنوب لبنان دلیل جدیدی مبنی بر عدم دستیابی به صلح با این دشمن صهیونیستی است؛ دشمنی که تنها زبان تجاوز را می‌فهمد.

الغانم تاکید کرد: این مسأله لزوم تقویت فرهنگ مقاومت به اشکال مختلف را بیش‌ازپیش نشان می‌دهد.

وی گفت: ما خواهان به‌راه انداختن کمپین‌های حمایتی گسترده در سطوح سیاسی، مالی و رسانه‌ای از مقاومت ملت فلسطین و رسوا کردن تجاوزات اسرائیل در برابر جهانیان هستیم.

لازم به ذکر است که اشغالگران صهیونیست نه‌تنها با حمله هوایی و زمینی، غزه را هدف حملات گسترده خود قرار می‌دهند بلکه به‌صورت روزانه با یورش به مسجدالاقصی تعداد زیادی از نمازگزاران فلسطینی را به بهانه‌های مختلف بازداشت می‌کنند.