وزیر بهداشت کویت سالن کنفرانس نیویورک را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «احمد العوضی» وزیر بهداشت کویت از سالن کنفرانس وزرای بهداشت که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد در اعتراض به حضور وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی خارج شد.

منابع آگاه در گفتگو با روزنامه القبس کویت گزارش دادند که احمد العوضی سالن کنفرانس را قبل از آغاز سخنرانی وزیر رژیم صهیونیستی در ساعت سه بعد از ظهر به وقت نیویورک ترک کرد. بر اساس این گزارش، وزیر بهداشت کویت در راستای مواضع ثابت این کشور در قبال مسأله فلسطین به سالن کنفرانس برنگشت.

مقامات کویت همواره بر حق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل خود و حمایت از حقوق آنها در مقابل اشغالگران صهیونیست تاکید کرده‌اند.

سالم العبدالله الصباح وزیر خارجه کویت نیز در جریان نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در سپتامبر جاری تاکید کرده بود که مسأله فلسطین در رأس اولویت‌های کشورهای عربی به ویژه در سایه افزایش تجاوزات بی سابقه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین باقی خواهد ماند.

پیش از این «مرزوق الغانم» رئیس پیشین پارلمان کویت فاش کرده بود که «صباح الاحمد» امیر متوفای این کشور در نشستی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار گرفته بود.

مرزوق الغانم فاش کرد که امیر فقید کویت در آخرین روزهای عمرش از طرف کشورهایی که او اشاره‌ای به نام آن‌ها نکرده، تحت فشار قرار گرفته تا در اجلاسی موسوم به «صلح اقتصادی» برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی شرکت کند.

این اجلاس در سال ۲۰۱۹ در منامه -پایتخت بحرین- برگزار شد، اما به گفته الغانم، به رغم ادعاها در خصوص تلاش این نشست جذب سرمایه‌گذاری‌ها در اراضی فلسطین، در واقع اجلاس، نشستی بود برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی.

مرزوق الغانم گفت که روزی امیر کویت او را در حالی که عصبانی بوده، صدا زده است. رئیس سابق پارلمان کویت ادامه داد: او به من گفت: پسرم ببین، من پیر و فرتوت شده‌ام. من نمی‌خواهم در حالی به دیدار پروردگارم بروم که با صهیونیست‌ها دست داده‌ام. ما به طور وحشتناکی تحت فشار قرار داریم.