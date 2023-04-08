اعلام مخالفت مجدد مردم «مغرب»با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ده‌ها تن از مردم مغرب در پایتخت این کشور در همبستگی با فلسطین و مسجدالاقصی پس از تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند و پایان عادی سازی روابط با تل آویو و جرم انگاری آن را خواستار شدند.

بر اساس این گزارش، ده‌ها تن از مردم مغرب عصر دیروز جمعه در رباط در همبستگی با فلسطین و مسجدالاقصی پس از تجاوزات اخیر رژیم اشغالگر راهپیمایی کردند و پایان دادن به عادی‌سازی روابط با این رژیم را خواستار شدند.

ده‌ها نفر از حقوقدانان و فعالان مغربی در مقابل ساختمان پارلمان این کشور در مرکز رباط تجمع کردند تا همبستگی خود را با فلسطین به ویژه پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و تشدید تنش در غزه و لبنان اعلام کنند.

تظاهرکنندگان با حمل پرچم‌ها و کوفیه های فلسطینی و تصاویر مسجدالاقصی، خواهان پایان عادی‌سازی روابط رباط - تل آویو و حتی جرم انگاری آن شدند و شعارهایی مانند «مردم خواهان سرنگونی عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر هستند… فلسطین امانت است و عادی سازی خیانت… ما در مخالفت با عادی سازی روابط ثابت قدم هستیم» سر دادند.

گفتنی است که فراخوان این راهپیمایی را «جبهه مغرب برای حمایت از فلسطین و علیه عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر» صادر کرد. این انجمن سال ۲۰۲۱ در واکنش به امضای توافق عادی‌سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی ایجاد شد.