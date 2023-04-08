دشمنان روی مسئله حجاب جنگ ترکیبی به راه انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی جمعه شب در محفل انس با قرآن شهر سرخرود با اشاره به پیش رو بودن شب قدر، افزود: مقدرات و امور تا یک سال آینده تقدیم محضر امام زمان (عج) ولی خدا می‌شود و این شب بسیا، ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه احیای شب قدر مهم است، ادامه داد: گل سرسبد همه خواسته‌ها ظهور آقا امام زمان (عج) است و تعجیل فرج حضرت دعا کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: نابسامانی‌های فراوانی داریم و برای اینکه مسلمان دین و اخلاقمان سالم بماند و از این جنگ فرهنگی دشمن، دهن کجی‌ها در امان بمانیم، دعا و توسل داشته باشیم.

آیت الله لائینی مسئله حجاب را واجب شرعی و قانونی برشمرد و گفت: حجاب مسئله دولتی و بخش‌نامه‌ای نیست، و امروز دشمنان ما روی مسئله حجاب و حیا جنگ ترکیبی سختی را بر علیه ما به راه انداختند از این رو باید خودمان را حفظ کنیم و به کسانی که بی حجابی را انتخاب کردند برچسب بی‌دینی نمی‌زنیم اما فریب دشمن را خورده‌اند.