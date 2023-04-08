آغاز توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب از امروز در کرمانشاه

حسین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود مرغ گرم در بازار کرمانشاه، اظهار کرد: مشکل کمبود مرغ کشوری و به صورت مقطعی بوده و از امروز توزیع مرغ منجمد در بازار استان کرمانشاه برای تنظیم بازار مصرف انجام می‌شود.

وی افزود: در بهمن ماه ۲۴ تن، اسفند ماه ۴۱۶ تن و در سیزده روز ابتدایی سال جدید ۵۷۶ تن مرغ منجمد برای جبران کسری مرغ و تنظیم بازار صورت گرفته است.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود آنکه مرغداران از سامانه بازارگاه کنجاله سویا را خریداری کردند اما شرکت‌های وارد کننده نهادهای دامی نتوانستند به موقع نهاده‌های مورد نیاز را تأمین و تحویل دهند و همین موضوع سبب کاهش جوجه ریزی شد.

نوروزی بیان کرد: هم اکنون پنج هزار قطعه جوجه ریزی انجام گرفته و مرغ منجمد نیز با قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان توزیع می‌شود و نظارت بر توزیع این فرآیند برعهده بسیج اصناف است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارها جوجه ریزی توسط تولیدکنندگان در حال افزایش است و در آینده نزدیک این مشکل بر طرف خواهد شد.