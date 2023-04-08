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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۸:۴۱

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد؛

آغاز توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب از امروز در کرمانشاه

آغاز توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب از امروز در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب از امروز در کرمانشاه خبر داد.

حسین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود مرغ گرم در بازار کرمانشاه، اظهار کرد: مشکل کمبود مرغ کشوری و به صورت مقطعی بوده و از امروز توزیع مرغ منجمد در بازار استان کرمانشاه برای تنظیم بازار مصرف انجام می‌شود.

وی افزود: در بهمن ماه ۲۴ تن، اسفند ماه ۴۱۶ تن و در سیزده روز ابتدایی سال جدید ۵۷۶ تن مرغ منجمد برای جبران کسری مرغ و تنظیم بازار صورت گرفته است.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود آنکه مرغداران از سامانه بازارگاه کنجاله سویا را خریداری کردند اما شرکت‌های وارد کننده نهادهای دامی نتوانستند به موقع نهاده‌های مورد نیاز را تأمین و تحویل دهند و همین موضوع سبب کاهش جوجه ریزی شد.

نوروزی بیان کرد: هم اکنون پنج هزار قطعه جوجه ریزی انجام گرفته و مرغ منجمد نیز با قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان توزیع می‌شود و نظارت بر توزیع این فرآیند برعهده بسیج اصناف است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارها جوجه ریزی توسط تولیدکنندگان در حال افزایش است و در آینده نزدیک این مشکل بر طرف خواهد شد.

کد مطلب 5749135

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    نظرات

    • سجاد احمدی AE ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
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      پاسخ
      کار خدا پسندانه ای است. از تمامی مسولان و... تشکر میکنم. من قدرت خرید گوشت نداشتم ولی با این کار شما موفق به خرید گوشت مرغ شدم که از خجالت خوانوادم در امدم.سپاس احمدی از کرمانشاه

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