به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ظهوری عصر چهارشنبه در نشست امور زیربنایی استان اظهار کرد: بررسی مسیر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تعیین تکلیف موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی، یکی از محورهای مهم کارگروه امور زیربنایی استان کردستان است.

وی بیان کرد: بیش از ۳۰ طرح در حوزه‌های مختلف اقتصادی و خدماتی در دستور کار قرار گرفت و اعضای کارگروه پس از بررسی ابعاد مختلف، درباره آنها تصمیم‌گیری کردند.

تنوع طرح‌ها از گردشگری تا کشاورزی و تولید

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: طرح‌های مطرح‌شده در این جلسه طیف متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شد و هر یک با توجه به نوع فعالیت و محل اجرای طرح از جنبه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفتند.

ظهوری افزود: مجتمع گردشگری و تکثیر و پرورش اسب، واحد پرورش مرغ گوشتی، بسته‌بندی حبوبات و غلات، تولید محصولات بتنی غیرمسلح و پیش‌ساخته، پرورش ماهیان سردآبی، ایجاد گلخانه برای تولید محصولات سبزی و صیفی و پرورش گوسفند داشتی از جمله طرح‌هایی بودند که در این نشست مورد بررسی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تنوع این طرح‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان تنها به یک بخش خاص محدود نیست و حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، گردشگری، صنایع تبدیلی و تولیدی می‌توانند در فرآیند توسعه اقتصادی کردستان نقش‌آفرینی کنند.

تصمیم‌گیری بر اساس ملاحظات فنی و زیست‌محیطی

ظهوری با اشاره به فرآیند بررسی طرح‌ها در کارگروه امور زیربنایی عنوان کرد: تصمیم‌گیری درباره طرح‌های پیشنهادی صرفاً بر مبنای قابلیت اجرایی آنها انجام نمی‌شود و موضوعاتی همچون زیرساخت‌های مورد نیاز، ضوابط شهرسازی، ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات آمایش سرزمین نیز در ارزیابی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: هدف از این بررسی‌ها آن است که طرح‌های دارای ظرفیت توسعه، در چارچوب قوانین و ضوابط موجود مسیر مشخصی برای اجرا پیدا کنند و در عین حال، استقرار فعالیت‌های اقتصادی با ظرفیت‌های محیطی و زیرساختی مناطق مختلف استان هماهنگ باشد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان گفت: استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود استان و فراهم کردن زمینه برای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در بررسی این طرح‌ها دنبال می‌شود.

کارگروهی برای هدایت طرح‌های توسعه‌ای

کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمینی و محیط زیست استان کردستان، از مراجع تخصصی بررسی طرح‌هایی است که برای استقرار فعالیت‌های مختلف اقتصادی و خدماتی در نقاط گوناگون استان ارائه می‌شوند.

در این چارچوب، طرح‌های پیشنهادی پیش از ورود به مرحله اجرا از منظر مسائل مرتبط با زیرساخت، شهرسازی، محیط زیست، کاربری اراضی و انطباق با سیاست‌های توسعه‌ای استان مورد بررسی قرار می‌گیرند.