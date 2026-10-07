به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حاشیه سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره فضایی سرشار از شور و نشاط، حس خوب و انرژی ایجاد کرده است. از برگزارکنندگان محترم، شهرداری و استانداری که پس از جنگ‌هایی که پشت سر گذاشتیم، چنین فضای مناسب و ارزشمندی را فراهم کردند، تشکر می‌کنم. این رویداد را می‌توان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویدادهای حوزه کودک و نوجوان دانست و برگزاری آن نشان می‌دهد که باید بیش از گذشته از ظرفیت‌های موجود در این حوزه استفاده کنیم.

رئیس سازمان سینمایی درباره فیلم‌هایی که درباره جنگ و بچه‌های میناب ساخته شده‌اند، بیان کرد: موضوع کودکانی که در جریان جنگ به شهادت رسیدند نیز باید در برنامه‌ها و رویدادهای پیش‌روی سازمان سینمایی مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در جشنواره‌ای که با عنوان کودک و نوجوان برگزار می‌شود. بخشی از این موضوع نیز می‌تواند به حوزه بزرگسالان مرتبط باشد، چراکه مخاطبان این آثار تنها کودکان نیستند و والدین نیز به‌عنوان مخاطبان اصلی، در ارتباط با این موضوع قرار دارند. در همین زمینه، با همفکری و همراهی دوستان، نشست‌های تخصصی نیز برگزار شده است و به نظر می‌رسد این موضوع باید جایگاه ویژه‌ای در جشنواره داشته باشد.

وی درباره فیلم «سرزمین فرشته‌ها» که به‌عنوان نماینده ایران برای اسکار انتخاب شده است، گفت: این فیلم پیام جهانی دارد و به امید خدا اگر امکان عرضه مناسب آن فراهم شود، می‌تواند در عرصه بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه با تهیه‌کننده و دوستان فعال در حوزه پخش نیز صحبت‌هایی انجام شده است و اگر ارائه مناسبی از فیلم صورت گیرد، قطعاً می‌تواند ظرفیت حضور در رویدادهای بین‌المللی را داشته باشد.

فریدزاده در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تعویق اکران فیلم «بت» و اینکه ممکن است این فیلم نیز به سرنوشت «قاتل و وحشی» دچار شود توضیح داد: با درخواست خود آقای نعمت‌الله کارگردان «بت» و با توجه به طولانی بودن زمان فیلم، اکران آن یک هفته به تعویق افتاده است. به نظر می‌رسد نسخه‌ای که قرار است ارائه شود، زمان کوتاه‌تری خواهد داشت تا در سانس‌بندی سینماها مشکلی ایجاد نشود. تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده تهیه‌کننده و صاحب اثر است. فیلم مجوزهای لازم را دریافت کرده و به‌زودی اکران خواهد شد.

وی درباره بودجه جشنواره کودک و نوجوان عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و اینکه وضعیت اقتصادی چندان مطلوب نیست، تلاش همه دوستان برگزارکننده بر این بوده است که تا حد امکان صرفه‌جویی صورت گیرد. با این حال، اهمیت جشنواره کودک و نوجوان بسیار بالاست؛ به‌ویژه با توجه به شرایطی که این دوره از جشنواره پس از وقایع اخیر و جنگ برگزار می‌شود.

فریدزاده افزود: قطعاً موضوع شفاف‌سازی درباره بودجه، چه در این جشنواره و چه در سایر جشنواره‌ها، اهمیت دارد. درباره رقم دقیق بودجه نمی‌توانم عددی اعلام کنم، اما بخشی از آن در سرفصل‌های مربوط به جشنواره پیش‌بینی شده و بخش دیگری نیز با کمک استانداری و شهرداری تأمین می‌شود.

فریدزاده در پایان درباره کیفیت فیلم‌های کودک و نوجوان گفت: باید توجه داشته باشیم که ذائقه نسل جدید تا حدودی متفاوت شده است و کارگردانان، تهیه‌کنندگان و دیگر فعالان سینمای کودک و نوجوان باید این تغییر را جدی بگیرند. امیدوارم در ادامه شاهد تولید فیلم‌هایی باشیم که با شناخت دقیق‌تر از مخاطبان کودک و نوجوان ساخته شوند و بتوانند ارتباط مؤثرتر و عمیق‌تری با این گروه برقرار کنند و آثار باکیفیت، درست و متناسب با نیازهای آنها ارائه دهند.

رئیس سازمان سینمایی به پرسش خبرنگاران درباره معرفی دبیر جشنواره ملی فیلم فجر و زمان برگزاری جشنواره جهانی فجر پاسخ نداد.