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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۵۳

مخالفت آمریکا با آغاز گفت‌وگوهای صلح بین روسیه و اوکراین

مخالفت آمریکا با آغاز گفت‌وگوهای صلح بین روسیه و اوکراین

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر با طرح ادعاهایی اعلام کرد واشنگتن مخالف آغاز گفت‌وگوهای صلح بین روسیه و اوکراین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد مقامات این کشور هیچ گونه فرصت و احتمالی برای آغاز گفت‌وگوهای آتش‌بس بین روسیه و اوکراین را نمی‌بینند.

آنتونی بلینکن مدعی شد: اگر گفت‌وگوهای صلح به معنای مشروعیت‌بخشی تصرف بخش چشمگیری از قلمرو اوکراین باشد، این صلح عادلانه و پایدار نخواهد بود.

وی دراین‌باره افزود: نگرانیم که روسیه احتمالاً از این توافق صلح احتمالی استفاده کند و با بازآرایی نیروهای نظامی خود، عملیات نظامی جدیدی را علیه اوکراین انجام دهد.

به نوشته اسپوتنیک، مقامات روسیه بارها اعلام کرده‌اند که آماده گفت‌وگو با اوکراین هستند، اما دولت اوکراین به تحریک واشنگتن، ممنوعیت گفت‌وگو با مسکو را به قانون تبدیل کرده و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در نشست گروه ۲۰ تأکید کرد هیچ گفت‌وگویی یا توافقی با روسیه درکار نخواهد بود.

کد مطلب 5749200
محسن وفایی

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