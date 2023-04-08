«‌زلنسکی» برای صلح در اوکراین شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در سخنانی اعلام کرد که پیش شرط وی برای دستیابی به به صلح در اوکراین تسلط کشورش بر کریمه است.

رئیس جمهور اوکراین در این باره ادامه داد: هیچ گزینه جایگزینی برای بازپس‌ گیری کریمه نه تنها برای اوکراین بلکه برای سراسر جهان و همچنین برای نظم جهانی مبتنی بر توافق‌ های بین‌ المللی و منشور سازمان ملل وجود ندارد.

این در حالیست که مقامات روسیه بارها اعلام کرده‌اند که آماده گفت‌وگو با اوکراین هستند، اما دولت اوکراین به تحریک واشنگتن، ممنوعیت گفت‌وگو با مسکو را به قانون تبدیل کرده و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در نشست گروه ۲۰ تأکید کرد هیچ گفت‌وگویی یا توافقی با روسیه درکار نخواهد بود.

گفتنی است که وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که مقامات این کشور هیچگونه فرصت و احتمالی برای آغاز گفت و گوهای آتش‌ بس بین روسیه و اوکراین را نمی‌ بینند.

آنتونی بلینکن مدعی شد: اگر گفت و گوهای صلح به معنای مشروعیت‌ بخشی تصرف بخش چشمگیری از قلمرو اوکراین باشد، این صلح عادلانه و پایدار نخواهد بود.