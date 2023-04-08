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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۳۷

«‌زلنسکی» برای صلح در اوکراین شرط گذاشت

«‌زلنسکی» برای صلح در اوکراین شرط گذاشت

رییس‌جمهور اوکراین پیش‌شرط خود برای برقراری صلح در کشورش را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در سخنانی اعلام کرد که پیش شرط وی برای دستیابی به به صلح در اوکراین تسلط کشورش بر کریمه است.

رئیس جمهور اوکراین در این باره ادامه داد: هیچ گزینه جایگزینی برای بازپسگیری کریمه نه تنها برای اوکراین بلکه برای سراسر جهان و همچنین برای نظم جهانی مبتنی بر توافق‌ های بین‌ المللی و منشور سازمان ملل وجود ندارد.

این در حالیست که مقامات روسیه بارها اعلام کرده‌اند که آماده گفت‌وگو با اوکراین هستند، اما دولت اوکراین به تحریک واشنگتن، ممنوعیت گفت‌وگو با مسکو را به قانون تبدیل کرده و «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در نشست گروه ۲۰ تأکید کرد هیچ گفت‌وگویی یا توافقی با روسیه درکار نخواهد بود.

گفتنی است که وزیر خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که مقامات این کشور هیچگونه فرصت و احتمالی برای آغاز گفت و گوهای آتش‌ بس بین روسیه و اوکراین را نمی‌ بینند.

آنتونی بلینکن مدعی شد: اگر گفت و گوهای صلح به معنای مشروعیت‌ بخشی تصرف بخش چشمگیری از قلمرو اوکراین باشد، این صلح عادلانه و پایدار نخواهد بود.

کد مطلب 5749759

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    نظرات

    • رضا IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 1
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      این مترسک شرطهاش مثل بازیهاش است...
    • IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      1 0
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      درود بر مسلمانان اوکراینی و روسیاهی ابدی برای پوتین و دوستانش که بعد از حمله به اوکراین او را در آغوش گرفتند و به بيت خود راه دادند
    • زنن الدین جاهد CA ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 1
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      این در حالیست که مقامات روسیه بارها اعلام کرده‌اند که آماده گفت‌وگو با اوکراین هستند، باین تحلیل شما خود سخنګوی مسکو هستید، روسیه نیروها خود را اخراج نماید این راه گفت‌وگو است، و غرامت ویرانی و کشتار را بپردازد موضوع حل است نه اینکه اکراین در اشغال و کشتار ادامه داشته باشد

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