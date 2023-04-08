به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی، مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی در بازدید از پروژه نیروگاه ۲۵ مگاواتی تامین برق کارخانه گندله و کنستانتره ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: این پروژه تا کنون بیش از ۳۱ درصد پیشرفت داشته است و امیدواریم در تابستان به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی فعالیت های خود را در سه حوزه صنعتی، معدنی و زیرساختی، دنبال می کند افزود: یکی از پروژه های مهم در حوزه زیرساختی پروژه های مرتبط با صنعت برق و تامین برق کارخانه هاست که خوشبختانه در سال گذشته موفق شدیم پروژه پست برق ۱۵۰ مگاواتی را افتتاح و عملیات اجرایی پروژه ۲۵ مگاواتی را آغاز کنیم.

حمیدیان اضافه کرد: این پروژه ها از زیرساخت های اصلی کارخانه گندله سازی است و تامین برق پایدار و صیانت از کارخانه را انجام می دهد.

وی با اشاره به مشکلاتی که تولید و تامین برق دارد اظهار کرد: چند سالی است که شرکت های فولادی در تابستان با قطعی های مداوم رو به رو هستند؛ ما برای رفع این مشکل عملیات اجرایی نیروگاه ۲۵ مگاواتی تامین برق کارخانه گندله و کنسانتره را نیز در انتهای سال گذشته آغاز کردیم و خوشبختانه تاکنون به پیشرفت ۳۱ درصدی رسیده ایم.

حمیدیان خاطرنشان کرد: تحقیقاتی درباره اجرای یک پروژه ۲۵ مگاواتی دیگر هم در دستور کار است که به زودی اطلاعات آن منتشر می شود.