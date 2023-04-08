بررسی زندگی فناورانه آینده در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، رویداد دو ‌روزه "ایستگاه آینده" که برای سومین سال متوالی در نمایشگاه اینوتکس برگزار می‌شود، با حضور حدود ۴۰ متخصص در حوزه‌های مختلف دانش و فناوری، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، آینده متأثر از فناوری‌های جدید را بررسی می‌کند. این ایستگاه امسال از دریچه دو عنوان اصلی «هوش مصنوعی» و «زندگی دیجیتال» به آینده نگاه کرده و از این طریق به دگرگونی شرکت‌ها و زندگی‌ها می پردازد.

گسترش فناوری‌های دیجیتال، بازسازی جهان فیزیکی با فناوری‌های نو، تغییرات فناورانه در بدن و ذهن انسان و اثرات فناورانه در یکپارچه شدن محیط‌ زیست، محورهایی است که در قالب سخنرانی و پنل توسط کارشناسان و آینده‌پژوهانی از ایران و جهان به آنها پرداخته خواهد شد. اکران فیلم‌های مستند با موضوعات اشاره شده از دیگر برنامه‌های این رویداد است.

در روز اول این رویداد با مرور فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین و واقعیت افزوده به شکل‌گیری زندگی‌های مجازی پرداخته شده و گذری به اقتصاد این حوزه و قیاس میزان گردش مالی فضای مجازی و حقیقی پرداخته می‌شود. در روز دوم نیز به چالش‌هایی که هوش مصنوعی از طریق دگرگونی دنیا و حذف شغل‌های فعلی، از جمله برنامه نویسان ایجاد می‌کند، پرداخته می‌شود.

هر ساله بخشی از نمایشگاه اینوتکس در رویداد "نکستیشن" به ترسیم آینده و شرکت‌هایی که بر مبنای فناوری نوظهور شکل می‌گیرند، می‌پردازد.

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۳ از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.