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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۰۷

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی اعلام کرد؛

ایجاد ۸ هزار شغل در شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی

ایجاد ۸ هزار شغل در شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی

مشهد ـ رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: اکنون بیش از ۸۰۰ شرکت دانش بنیان در خراسان رضوی با اشتغال مستقیم هشت هزار شغل در حوزه فناوری فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرزایی اظهار کرد: ۴۷۰ شرکت فناور به مجموعه پارک علم و فناوری خراسان رضوی پارسال اضافه شد و تعداد شرکت‌های خلاق استان نیز به ۸۴ مورد رسید.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در خراسان رضوی درخواست خود را برای حضور در این مجموعه ثبت کرده‌اند، اما فضای خالی برای استقرار آنها در پارک علم و فناوری وجود ندارد.

وی افزود: در بیش از ۲۰ سالی که از عمر پارک علم و فناوری خراسان رضوی گذشته حتی یک سانتیمتر به فضای آن افزوده نشده است، در حالی که گسترش فضا یکی از نیازهای امروز برای استقرار شرکتهای دانش‌بنیان در این پارک است.

میرزایی گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور، مقرر شد کارخانه خانه‌سازی مشهد که ۲ برابر وسعت کنونی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی فضا در اختیار دارد، به این مجموعه واگذار شود ولی اجرای این دستور با مشکلات بسیاری مواجه شده است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی با اشاره به اینکه مجموعه کارخانه خانه‌سازی زیرساخت لازم برای گسترش شرکت‌های دانش بنیان را در اختیار دارد، افزود: واگذاری این کارخانه با وسعت ۸۰ هکتار به مجموعه پارک علم و فناوری خراسان رضوی، می‌توانست در گسترش فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، بسیار مؤثر باشد.

کد مطلب 5749314

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