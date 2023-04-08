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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

معاون فرماندار کرج:

مراکز تجاری کرج از اقدامات منافی هنجارهای اجتماعی خودداری کنند

مراکز تجاری کرج از اقدامات منافی هنجارهای اجتماعی خودداری کنند

کرج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار کرج گفت: مدیران مراکز تجاری بزرگ باید از هرگونه هنجارشکنی در قوانین مرتبط با عفاف و حجاب و اقداماتی که منافی هنجارهای اجتماعی است، خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری صبح شنبه در جلسه عفاف و حجاب شهرستان کرج با اشاره به تدابیر فرهنگی در استان نسبت به مسئله حجاب اظهار کرد: مدیران مراکز تجاری بزرگ باید از هر گونه هنجارشکنی در قوانین مرتبط با عفاف و حجاب و اقداماتی که منافی هنجارهای اجتماعی است؛ خودداری کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این در نهایت احترام به شهروندان قانون مدار از ورود افرادی کشف حجاب کرده‌اند به مراکز عمومی جلوگیری می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار کرج با اشاره به اهمیت مسئله عفاف و حجاب در سطح جامعه و ضرورت آگاهی بخشی نسبت به توطئه‌های دشمنان در جنگ ترکیبی فرهنگی گفت: در نخستین هفته سال کاری جدید قرارگاه عفاف و حجاب استان به ریاست استاندارمحترم تشکیل جلسه داد و راهبردهای مهم در این رابطه برای مسئولان تبیین شده است.

آقابراری افزود: بر این اساس اتاق اصناف باید از مدیران مراکز تجاری بزرگ بخواهد که رعایت قوانین عفاف و حجاب را از سوی فروشندگان متذکر شوند.

وی بیان کرد: رعایت هنجارهای اجتماعی در بوستان‌ها و پارک‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید تجاری نیز الزامی است و در نهایت احترام به شهروندان قانون مدار از ورود افرادی که کشف حجاب کرده اند در این مراکز نیز جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 5749331

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    نظرات

    • محمدعلی حسن زاد IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
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      سلام علیکم مرحمت بفرمائید از خانمهای با حجاب برتر بطور نامحسوس در برابر ماده سگان مزدوری که مزاحم ایشان میشوند و توهین و تحدید کرده و فیلم تهیه میکنند و برای اربابان رسانه اسقاطیلی میفرستند، محافظت کنید تا نکشتند و بی حیایی نکردند...

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