مراکز تجاری کرج از اقدامات منافی هنجارهای اجتماعی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری صبح شنبه در جلسه عفاف و حجاب شهرستان کرج با اشاره به تدابیر فرهنگی در استان نسبت به مسئله حجاب اظهار کرد: مدیران مراکز تجاری بزرگ باید از هر گونه هنجارشکنی در قوانین مرتبط با عفاف و حجاب و اقداماتی که منافی هنجارهای اجتماعی است؛ خودداری کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این در نهایت احترام به شهروندان قانون مدار از ورود افرادی کشف حجاب کرده‌اند به مراکز عمومی جلوگیری می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار کرج با اشاره به اهمیت مسئله عفاف و حجاب در سطح جامعه و ضرورت آگاهی بخشی نسبت به توطئه‌های دشمنان در جنگ ترکیبی فرهنگی گفت: در نخستین هفته سال کاری جدید قرارگاه عفاف و حجاب استان به ریاست استاندارمحترم تشکیل جلسه داد و راهبردهای مهم در این رابطه برای مسئولان تبیین شده است.

آقابراری افزود: بر این اساس اتاق اصناف باید از مدیران مراکز تجاری بزرگ بخواهد که رعایت قوانین عفاف و حجاب را از سوی فروشندگان متذکر شوند.

وی بیان کرد: رعایت هنجارهای اجتماعی در بوستان‌ها و پارک‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید تجاری نیز الزامی است و در نهایت احترام به شهروندان قانون مدار از ورود افرادی که کشف حجاب کرده اند در این مراکز نیز جلوگیری می‌شود.