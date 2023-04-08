رتبه اول استانی هشترود در شورای مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: سال گذشته به ۵۸ معتاد پاک شده وام ۴ درصدی داده شد و به ۱۸ پرونده مشاغل خانگی ۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی در قالب خانواده‌های معتادین ترک کرده اعطا شد.

وی از کسب رتبه دوم اداره آموزش و پرورش هشترود در استان در کانون یاریگری زندگی خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۷۰ دوره آموزشی اعتیاد برگزار شد.

توری گفت: فعالیت و اخذ پروانه کسب از سوی اداره صمت برای چایخانه‌ها با فعالیت قلیان سرا در شهرستان ممنوع است.