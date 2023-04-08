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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

فرماندار هشترود خبر داد؛

رتبه اول استانی هشترود در شورای مبارزه با مواد مخدر

رتبه اول استانی هشترود در شورای مبارزه با مواد مخدر

تبریز-فرماندار هشترود گفت: این شهرستان رتبه نخست استانی را در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: سال گذشته به ۵۸ معتاد پاک شده وام ۴ درصدی داده شد و به ۱۸ پرونده مشاغل خانگی ۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان وام خوداشتغالی در قالب خانواده‌های معتادین ترک کرده اعطا شد.

وی از کسب رتبه دوم اداره آموزش و پرورش هشترود در استان در کانون یاریگری زندگی خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۷۰ دوره آموزشی اعتیاد برگزار شد.

توری گفت: فعالیت و اخذ پروانه کسب از سوی اداره صمت برای چایخانه‌ها با فعالیت قلیان سرا در شهرستان ممنوع است.

کد مطلب 5749389

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