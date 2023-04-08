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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

در سالروز ولادت امام حسن (ع) صورت گرفت؛ 

کمک ۲ میلیارد تومانی خیران به نیازمندان محمدشهری

کمک ۲ میلیارد تومانی خیران به نیازمندان محمدشهری

کرج- رئیس کمیته امداد محمدشهر گفت: در سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) خدماتی چون توزیع بیش از ۳ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲ میلیارد تومان در این شهر صورت گرفت.

عبدالله طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گسترده امور خیر و احسان در ماه رمضان گفت: به همت خیران و مراکز نیکوکاری محمدشهر در سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) خدماتی چون توزیع بیش از ۳ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲ میلیارد تومان، یک هزار ۷۵۰ پرس غذای گرم به ارزش ۱۰۵ میلیون تومان و ۳ هزار و۴۲۰ افطاری به ارزش ۱۲۶ میلیون تومان به نیازمندان ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی اخیر، مددجویان و سایر محرومان بیش‌ازپیش نیازمند حمایت خیران هستند افزود: بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعم از امام جمعه، شورای شهر، شهرداری، سپاه ناحیه جواد الائمه (ع) خیران، مراکز نیکوکاری، هیأت‌های مذهبی، حسینیه‌ها، تکایا، نیروهای مقاومت بسیج و ایجاد تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت داوطلبانه بسیجیان و گروه‌های جهادی در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اطعام مهدوی در دستور کار قرار گرفت و از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی محمدشهر ضمن تقدیر از همکاری مردم نیکوکار محمدشهر با کمیته امداد گفت: مشارکت در این امر خداپسندانه از طریق مراجعه حضوری به دفتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۹ مرکز نیکوکاری در محمدشهر یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۸۰ نزد صندوق امداد خواهد بود.

کد مطلب 5749420

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    نظرات

    • خانم گداری AE ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
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      سلام خسته نباشید پس چرا هیچکس کمک مانمیکند همش تبلیغ الکی میکنید ماکه هیچ خیری ازهیچکس ندیدیم
    • AE ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
      0 0
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      سلام کمیته اسلام اباد غرب چرا بسته ای به بچه های بی سرپرستم نمیدن لطفا کمک کنین ما نیازمندیم بچه هام کسیو ندارن که کمکمون کنن

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