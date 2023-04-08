کمک ۲ میلیارد تومانی خیران به نیازمندان محمدشهری

عبدالله طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گسترده امور خیر و احسان در ماه رمضان گفت: به همت خیران و مراکز نیکوکاری محمدشهر در سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) خدماتی چون توزیع بیش از ۳ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲ میلیارد تومان، یک هزار ۷۵۰ پرس غذای گرم به ارزش ۱۰۵ میلیون تومان و ۳ هزار و۴۲۰ افطاری به ارزش ۱۲۶ میلیون تومان به نیازمندان ارائه شد.



وی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی اخیر، مددجویان و سایر محرومان بیش‌ازپیش نیازمند حمایت خیران هستند افزود: بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعم از امام جمعه، شورای شهر، شهرداری، سپاه ناحیه جواد الائمه (ع) خیران، مراکز نیکوکاری، هیأت‌های مذهبی، حسینیه‌ها، تکایا، نیروهای مقاومت بسیج و ایجاد تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت داوطلبانه بسیجیان و گروه‌های جهادی در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اطعام مهدوی در دستور کار قرار گرفت و از تمام ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی محمدشهر ضمن تقدیر از همکاری مردم نیکوکار محمدشهر با کمیته امداد گفت: مشارکت در این امر خداپسندانه از طریق مراجعه حضوری به دفتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۹ مرکز نیکوکاری در محمدشهر یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۸۰ نزد صندوق امداد خواهد بود.