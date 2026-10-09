به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس، نگاه توحیدی و اتکا به قدرت الهی را از عوامل مهم تقویت روحیه مقاومت و امید در جامعه دانست.

امام جمعه زاهدان اظهار کرد: یکی از نکات برجسته پیام رهبر معظم انقلاب، تأکید بر نگاه توحیدی است؛ نگاهی که بر حاکمیت اراده الهی بر امور و تحولات تأکید دارد و می‌تواند زمینه‌ساز عزت، امید و ایستادگی در برابر دشمنان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه کنونی ایران در معادلات جهانی افزود: ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در تصمیم‌گیری‌های جهانی جایگاه شایسته‌ای نداشت، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، مجاهدت مردم و رهبری‌های حکیمانه، به جایگاهی رسیده است که حتی بر اساس محاسبات مادی نیز از قدرت‌های بزرگ جهان به شمار می‌رود.

محامی ادامه داد: در نگاه توحیدی، پشتوانه قدرت ایران تنها توان مادی نیست، بلکه اتکا به قدرت خداوند متعال و امید به وعده‌های الهی، عامل مهمی در ایستادگی و پیروزی جبهه حق است. بر همین اساس، جامعه باید ایمان، امید و اعتماد خود به آینده را تقویت کند.

نفوذ اقتصادی و ضرورت اصلاح سیاست‌های نادرست

امام‌جمعه زاهدان در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ اقتصادی را یکی از عرصه‌های اصلی تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: هدف دشمن از فشارهای اقتصادی، کاهش تاب‌آوری مردم، افزایش نارضایتی و فراهم کردن زمینه آشوب و تغییر نظام است.

وی با اشاره به تحریم‌ها، آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی و محدودیت‌های مختلف افزود: این اقدامات خسارت‌هایی به کشور وارد کرده و معیشت مردم را دشوار ساخته است، اما با وجود این فشارها، دشمن به اهداف اصلی خود دست نیافته است.

محامی با تأکید بر نقش نفوذ در تضعیف اقتصاد کشور تصریح کرد: نفوذ تنها به ورود جاسوسان و افراد وابسته به دشمن در ساختارهای کشور محدود نمی‌شود؛ گاهی افکار، طرح‌ها و برنامه‌های نادرست اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند و حتی افراد دلسوز و معتقد به نظام نیز ممکن است ناخواسته با اجرای آنها به اقتصاد و معیشت مردم آسیب بزنند.

وی تشخیص نفوذ فکری و برنامه‌ای را دشوارتر از شناسایی جاسوسان دانست و اظهار کرد: نتیجه برخی تصمیمات نادرست می‌تواند افزایش تورم، رشد قیمت کالاها، کاهش ارزش پول ملی و کمبود برخی اقلام باشد. در کنار توجه به نقش تحریم‌ها و اقدامات دشمن، باید آثار سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز بررسی شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تأکیدهای رهبر شهید انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، توجه به ظرفیت‌های داخلی و وابسته نکردن اقتصاد به مذاکرات را ضروری دانست و افزود: اجرای کامل‌تر این توصیه‌ها می‌توانست توان کشور را برای مقابله با فشارهای اقتصادی افزایش دهد.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها گفت: بعضی بانک‌ها به مصوبات خود یا تصمیمات دولت عمل نمی‌کنند و با وجود جلسات و پیگیری‌های مکرر، مشکلات مردم همچنان پابرجاست. وضعیت برخی بانک‌ها به‌گونه‌ای است که نه در برابر مردم و نه در برابر دولت پاسخ‌گویی لازم را ندارند؛ البته این انتقاد شامل همه بانک‌ها نمی‌شود.

محامی با اشاره به تکرار برخی سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف، بر ضرورت بررسی تجربه‌های گذشته و پرهیز از تکرار تصمیمات مورد انتقاد تأکید کرد و خواستار همکاری جدی قوای سه‌گانه برای کاهش مشکلات معیشتی مردم شد.

رسانه‌های استان باید در برابر فضاسازی دشمن فعال باشند

امام‌جمعه زاهدان در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده دشمن در حوزه رسانه اظهار کرد: در برابر شبکه رسانه‌ای گسترده‌ای که با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران فعالیت می‌کند، باید رسانه‌هایی قوی و اثرگذار داشته باشیم و روایت دقیق واقعیت‌ها را به‌موقع به مردم و افکار عمومی جهان منتقل کنیم.

وی افزود: این ضرورت در سیستان و بلوچستان نیز وجود دارد و با توجه به تبلیغات رسانه‌های دشمن، باید فعالیت رسانه‌ای قوی و مؤثری برای مقابله با فضاسازی‌ها شکل بگیرد.

محامی با تأکید بر مسئولیت متقابل رسانه‌ها و مسئولان تصریح کرد: مردم و افراد فرهیخته باید مسائل را با حساسیت دنبال کنند و مطالبات خود را از مسئولان پیگیری کنند؛ در مقابل، مسئولان نیز موظف‌اند درباره عملکرد خود توضیح دهند و به پرسش‌ها، انتقادها و ابهامات پاسخ روشن بدهند.

وی با انتقاد از سکوت برخی مسئولان در برابر اتهامات و مسائل مطرح‌شده در استان گفت: جای تعجب دارد که اتهامات و مطالب مختلفی در سیستان و بلوچستان مطرح می‌شود، اما از مسئولان مربوطه پاسخی شنیده نمی‌شود و کسی برای روشن شدن موضوعات توضیحی ارائه نمی‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید ضمن بازتاب درست پاسخ‌های مسئولان، در صورت کوتاهی دستگاه‌ها مطالبه‌گری کنند تا هر مسئولی در جایگاه خود پاسخ‌گو باشد و ابهامات مردم برطرف شود.

ضرورت حمایت بیشتر از نیروهای حافظ امنیت استان

محامی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان، با اشاره به حملات و ترورهای اخیر و عملیات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی علیه گروهک‌ها گفت: وضعیت امنیتی استان با شرایط مطلوب فاصله دارد، اما در ارزیابی شرایط باید تهدیدهای موجود و مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای حافظ امنیت را نیز در نظر گرفت.

وی افزود: نیروهای ارتش، سپاه، فراجا و دستگاه‌های امنیتی در شرایط دشوار و در برابر تهدیدهای متعدد برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کنند و نباید انتقاد از مشکلات امنیتی به نادیده گرفتن زحمات و فداکاری‌های آنان منجر شود.

امام‌جمعه زاهدان با تأکید بر ضرورت حمایت جدی‌تر از این نیروها اظهار کرد: از مسئولان کشور انتظار داریم امکانات و تجهیزات موردنیاز نیروهای حافظ امنیت سیستان و بلوچستان را تأمین کنند و آموزش‌های تخصصی آنان را ارتقا دهند.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که به استان سفر کرده بودند، گفت: در این دیدار نیز بر ضرورت پشتیبانی بیشتر از نیروهای حافظ امنیت تأکید کردم. در کنار افزایش حمایت‌ها، انتظار می‌رود این نیروها نیز با هوشیاری و آمادگی بیشتر، برای مقابله مؤثرتر با تهدیدها تلاش کنند.

اعزام نمایندگان رهبر انقلاب نشانه توجه به سیستان و بلوچستان است

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: اعزام دومین نماینده ایشان در فاصله‌ای کوتاه به استان، با مأموریت ابلاغ سلام و محبت به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مردم مقاوم منطقه، نشان‌دهنده توجه ویژه رهبری به سیستان و بلوچستان است.

محامی افزود: آغاز مأموریت این نمایندگان از سیستان و بلوچستان نیز بیانگر اهمیت و جایگاه استان است و این توجه، در ادامه علاقه و عنایت رهبر شهید انقلاب به مردم این منطقه قرار دارد.

وی با اشاره به پیوند عاطفی مردم استان با رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: این ارتباط، رابطه‌ای دوجانبه بوده است؛ همان‌گونه که ایشان به مردم سیستان و بلوچستان علاقه و توجه داشتند، مردم نیز به دلیل سابقه حضور و عنایت ایشان به این منطقه، احساس دلبستگی ویژه‌ای به ایشان داشتند.

امام‌جمعه زاهدان در پایان، استمرار توجه رهبر معظم انقلاب به مردم سیستان و بلوچستان را شایسته قدردانی دانست.