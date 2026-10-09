مردمی بودن باید در رفتار ائمه جمعه نمایان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمظاهر حسینی در مراسم معارفه امام جمعه جدید گرمسار که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، با برشمردن ویژگی‌های مورد انتظار از ائمه جمعه اظهار کرد: مردمی بودن یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که امام جمعه باید از آن برخوردار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تواضع و فروتنی در برابر مردم افزود: شأن خدمت به مردم باید همواره مورد توجه ائمه جمعه باشد و مردمی بودن و تلاش برای خدمت‌گزاری را می‌توان از ویژگی‌های اصلی آنان برشمرد.

مدیرکل تشریفات و ملاقات‌های دفتر رهبر شهید، جایگاه اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی ائمه جمعه را والا توصیف کرد و گفت: ائمه جمعه باید الگوهای رفتاری و عملی اسلام ناب در جامعه باشند.

حسینی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان گفتار و رفتار ائمه جمعه بیان کرد: حرف و عمل امام جمعه باید یکسان باشد، چراکه مردم از رفتار و منش او درس می‌گیرند؛ بنابراین، امام جمعه باید در عمل نیز الگویی برای مردم باشد.

وی تواضع، پرهیز از خودرأیی و خودخواهی و خیرخواهی برای عموم مردم را از دیگر ضرورت‌های جایگاه امامت جمعه دانست و بر اهمیت توجه به این ویژگی‌ها در مسیر خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

مدیرکل تشریفات و ملاقات‌های دفتر رهبر شهید همچنین با اشاره به ساده‌زیستی و مردمی بودن رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: رهبر شهید الگویی از مردمی بودن و ساده‌زیستی بودند و افرادی که از نزدیک با زندگی ایشان آشنایی داشتند، می‌توانند درباره مردمی بودن و تواضع ایشان شهادت دهند.

گفتنی است، در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی، حجت‌الاسلام اسماعیلی به‌عنوان امام جمعه جدید گرمسار معرفی شد و حکم انتصاب خود را دریافت کرد.