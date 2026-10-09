به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیّر، ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، بر لزوم تقویت باورهای دینی، جایگاه ویژه کودکان در فرهنگ اسلامی و لزوم بصیرت‌افزایی در برابر جنگ روانی رسانه‌های بیگانه تأکید کرد.

امام جمعه دیّر با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: برخلاف محاسبات مادی که قدرت کشور را تنها بر اساس شاخص‌های دنیوی می‌سنجند، پیروزی‌ها و اقتدار امروز ما مبتنی بر سنت‌های الهی است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند وعده داده است که دین خود و یاری‌گرانش را یاری کند. بر همین اساس، باید در تمامی امور از جمله مسئله جمعیت و ازدواج، به وعده‌های الهی اعتماد کرد و با توکل بر خدا، از بن‌بست‌های ذهنی و محاسبات مادی عبور کرد.

امام‌جمعه دیر با تبریک روز ملی کودک، به جایگاه رفیع و حساس کودکان در اسلام پرداخت و اظهار کرد: سیره پیامبر اکرم (ص) الگویی تمام‌عیار برای رفتار با کودکان است. محبت، نوازش، اولویت دادن به نیازهای عاطفی کودک در زمان عبادت و پرهیز از خشونت، از اصول اساسی تربیت در مکتب نبوی است.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای تند با کودکان در مساجد، خاطرنشان کرد: مسجد باید خانه امن و محبوب کودکان باشد.

امام‌جمعه دیر با ذکر خاطره‌ای تربیتی، راه جذب جوانان و نوجوانان به مسجد را محبت و تکریم دانست و افزود: نباید با تندی، نسلی را که قرار است آینده‌سازان جامعه باشند، از فضای معنوی مسجد دور کرد؛ چرا که کودکان امروز، مدیران و شخصیت‌های فردای این کشور هستند.

حسینی با هشدار به والدین درباره اهمیت عمل‌گرایی در تربیت، تأکید کرد: تربیت فرزند با نصیحت محض محقق نمی‌شود. اگر والدین در عمل به آنچه می‌گویند پایبند نباشند، کودکان دچار تضاد شخصیتی می‌شوند.

وی به‌عنوان مثال به موضوع راست‌گویی اشاره کرد و گفت: والدین باید الگوی عملی فرزندان خود باشند و با احترام به حقوق کودک، زمینه‌ساز رشد ایمانی و اخلاقی آنان شوند.

امام‌جمعه دیّر در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات بین‌المللی و بازتاب آن در رسانه‌های معاند اشاره کرد و گفت: برخورد خشونت‌آمیز پلیس برخی کشورهای غربی با معترضان که منجر به بازداشت هزاران نفر شده است، در رسانه‌های آن‌ها به‌گونه‌ای توجیه می‌شود؛ اما همین رسانه‌ها در برابر برخورد نظام اسلامی با آشوبگرانی که با سلاح سرد و گرم امنیت مردم ایران را به خطر انداختند، رویکردی وارونه و دروغین در پیش می‌گیرند.

وی افزود: مردم عزیز ایران باید با بصیرت کامل، این استانداردهای دوگانه را بشناسند و بدانند که دستگاه قضا بر اساس قانون و ادله متقن، امنیت جامعه را خط قرمز خود می‌داند.

حسینی ضمن تقدیر از زحمات مربیان، معلمان و فعالان کانون‌های پرورش فکری، از آنان خواست تا با رویکردی دینی و دشمن‌شناسانه، به پرورش نسلی توانا، هوشیار و پایبند به ارزش‌های انقلاب اسلامی همت گمارند تا کودکان امروز، تمدن‌سازان فردای ایران اسلامی باشند.

وی خطاب به والدین تأکید کرد: خانواده‌ها نباید نسبت به آنچه در محیط مهدکودک‌ها برای فرزندانشان رخ می‌دهد بی‌تفاوت باشند. لازم است والدین با نظارت مستقیم و دقیق، از محتوای آموزشی و فعالیت‌های فرزندان خود در این مراکز اطمینان حاصل کنند و نسبت به محیط تربیتی آن‌ها حساسیت به خرج دهند.

امام جمعه دیّر با قدردانی از زحمات تلاشگران عرصه مهدکودک و دست‌اندرکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تصریح کرد: با وجود تمامی زحماتی که در این مجموعه‌ها کشیده می‌شود، انتظار ما فراتر از وضعیت موجود است.

حسینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید نادر مهدوی و همرزمان شهیدش و روز نیروی دریایی سپاه، از رشادت‌های این نیرو قدردانی کرد و با اشاره به شجاعت‌های یک سال اخیر نیروی دریایی سپاه و ارتش ایران در مقابل ناوهای آمریکایی و وادار کردن آن‌ها به عقب‌نشینی، تأکید کرد: به برکت این اقتدار است که امروز همگان بر حاکمیت ایران اسلامی بر خلیج فارس و تنگه هرمز معترف هستند.

وی افزود: همچنین یاد و خاطره دو شهید پایگاه دریایی انصارالحسین منطقه چهارم دریایی سپاه، شهید زنگنه و شهید تمدن‌فر، را گرامی می‌داریم و بر روان پاکشان درود می‌فرستیم و برای فرماندهی و کارکنان منطقه چهارم دریایی آرزوی موفقیت داریم.

وی با تقدیر از حضور فعال و پرشور مردم شهرستان دیّر در مراسم بزرگداشت سه شهید شهرمان که در جزیره لاوان توسط جنایتکاران آمریکایی به شهادت رسیدند، خاطرنشان کرد: این حضور نمونه‌ای از قدرت معنوی و حضور در صحنه ملت ایران است. هرچه فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثارگری در جامعه پررنگ‌تر باشد، دشمنان ما رو به افول خواهند رفت؛ حقیقتی که حتی در اعترافات وزیر خارجه جنایتکار آمریکا نیز مشهود است.

وی گفت: رهبر فرزانه انقلاب در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، امنیت را یکی از مهم‌ترین نعمات الهی دانسته و برقراری آن را مرهون رشادت‌های نیروهای فراجا به عنوان ستون‌های مستحکم امنیت کشور معرفی کردند.

خطیب جمعه دیّر افزود: این امنیت ابعاد اجتماعی، اخلاقی و آسایش عمومی را فراهم می‌کند و از پشتوانه اجتماعی قوی برخوردار است. دشمن برای از بین بردن امنیت ما، بر زدن نیروهای فراجا متمرکز شد، اما این ضربات باعث نشد نیروهای شجاع ما ذره‌ای از وظیفه خود کوتاه بیایند.

وی تاکید کرد: نیروهای فراجا با رفتار اعتمادآفرین خود، اعتقاد مردم را به این نهاد ارزشمند ارتقا بخشند.

حسینی با تبریک روز بزرگداشت حافظ عنوان کرد: ما باید نسل جوان را در مدارس و محیط‌های آموزشی با مفاخر و ادبیات فاخر خود آشنا کنیم.

وی در مورد روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، تأکید کرد: در ساخت‌وسازها باید از مسیر سیلاب‌ها و دره‌ها خودداری شود.

امام جمعه دیر با اشاره به روز جهانی استاندارد بیان داشت: مهر استاندارد در هر کالایی نویدبخش کیفیت است، مشروط بر اینکه اعطای این نشان نیز توسط افرادی با تقوا و استاندارد و با نظارت دقیق انجام شود تا کالاهای صادراتی ما مرجوع نشوند.

وی با تبریک موفقیت کاروان ورزشی و بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن گفت: درخشش دختران ورزشکار ما که با حفظ اصالت، نجابت و پوشش اسلامی پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآوردند، مورد تحسین است. نکته مهم اینکه در تمام ادوار گذشته بازی‌های آسیایی، ایران مجموعاً ۵ مدال طلا داشت، اما در این دوره مدال‌های طلای ما افزایش یافت که نشان‌دهنده تقویت غیرت ملی است. همچنین قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم اختر فیزیک ایران با کسب ۵ مدال طلا و قهرمانی برای سومین سال پیاپی در میان ۶۶ کشور جهان را تبریک عرض می‌کنم؛ این درخشش نشان‌دهنده خودباوری فرزندان خمینی کبیر است.

حسینی ابراز کرد: وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته است که جهان در نقطه عطفی قرار دارد و تمدن غرب در معرض افول است و باید جنگ ۲۵ قرنی با ایرانیان را به سرانجام برسانیم. آن‌ها به صراحت از جنگ وجودی صحبت می‌کنند و اخیراً سناتور آمریکایی اعلام کرد که دستور حمله به ایران را دریافت کرده‌اند. در این شرایط، مذاکره در زیر سایه تهدید و تحریم، نه شرافتمندانه است، نه غیرتمندانه و نه هوشمندانه. متأسفم که برخی در داخل به رئیس‌جمهور توصیه می‌کنند که از آبرو بگذرد و با آمریکا کنار بیاید، یا برخی دیگر با اهانت به یکی از ائمه جمعه، مذاکره را راه چاره می‌دانند.

خطیب جمعه دیر تصریح کرد: مواضع اخیر رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان که گفت «مشکل ما با آمریکا این است که هر بار به میز مذاکره می‌آییم بلافاصله جنگ به ما تحمیل می‌شود»، درست است. ایشان درست گفتند که هدف آن‌ها نه گفتگو، بلکه براندازی است.

وی افزود: داستان «کدخدا» و حواله‌های بی‌اعتبار، حکایت همین مذاکرات است که طرف غربی از ابتدا بنای عمل به آن را نداشته است. چرا برخی عبرت نمی‌گیرند؟ حکایت الاغ شیخ غلامرضا یزدی که بعد از یک سال هنوز محل چاله ای که در آن افتاد را به یاد داشت، درس عبرتی است برای کسانی که از گذشته درس نمی‌گیرند.

وی افزود: با دشمنی که هر روز ترور، تحریم، فشار و پیمان‌شکنی می‌کند، مذاکره معنا ندارد. هنوز ۲۴ ساعت از سخنان درست رئیس‌جمهور نگذشته بود که خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، از آمادگی برای مذاکره سخن گفت! این خانم که می‌گوید «جوان آتش‌زننده سطل زباله، فرزند ملت است»؛ آیا کسی که بسیجی را در مسجد به آتش کشیده، فرزند ملت است؟ قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. من بارها گفته‌ام که این افراد نفوذی هستند.

نگرانی‌های اخیر پیرامون وضعیت دانشگاه پیام‌نور

امام‌جمعه بندر دیّر در واکنش به نگرانی‌های اخیر پیرامون وضعیت دانشگاه پیام‌نور این شهرستان اظهار داشت: با توجه به عدم درج نام دانشگاه پیام‌نور دیّر در دفترچه انتخاب رشته، نگرانی‌های گسترده‌ای مبنی بر تعطیلی این مرکز آموزشی در سطح شهرستان ایجاد شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر فرماندار محترم، استاندار و ریاست دانشگاه پیام‌نور استان، این مشکل مرتفع گردید.

وی افزود: الحمدلله این مسئله برطرف شده است و عزیزان ما در شهرستان می‌توانند بدون دغدغه، نسبت به ثبت‌نام و استفاده از خدمات این دانشگاه اقدام کنند.

امام‌جمعه دیّر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از فرسایشی شدن این موضوع در سال‌های اخیر گفت: این یک نکته مهم است که ما هر سال با این مشکل مواجه هستیم و باید وقت و انرژی مسئولین شهرستان و استان صرف پیگیری‌های مکرر برای بقای این واحد دانشگاهی شود.

حسینی خطاب به مسئولان کشوری دانشگاه پیام‌نور تأکید کرد: اگر واقعاً مشکلی برای ادامه فعالیت این دانشگاه وجود ندارد، چرا هر ساله مردم و دانشجویان ما را دچار اضطراب و استرس می‌کنید؟ اگر هدف از این اقدامات، ایجاد فضایی است که ما ناچار به خواهش و پیگیری باشیم، من از همین‌جا برای سال آینده درخواست می‌کنم که این مشکل را برای مردم ایجاد نکنید.

وی تصریح کرد: اینکه هر ساله فرماندار، امام‌جمعه و مسئولین استانی مجبور باشند وقت خود را صرف حل این قبیل قضایا کنند، رویه زیبا و پسندیده‌ای نیست.

امام‌جمعه دیر ضمن قدردانی از عزیزانی که در مرکز با ادامه فعالیت این دانشگاه موافقت کردند، خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که مسئولین امر برای یک‌بار هم که شده، این اطمینان خاطر را به مردم ما بدهند که دغدغه تعطیلی دانشگاه پیام‌نور، دیگر برای سال‌های آینده تکرار نخواهد شد.