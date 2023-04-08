۳۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن ملی در اسلام آبادغرب لازم است

حمیدرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت نام چهار هزار و ۷۰۰ نفر در طرح جهش ملی مسکن اسلام آبادغرب انجام شده و حدود ۳۰۰ هکتار زمین برای ساخت این واحدها لازم است.

وی افزود: واحدهای طرح جهش ملی مسکن در اسلام آبادغرب به صورت ویلایی ۲ طبقه ساخته خواهد شد.

فرماندار اسلام آبادغرب تصریح کرد: زمین ۴۹ هکتاری اسلام آبادغرب متعلق به ارتش بوده که کارهای اولیه آن انجام شده و نقشه برداری، تعیین واحدها، تعیین بلوک‌ها و تعیین خیابان انجام شده و این زمین تقریباً برای ساخت هزار و ۷۰۰ واحد کافی است.

کرمی گفت: زمین ۴۹ هکتاری جز زمین‌های کشاورزی بوده و تمام استعلامات لازم برای شروع ساخت و ساز در این زمین انجام شده و مجوزها اخذ شده است و مشکلی برای شروع کار در این زمینه وجود ندارد.

وی بیان کرد: برای تعیین باقیمانده زمین در حال رایزنی برای استفاده از زمین‌های حوزه راه و شهرسازی، حوزه منابع طبیعی و مالکین شخصی هستیم و اگر باز هم نیاز باشد زمین‌های کشاورزی همجوار زمین ۴۹ هکتاری بعد از تغییر کاربری استفاده خواهد شد.

فرماندار اسلام آبادغرب خاطر نشان کرد: ۴۵۰ واحد مسکن مهر از حدود ۱۶ سال پیش در اسلام آبادغرب بلاتکلیف هستند و در صورت تخصیص اعتبار لازم این واحدها تعیین تکلیف می‌شوند.