استارتاپ های دانشجویی حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، مسعود حبیبی رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران مرکزی به نام نوآوری و شتابدهی(منش) دارد. در این مرکز بستری فراهم کرده ایم تا گروه ها، استارتاپ های دانشجویی و دانشگاهی که طرح ها و ایده هایی در راستای فعالیت های جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران دارند، مورد حمایت قرار بگیرند. عمده فعالیت های این مجموعه مربوط به مباحثی مانند زخم، ترمیم بافت و مراقبت از سالمندان است.

وی افزود: اگر چنانچه طرح های گروه ها و استارتاپ ها پذیرفته شود، اعضای آنها می توانند در مرکز منش مستقر شوند و از امکانات و آزمایشگاه های مجموعه ما بهره مند شوند. همچنین آنها می توانند ارتباط موثری با اعضای هیات علمی و گروه های پژوهشی این مرکز برقرار کنند و فرصتی نیز برای علمیاتی ساختن ایده هایشان بیابند و حتی بتوانند محصولات خودشان را به مرحله تجاری سازی برسانند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به صورت رسمی یک استارتاپ و دو گروه پژوهشی و دانشجویی به صورت غیر رسمی در این مرکز به فعالیت می پردازند. یکی از طرح های این استارتاپ طی یکسال گذشته از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده و به زودی نیز محصول خود را روانه بازار می کند. اخیرا نیز در برنامه ایده بازار سلامت سه شرکت استارتاپی پذیرفته شده اند که در مرکز منش این مجموعه مستقر خواهند شد.

حبیبی عنوان کرد: هدف اصلی ما در این مرکز فرهنگ سازی و جریان سازی است و بدین منظور کارگاه های آموزشی متعددی برگزار می کنیم. نگاه اعضای هیات علمی این مرکز نیز در دو سال اخیر تنها انجام کارهای پژوهشی و تولید مقاله نیست. آنها علاوه بر داشتن مقاله و نگاه علمی به موضوع، پژوهش های کاربردی انجام می دهند تا مردم جامعه نیز بتوانند از محصولات شان بهره‌مند شوند. چنین نگاهی در میان اعضای هیات علمی این مجموعه بسیار ارزشمند است. تلاش داریم چنین دیدگاهی را نیز در سطح دانشجویان و دانشگاه های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تهران هم تعمیم دهیم.

وی به برنامه های مرکز منش در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم مجوز نوآوری مرکز منش را نیز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های حمایتی این وزارتخانه برای حمایت بیشتر گروه های دانشجویی، دانشگاهی و استارتاپ ها بهره مند شویم. مهمترین تلاش مان در این مرکز ایجاد بستری مناسب برای خودباوری هرچه بیشتر جوانان و جامعه علمی کشور است.