آموزش زبان آلمانی سطح A۱ با ملل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آموزش زبان آلمانی در سطح مقدماتی به این دلیل اهمیت دارد که پایه اصلی یادگیری این زبان است و در واقع مهم‌ترین بخش از یادگیری زبان آلمانی محسوب می‌شود. به همین دلیل در آموزشگاه زبان ملل تصمیم بر آن شده است که این زبان را به صورت رایگان نیز آموزش داده شود. هرساله تعداد زیادی در سرتاسر جهان این زبان را برای یادگیری انتخاب می‌کنند.

دوره آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی A۱ چیست؟

آموزش زبان آلمانی برای افرادی که دوست دارند به این کشور مهاجرت کنند خیلی اهمیت دارد و باید از پایه این آموزش را انجام دهند. اگر قرار است در کشور آلمان به راحتی زندگی کنید و جایگاه خوبی داشته باشید حتماً باید به این زبان تسلط داشته باشید. برای شروع یادگیری زبان آلمانی باید از سطح مقدماتی یا همان A۱ شروع کرد. در این دوره ویژگی‌های کاربردی در زندگی روزمره تقویت خواهد شد. در واقع کلمات روزمره و جملات ساده و اولیه در این سطح آموزش داده خواهد شد. کلیه نیازهای عمومی در این سطح مقدماتی فرا گرفته می‌شود. به عنوان مثال می‌توان با مکالمات ساده خود را به افراد دیگر معرفی نمود. نکته مهم این است که باید این سطح مقدماتی را با دقت سپری نمود و به مطالب آن توجه ویژه داشت.

دوره آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی a۱ مناسب چه کسانی است؟

اصولاً زبان آموزان این سوال را دارند که آموزش زبان آلمانی در سطح مبتدی برای چه گروه سنی مناسب است. در جواب این افراد باید گفت که نوجوانان می‌توانند در این سطح اولین گام خود را بردارند و در این مسیر قدم بگذارند. در واقع افرادی که دارای سنین بین ۱۲ تا ۱۸ سال هستند می‌توانند در این سطح شرکت کنند و آموزش زبان آلمانی را آغاز نمایند. نوجوانان با گذراندن این سطح قادر هستند درباره انواع سرگرمی‌ها، معرفی خود و خانواده، رشته ورزشی مورد علاقه و موضوعات این چنینی را درک کنند و درباره آن صحبت کنند. گفتنی است که مدرک سطح a۱ در زیان آلمانی بسیار معتبر بوده و توانایی شما را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که برای زندگی، کار و تحصیل در کشورهایی مثل آلمان، اتریش و سوئیس باید حتماً مدرک معتبر داشته باشید. آموزشگاه زبان ملل این مدرک را پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی و سایر دوره‌ها به شما اعطا خواهد کرد.

آموزش زبان آلمانی سطح ابتدایی رایگان با ملل

آموزشگاه زبان ملل با تدارک آموزش زبان آلمانی سطح ابتدایی به صورت رایگان کمک شایانی به زبان آموزان عزیز کرده است. در این مقاله و سایر مقالات موجود در سایت این آموزشگاه می‌توانید به صورت رایگان و کاملاً اصولی این زبان را آموزش ببینید. مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتاری و گفتاری چهار مهارت مهم در آموزش هر زبانی است. در آموزش رایگان آموزشگاه زبان ملل این مهارت‌ها در نظر گرفته شده و با توجه به آنها آموزش داده می‌شود. در سایت سوالات رایجی که امکان دارد برای هر زبان آموز پیش بیاید به صورت پیش فرض مطرح شده و پاسخ آن نیز مشخص شده است.

نکته مهمی که باید به شما گوشزد کنیم و همیشه به یاد داشته باشید این است که قبل از شروع به آموزش زبان آلمانی یا هر زبان دیگری هدف خود را از قدم گذاشتن در این مسیر مشخص بسازید. مطالعه زیاد کتاب‌ها و رمان‌های آلمانی را هرگز فراموش نکنید و سعی کنید روزانه بین یک تا چهار ساعت تمرین کنید. هر زمان و در هر مکانی که فرصت داشتید موسیقی، پادکست و هر چیز دیگری را گوش دهید. تکرار مطالب یاد گرفته شده اهمیت بسیار زیادی دارد. گوش فرا دادن به اخبار به زبان آلمانی به یادگیری واژه‌ها و تلفظ صحیح کمک زیادی خواهد کرد.

گرامر زبان آلمانی سطح a۱ رایگان

آموزش زبان آلمانی تنها منحصر به حفظ معنی لغات نیست‌. برای به کار بردن کلمات در جمله به صورت صحیح حتماً باید گرامر را به صورت دقیق و صحیح یاد بگیرید. در هر زبان ساختار جمله بر اساس گرامر آن زبان لست و به همین دلیل آموزش گرامر نکته مهم و اساسی در یادگیری هر زبان به شمار می‌رود. گرامر را می‌توان به صورت مجموعه قوانینی دانست که راه نگارش صحیح جملات و برقراری ارتباط را به شما نشان می‌دهد. نکته خوشحال کننده این است که بر خلاف تصور خیلی از افراد نکات گرامری زبان آلمانی بسیار ساده‌تر از حد تصور است. تنها کاری که زبان آموزان باید انجام دهند این است که تمرکز خود را معطوف دارند و نکات مهم را به خاطر بسپارند.

لغات آلمانی سطح a۱

در این قسمت از مقاله نگارش شده توسط آموزشگاه زبان ملل قصد داریم تعدادی از لغات پر کاربرد و مناسب برای سطح مبتدی را به شما زبان آموزان عزیز تقدیم نماییم.

Danke: ممنون

Name: نام

Vorname: نام کوچک

Gute Nacht : شب بخیر

Tschüs: خداحافظ

Guten Tag: روز بخیر

Familienname: نام خانوادگی

Servus: سلام

Sagen: گفتن

Lied: ترانه

Zeichnen: نقاشی کشیدن

Gespräch: گفت و گو

و...

مهارت‌هایی که بعد از آموزش زبان آلمانی سطح A۱ با ملل کسب می‌کنید

آموزش زبان آلمانی در آموزشگاه زبان ملل فرصت بسیار خوبی برای علاقمندان به این زبان و افرادی که قصد مهاجرت دارند است. این سطح به شما این توانایی را می‌دهد که کلمات روزمره و جملات ابتدایی و لازم و مهم را یاد بگیرید. در واقع شما می‌توانید نیازهای عمومی و مشخص خود را برطرف نمایید.

معرفی شخص از جمله مهارت‌های آموزش دیده در این سطح است. همچنین زبان آموزان بعد از گذراندن این سطح می‌توانند ارتباطات روزمره خود را با دیگران مطرح نمایند. کافی است که قدم‌های ابتدایی را در این سطح کاملاً محکم بردارید و مهارت‌های لازم را به دست بیاورید. از این رو آموزش زبان آلمانی از همان ابتدایی‌ترین سطح اهمیت زیادی دارد و پایه اصلی یادگیری این زبان به شمار می‌رود.

چگونه برای آزمون‌های سطح A۱ زبان آلمانی آماده شویم؟

در مبحث آموزش زبان آلمانی و هر زبان دیگری نمی‌توان به طور دقیق مهارت‌ها و توانایی‌های زبانی شخص را اندازه گیری نمود. برای شرکت در آزمون‌های سطح مبتدی یا همان A۱ بهتر است زبان آموزان با عبارات روزمره آشنا باشند و عبارت‌های لازم برای برطرف کردن نیازهای مهم را بدانند. سوالاتی درباره محل زندگی، میزان دارایی، اشخاصی که می‌شناسید و در واقع سوالات اساسی زندگی را باید بدانید.

اگر در این سطح ثابت و استوار باشید و تمام تلاش خود را به کار ببرید مهارت‌های زیادی را یاد می‌گیرید. مرور امتحان‌های قبلی و خواندن سوالات مربوط به این سطح خیلی اهمیت دارد. در این صورت از سوالات پیش زمینه خوبی دارید. سعی کنید آزمون‌های بارگذاری شده در اینترنت را پاسخ دهید و توانایی خود را محک بزنید. روی بحث نگارش نیز خیلی تمرین انجام دهید. ذهن خود را برای امتحان آماده کنید. اگر از آزمون‌های شفاهی ویدیویی وجود دارد آن را مشاهده کرده و خود را در آن موقعیت قرار دهید و تمرین کنید. این فعالیت‌ها بسیار موثر بوده و ذهن شما را کاملاً آماده می‌کند.

سخن پایانی

آموزش زبان آلمانی نیز همانند هر زبان دیگری بر پایه هر چهار مهارت استوار است و باید مهارت شنیداری، نوشتاری، گفتاری و خواندن را تقویت کنید. در آموزشگاه زبان ملل می‌توانید زیر نظر اساتید برجسته این مهارت‌ها را کسب نمایید. همچنین توسط این مقاله‌ها نیز می‌توانید به صورت رایگان به آموزش زبان آلمانی بپردازید.

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