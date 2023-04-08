افزایش ۵۰ درصدی خرید کتاب طی سال ۱۴۰۱ در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هوشمند اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کتاب در حوزه‌های مختلف وارد استان شده بود.

وی افزود: خرید این مقدار کتاب به نسبت دوره‌های گذشته یک رکورد محسوب می‌شود و افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام تأکید کرد: کتاب‌های خریداری شده میان مراکز آموزشی و فرهنگی و سایر جوامع هدف به صورت رایگان توزیع شده است.

هوشمند با اشاره به چاپ ۲۷۰ عنوان کتاب طی سال جاری در استان یادآور شد: این تعداد کتاب با شمارگان ۲۸۰ هزار نسخه توسط ۴۰ ناشر فعال استان ایلام به چاپ رسیده است.