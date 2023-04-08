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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام خبر داد؛

افزایش ۵۰ درصدی خرید کتاب طی سال ۱۴۰۱ در ایلام

افزایش ۵۰ درصدی خرید کتاب طی سال ۱۴۰۱ در ایلام

ایلام- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، از افزایش ۵۰ درصدی خرید کتاب در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هوشمند اظهار داشت: سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کتاب در حوزه‌های مختلف وارد استان شده بود.

وی افزود: خرید این مقدار کتاب به نسبت دوره‌های گذشته یک رکورد محسوب می‌شود و افزایش ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام تأکید کرد: کتاب‌های خریداری شده میان مراکز آموزشی و فرهنگی و سایر جوامع هدف به صورت رایگان توزیع شده است.

هوشمند با اشاره به چاپ ۲۷۰ عنوان کتاب طی سال جاری در استان یادآور شد: این تعداد کتاب با شمارگان ۲۸۰ هزار نسخه توسط ۴۰ ناشر فعال استان ایلام به چاپ رسیده است.

کد مطلب 5749571

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