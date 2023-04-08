حمایت از ایجاد صنایع چوبی در ۴ شهرستان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا فلاح پیش از ظهر امروز شنبه در نشست بررسی خوشه‌های صنعتی شهرستان‌های شوش، کرخه، دشت آزادگان و کارون بیان کرد: در این شهرستان‌ها می‌توان در خوشه صنعتی چوب و سلولزی زیرساخت‌های خوب تولیدی ایجاد کرد به همین دلیل از سرمایه گذاری‌های صنعت مبلمان سازی این چهار شهرستان حمایت خواهد شد.

وی گفت: شرکت شهرک صنعتی خوزستان در همین راستا بسترهای لازم برای ایجاد این صنعت را در برنامه‌های کاری خود قرار خواهد داد.

فلاح ادامه داد: برای ایجاد تحول در اشتغال و استفاده از ظرفیت تولید شهرستان‌های شوش، کرخه، کارون و دشت آزادگان محروم، چند هدف‌گذاری صورت گرفته که مهمترین آنها رونق تولید در بخش صنایع چوبی است.

مدیر کل صمت خوزستان اظهار کرد: در حوزه کشاورزی نیز دستگاه متولی این بخش می‌تواند اراضی قابل استفاده را در این چهار شهرستان به فرمانداری‌ها و تعاون روستایی اعلام کند تا بیشترین و بهترین بهره‌وری را در این بخش داشته باشیم.

وی با تاکید بر شناسایی اصنافی که می‌توانند در این صنایع فعالیت کنند، افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که از تولیدات این منطقه برای امر صادرات استفاده شود.