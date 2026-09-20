به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسن‌نتاج در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ شهریورماه) مجلس و در نطق میان‌دستور خود، با تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از مردم انقلابی و همیشه در صحنه کشور که با حضور در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدا» از انقلاب اسلامی حمایت کردند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب درباره این حوادث آن را کودتا دانسته و بر تعقیب، مجازات و محاکمه عوامل آن تأکید کرده بودند. رئیس قوه قضائیه باید درباره اقداماتی که تاکنون در پاسخ به این مطالبه انجام شده است، توضیح دهد.

حسن‌نتاج در ادامه با خطاب قرار دادن حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، درباره اظهارات اخیر وی پیرامون پایان عزتمندانه جنگ و برگزاری همه‌پرسی گفت: کشور در جایگاه دفاع از خود قرار دارد و مسئله امروز انتخاب میان جنگ و صلح نیست، بلکه دفاع از امنیت و منافع ملی است. چرا باید از زبان شما سخنانی مطرح شود که موجب خشنودی دشمنان شود؟ به جای طلبکاری از نظام، باید درباره عملکرد هشت‌ساله دولت خود به مردم پاسخگو باشید.

نماینده بابل همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت: طلبکاری برخی رؤسای جمهور ادوار ممکن است بخشی از نتیجه عملکرد شورای نگهبان و نامهربانی آنان با مردم انقلابی و نظام باشد و این مسئله باید در تصمیمات آینده این شورا مورد توجه قرار گیرد.

وی خطاب به رئیس‌جمهور افزود: استفاده از ادبیاتی مانند «نداریم»، «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» و گلایه از شرایط تحریم در برابر مردمی که با حضور در میادین شهرها وفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان داده‌اند، شایسته رئیس‌جمهور نیست. همچنین شنیده شدن صداهایی خارج از چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و رهبر شهید از سوی برخی اعضای دولت و نزدیکان رئیس‌جمهور، نیازمند تذکر جدی رئیس‌جمهور است.

وی با اشاره به مطرح شدن این دیدگاه که «گرانی بهتر از کمبود است»، گفت: آیا وظیفه دولت فقط تأمین کالا در بازار است یا باید قدرت خرید مردم را نیز حفظ کند؟ ممکن است از نظر آماری کمبود فیزیکی وجود نداشته باشد، اما در زندگی مردم واقعیت دیگری جریان دارد؛ کالا وجود دارد، اما مردم توان دسترسی به آن را ندارند. بنابراین مسئله اصلی، کاهش قدرت خرید مردم است.

حسن‌نتاج تأکید کرد: دولت و مجلس باید برای حل مشکلات اقتصادی، اقدام فوری و اساسی انجام دهند. یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح اقتصادی باید از خود دولت آغاز شود، نه از جیب مردم، تا قدرت خرید افزایش یابد و مشکلات معیشتی مردم کاهش پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل و عادلانه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت باید به شکل واقعی، عادلانه و متناسب با هزینه‌های زندگی، برای ترمیم حقوق کارکنان اقدام فوری انجام دهد.

نماینده بابل همچنین خواستار اقدام فوری دولت در زمینه بی‌حجابی شد و افزود: در حوزه دارو و تأمین داروی بیماران خاص و عمومی نیز باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی درباره مطالبات معلمان در حوزه رتبه‌بندی اظهار کرد: لازم است برای مطالبات معلمان نیز اقدام فوری انجام شود. رتبه‌بندی که از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده، به‌طور کامل اجرا نشده است؛ در سال ۱۴۰۱، ۵۰ درصد رتبه‌بندی انجام شد و مابقی باقی مانده و در سال ۱۴۰۲ نیز ۷۵ درصد آن اجرا شده و بخش باقی‌مانده پرداخت نشده است. در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز مطالبات معوق مربوط به نیم‌سال ۱۴۰۰ وجود دارد که دولت باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

حسن‌نتاج در پایان با اشاره به مشکل نیروهای شرکتی گفت: حل این مشکل باید در دستور کار دولت قرار گیرد و اگر دولت نمی‌تواند آن را برطرف کند، لایحه مربوطه را به مجلس ارائه دهد.