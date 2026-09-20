برقراری پرواز رامسر - مشهد

به گزارش خبرنگار مهر. برنامه پروازهای فرودگاه شهدای رامسر برای هفته پایانی شهریور و روزهای ابتدایی مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر اساس این برنامه روز یکشنبه ۲۹ شهریور یک پرواز شرکت هواپیمایی آسمان از مشهد در ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه وارد فرودگاه رامسر شد و پرواز برگشت این شرکت نیز ساعت ۱۳ و ۱۰ دقیقه رامسر را به مقصد مشهد ترک کرد.

روز دوشنبه ۳۰ شهریور پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه از مشهد وارد رامسر شده و ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه از فرودگاه رامسر به سمت مشهد انجام می‌شود.

در همین روز شرکت هواپیمایی آوا نیز پرواز خود را در این مسیر انجام خواهد داد. این پرواز ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه از مشهد وارد رامسر می‌شود و ساعت ۱۳ و ۳۵ دقیقه از رامسر به مقصد مشهد پرواز خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده روز پنجشنبه دوم مهرماه نیز دو پرواز در مسیر مشهد و رامسر برقرار است. پرواز ایران ایر ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه وارد رامسر می‌شود و ساعت ۱۰ و ۵۰ دقیقه رامسر را به مقصد مشهد ترک می‌کند.

پرواز شرکت هواپیمایی آسمان نیز در همین روز ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه از مشهد وارد رامسر خواهد شد و ساعت ۱۳ و ۱۰ دقیقه پرواز برگشت آن به مقصد مشهد انجام می‌شود.

همچنین روز جمعه سوم مهرماه شرکت هواپیمایی آوا یک پرواز در مسیر مشهد و رامسر و بالعکس خواهد داشت. این پرواز ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه وارد فرودگاه رامسر شده و پرواز برگشت آن ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه انجام خواهد شد.

مسافران مسیر مشهد و رامسر می‌توانند برای برنامه ریزی سفر خود زمان دقیق پروازها را پیش از عزیمت از مراجع رسمی و شرکت‌های هواپیمایی مربوطه پیگیری کنند.