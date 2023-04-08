مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در تعطیلات آخر هفته گذشته چهار مورد تصادف عمده در راه‌های مواصلاتی استان سمنان رخ داد، بیان کرد: مأموران هلال احمر برای انتقال مصدومان و امداد رسانی به این حوادث اعزام شدند

وی با بیان اینکه انحراف از جاده پراید و سقوط آن از پل در کیلومتر ۳۵ محور سرخه - آرادان، چهار مصدوم برجای گذاشت، افزود: امداد گران هلال احمر مصدومان را به بیمارستان انتقال و مداوای سرپایی را نیز برای آنان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تصادف تیبا و مزدا وانت در کیلومتر ۳۰ محور گرمسار -ایوانکی نیز دو مصدوم برجای گذاشت، تاکید کرد: واژگونی سمند در کیلومتر ۱۷ محور میامی- جاجرم چهار مصدوم داشت.

محمدخانی بیان کرد: در آخرین تصادف نیز تصادف پراید و دنا در حدفاصل روستاهای داورزن -رستم آباد آرادان، سه مصدوم برجای گذاشت که امدادگران هلال احمر به آن امداد رسانی کردند.