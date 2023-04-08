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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان:

تصادفات جاده‌ای در استان سمنان ۱۳ مصدوم برجا گذاشت

تصادفات جاده‌ای در استان سمنان ۱۳ مصدوم برجا گذاشت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: تصادفات آخر هفته گذشته در جاده‌های مواصلاتی استان، روی هم ۱۳ نفر مصدوم برجا گذاشت.

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در تعطیلات آخر هفته گذشته چهار مورد تصادف عمده در راه‌های مواصلاتی استان سمنان رخ داد، بیان کرد: مأموران هلال احمر برای انتقال مصدومان و امداد رسانی به این حوادث اعزام شدند

وی با بیان اینکه انحراف از جاده پراید و سقوط آن از پل در کیلومتر ۳۵ محور سرخه - آرادان، چهار مصدوم برجای گذاشت، افزود: امداد گران هلال احمر مصدومان را به بیمارستان انتقال و مداوای سرپایی را نیز برای آنان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه تصادف تیبا و مزدا وانت در کیلومتر ۳۰ محور گرمسار -ایوانکی نیز دو مصدوم برجای گذاشت، تاکید کرد: واژگونی سمند در کیلومتر ۱۷ محور میامی- جاجرم چهار مصدوم داشت.

محمدخانی بیان کرد: در آخرین تصادف نیز تصادف پراید و دنا در حدفاصل روستاهای داورزن -رستم آباد آرادان، سه مصدوم برجای گذاشت که امدادگران هلال احمر به آن امداد رسانی کردند.

کد مطلب 5749591

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